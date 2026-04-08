Ni tinte ni flequillo: el cambio de Victoria Beckham en su pelo que rejuvenece a las mujeres de +50 años

La imagen personal juega un papel clave en cómo nos percibimos y cómo nos presentamos ante los demás, y el cabello es uno de los elementos más importantes en esa construcción. Victoria Beckham ha pasado por varias fases y ahora su pelo tiene mechas algo más claras, son las que rejuvenecen a las mujeres de +50 años.

Mantener el pelo cuidado, sano y con un estilo acorde a nuestra personalidad hace que destaquemos. Dentro de las múltiples opciones de coloración, las mechas rubias se apuntan como un clásico atemporal que nunca pasa de moda. Y Victoria Beckham lo demuestra. Su versatilidad permite adaptarse a distintos tonos de piel, estilos y largos de cabello, aportando luminosidad, frescura y un efecto rejuvenecedor que resulta ideal en cualquier temporada del año, en especial para las mujeres de +50 años. Según la estilista Giannina Truss, los colores de cabello que dominarán el 2026 serán los «Luminosos y naturales, hasta acabados sofisticados y profundos».

Las mechas para las mujeres de +50 años

En cuanto a tendencias para esta primavera 2026, las mechas rubias evolucionan constantemente con técnicas como balayage, babylights, money piece o melting, que permiten lograr acabados más naturales o definidos según el estilo buscado. Los tonos van desde rubios cálidos y dorados hasta matices fríos como ceniza o platino, adaptándose a cada base capilar.

Las mechas rubias siguen siendo protagonistas en las tendencias capilares debido a su versatilidad. Permiten jugar con la luz, crear contraste y dar movimiento al cabello. Además, pueden adaptarse tanto a estilos naturales como a looks más marcados, lo que las convierte en una opción ideal para quienes buscan renovar su imagen sin cambios extremos.

Tipos de mechas rubias en tendencia para mujeres de +50 años

Balayage: técnica francesa que crea un degradado suave y natural, ideal para un efecto “besado por el sol”.

Babylights: mechas muy finas que imitan el aclarado natural del cabello infantil.

Money piece: mechones más claros en la parte frontal que enmarcan el rostro. Según el peluquero Victor del Valle se trata de «Una técnica diseñada para añadir luz en puntos estratégicos, logrando un look natural».

Highlights clásicas: mechas más definidas desde la raíz que aportan contraste.

Melting o color melt: fusión de tonos sin líneas marcadas para un acabado uniforme. El estilista Juan Diego Teo explica que «Es una técnica de color que nos permite fundir los tonos del cabello y que haya una integración total en toda la melena».

Mechas platinadas: rubios muy claros que aportan un look moderno y llamativo.

Rubios cálidos: ideales para un resultado natural y luminoso.

Rubios ceniza: tonos fríos perfectos para un acabado sofisticado.

Estilos y diseños con mechas rubias para las mujeres de +50 años

Efecto degradado en cabellos largos para mayor movimiento

Iluminaciones sutiles en melenas midi para un look elegante

Contrastes marcados en cortes bob o lob

Mechas frontales para resaltar facciones

Combinación de varios tonos rubios para mayor profundidad

Estilos desenfadados con ondas que potencian la luz de las mechas

Looks pulidos y lisos que destacan la precisión del color

El paso a paso para lograr las mechas rubias más elegantes

Diagnóstico capilar: evaluar el estado del cabello y su historial químico Elección de tono: definir el tipo de rubio según piel y base natural Seccionado de cabello: dividir en partes para una aplicación uniforme Aplicación de decolorante o tinte: según la técnica elegida Tiempo de exposición controlado: evitar daños y lograr el tono deseado. Lavado y matización: corregir reflejos no deseados (amarillos o naranjas) Tratamiento nutritivo: restaurar la fibra capilar tras el proceso Peinado final: resaltar el efecto de las mechas con ondas o brushing

Consejos para aplicar estas mechas en el cabello

Hidratar el cabello con mascarillas nutritivas al menos una vez por semana

Utilizar champús específicos para cabellos teñidos o decolorados

Aplicar protectores térmicos antes de usar herramientas de calor

Evitar lavados excesivos para prolongar el color

Realizar retoques periódicos para mantener la luminosidad

Apostar por productos matizadores para conservar el tono rubio

Consultar siempre con un profesional para evitar daños capilares

En definitiva, las mechas rubias continúan siendo una de las tendencias más fuertes en el mundo de la belleza capilar. Su capacidad para adaptarse a distintos estilos, técnicas y preferencias las convierte en una opción segura para quienes desean iluminar su melena sin perder naturalidad.

Ahora bien, necesitamos unos cuidados adecuados y una buena elección de técnica, es posible lucir un cabello radiante, moderno y lleno de vida durante toda la temporada.