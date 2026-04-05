La Reina Letizia y sus hijas en el último concierto de Rosalía: tres looks que valen para las de 30 y 50

Rosalía ha terminado su ciclo de conciertos en Madrid, para luego seguir con los de Barcelona y continuar su camino en la gira internacional que tiene preparada. Durante estos días, han sido muchos los rostros que han dado lugar en el Movistar Arena y, desde Anne Igartiburu, pasando por la cantante Aitana, Cayetana Martínez de Irujo e incluso Ester Expósito, han asistido a ver el magnífico espectáculo, pero no fueron los únicos. Evitando las aglomeraciones y los momentos incómodos de colas, vimos cómo llegaban al estadio la Reina Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Parece sorprendente, pero no es la primera vez que la vemos asistir a un concierto de la cantante. De hecho, está confirmado que tampoco faltaron al Motomami World Tour que se celebró en Palma de Mallorca en agosto de 2022. De esa asistencia no existen imágenes, pero en este caso, sí que hay una documentación gráfica que lo acredita y lo ha hecho la periodista Marta Riesco a través de sus redes sociales.

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Madre e hijas llegaban a un lateral del Movistar Arena, acompañadas del equipo de seguridad, justo unos minutos después de que comenzara la primera canción, enfundadas en dos estilismos muy apropiados para el tipo de acto. Además, se pusieron de acuerdo y apostaron por vestir a juego con diferentes estilos de tops sin mangas. La verdad es que no se complicaron al escoger los outfits.

El look de concierto de la Reina Letizia

Por un lado, la Reina Letizia se decantaba por la sencillez y optaba por un top negro de punto, básico, sin mangas y con cuello halter. Con el resto del look tampoco se complicó. Ella sabe perfectamente que a los conciertos hay que ir cómoda y un vaquero ancho fue su elección, terminándolo con un bolso negro tipo bandolera, que es un accesorio muy práctico para ir a un concierto de este calibre cómodo y sin preocupaciones.

Leonor, sencilla pero moderna

La primogénita y futura reina de España huyó de esa elegancia que se erige por protocolo en eventos oficiales y decidió rejuvenecer un poco más su imagen. La heredera al trono optó por un top azul con escote asimétrico, dejando un hombro al descubierto. Una pieza bastante sencilla, pero con un detalle que aportaba personalidad al estilismo final. Este es un tipo de prenda que está muy presente en el armario de las jóvenes y se puede encontrar fácilmente en Bershka o Stradivarius. Aunque no hemos podido ver cómo lo complementaba, ella huye de los vaqueros ajustados, por lo que suponemos que llevará unos jeans rectos.

La infanta Sofía se suma a la Reina Letizia

Al igual que su madre, la hermana pequeña de la princesa Leonor ha optado por el negro. Para la ocasión, la benjamina de la familia también apostó por el negro, siguiendo una línea estética muy similar a la de su madre. La infanta Sofía eligió una silueta sin mangas, ligera y perfecta para un concierto en interior, que recordaba al top que vestía su madre y también lo acompañaba con un bolso cruzado.