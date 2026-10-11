Alicia y Esther Koplowitz: dos caminos empresariales y una misma apuesta por la solidaridad con una cita clave el 16 de octubre

Alicia y Esther Koplowitz nacieron unidas por mucho más que un apellido. Hijas del empresario Ernesto Koplowitz Sternberg y de Esther María Romero de Juseu y Armenteros, VII marquesa de Casa Peñalver, las hermanas crecieron vinculadas a una de las grandes fortunas de nuestro país. Con los años, sus vidas tomaron direcciones muy diferentes, aunque ambas han encontrado en la solidaridad una forma de dar sentido a parte de su legado. Una vocación que cobra actualidad este 16 de octubre, con la celebración de las jornadas científicas anuales de la Fundación Alicia Koplowitz en Madrid, centradas en esta edición en los factores que influyen en el bienestar emocional y psicológico durante la infancia y la adolescencia.

Ambas compartieron una importante herencia empresarial, un imperio familiar y hasta una historia sentimental con ciertos paralelismos, ya que ambas contrajeron matrimonio con los financieros conocidos popularmente como «los Albertos» (Alberto Cortina y Alberto Alcocer). Sin embargo, tener tantos puntos en común no ha significado seguir el mismo camino.

En 1962, el padre de ambas falleció en un accidente de equitación en el Club de Campo Villa de Madrid y, seis años más tarde, lo hizo su madre a causa de un cáncer. Fue entonces cuando, al quedarse huérfanas, heredaron el control ejecutivo de Cycsa, el pilar fundamental del imperio Koplowitz. Décadas más tarde, Esther y Alicia dieron el consentimiento para fusionar la compañía con Focsa (Fomento de Construcciones), dando lugar a que naciera FCC (Fomento de Construcciones y Contratas). Hasta 1998, las dos remaban hacia la misma dirección y gestionaban de una manera compartida la empresa, pero aquel año, Alicia decidió abandonar el grupo y todo dio un giro de 180 grados.

Con la intención de que la empresa no cayera en manos de terceros, Esther compró la totalidad de las acciones de su hermana y fue entonces cuando sus vidas empezaron a desarrollarse en escenarios diferentes: Esther apostando por mantener una vinculación con el negocio familiar y Alicia por desarrollar una destacada actividad filantrópica.

Alicia Koplowitz, entre las mujeres más ricas de España

Tras salir de FCC, Alicia Koplowitz creó la firma de inversiones Omega Capital, un negocio con el que ha conseguido entrar en lo más alto de la lista Forbes, posicionándose en 2025 en el número 5 de las mujeres más ricas de España con un patrimonio de 1.800 millones de euros. Pero no solo eso. Y es que al mismo tiempo, también preside una fundación que lleva su nombre y que se dedica a fomentar la investigación científica y la asistencia social en el ámbito de la psiquiatría, la psicología clínica, la neuropediatría y las neurociencias del niño y el adolescente.

Precisamente el próximo 16 de octubre tendrán lugar las jornadas científicas anuales de la Fundación Alicia Koplowitz en Madrid. Esta iniciativa está pensada como un espacio de encuentro y aprendizaje abierto no sólo a profesionales, sino también a familias y a todas las personas interesadas en comprender mejor la salud mental de niños y adolescentes. En esta edición, la temática principal serán los factores que pueden influir en el bienestar emocional y psicológico durante la infancia y la adolescencia y, como no podía ser de otra manera, Alicia estará presente.

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El relevo de Esther Koplowitz en FCC y su discreta faceta solidaria

A día de hoy, Esther Koplowitz continúa ligada a la empresa familiar. Es vicepresidenta primera del consejo de administración de FCC, además de una de las principales accionistas. En 2013, nombró presidenta a su hija, Esther Alcocer, garantizando así la continuidad generacional en la saga y desahogando un poco su agenda profesional para poder dedicarse a otras cuestiones sociales. De hecho, posee, al igual que su hermana, su propia fundación, una entidad cuyo lema es «ayudar, dar cariño y mejorar la vida de los más vulnerables». Entre sus objetivos destaca apoyar la investigación biomédica, el avance científico y las acciones de fomento de educación y cultura, aunque sin duda, la actividad que más veces se ha hecho viral es su incansable ayuda a la tercera edad.

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De esta manera, podría decirse que Alicia y Esther Koplowitz decidieron tomar caminos diferentes en el mundo de los negocios, aunque lo cierto es que sus trayectorias han terminado encontrando un punto en común: la solidaridad. Cada una, a través de su propia fundación y con causas distintas, ha destinado parte de su fortuna a ayudar a quienes más lo necesitan. Una faceta que demuestra que, pese a haber construido dos vidas muy diferentes, todavía hay algo que las une más allá de su apellido.