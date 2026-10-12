La Reina Letizia deslumbra en el 12-O con un vestido de The 2nd Skin Co. que ya utilizó en el viaje de Estado a China

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que repetir vestido puede ser todo un acierto estilístico. Durante el desfile del 12 de octubre, la mujer de Felipe VI ha recuperado un diseño de The 2nd Skin Co. que estrenó durante la visita de Estado a China. Una apuesta por la moda circular que, además, reivindica el talento español y vuelve a situar a la monarca entre las protagonistas de la jornada.

La primera vez que vimos a Doña Letizia con este vestido fue durante su viaje oficial a China, donde lució diferentes estilismos con referencias a la cultura local y motivos florales. Entre todas aquellas propuestas, hubo una que destacó por su sencillez y por el protagonismo de la costura española y que ha decidido recuperar para volver a deslumbrar en este Día de la Hispanidad.

Para conocer todos los detalles, hemos hablado con los diseñadores de la firma, que también están detrás del vestido que la Reina llevó para recibir al Papa durante su visita a España, cuando hizo uso del conocido como privilegio del blanco. «El vestido que lleva hoy la Reina Letizia es un diseño de cuello caja, hecho en crepé de lana 100% y forrado en satén de seda natural. Este se acompaña con una falda de quillas y en las mangas también lleva unas aplicaciones de paillettes que pueden ponerse o no y, en esta ocasión, no las lleva», nos explican desde The 2nd Skin Co.

En cuanto al calzado, la Reina ha optado por unos kitten heels en un tono borgoña, a juego del bolso. Desde hace tiempo, Doña Letizia ha reducido el uso de tacones altos debido a una lesión en el pie, por lo que este tipo de zapatos se ha convertido en una alternativa habitual para sus compromisos oficiales. Una elección discreta que encaja con la silueta del vestido.

Los complementos han puesto el broche final al estilismo. La monarca ha recuperado uno de los broches más emblemáticos del joyero real, vinculado a Victoria Eugenia. La pieza cuenta con una gran perla de tono gris pálido rodeada de brillantes, de la que cuelga otra perla en forma de pera. Además, Doña Letizia ha añadido una segunda perla en forma de lágrima, reforzando el protagonismo de las joyas clásicas. No es la primera vez que la Reina luce esta pieza: la estrenó durante la Pascua Militar de 2019 y, desde entonces, la ha recuperado en distintas ocasiones.

Su elección para el Día de la Hispanidad vuelve a demostrar que los complementos con historia siguen teniendo un lugar destacado en los grandes actos de la Corona. Con este estilismo, Letizia vuelve a apostar por una fórmula que ya conoce bien: moda española, prendas que regresan a su armario y joyas históricas.