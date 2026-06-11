Años de retrasos y casi un millón de euros después: el museo ‘gafado’ de Camilo Sesto ya es una realidad

Hace poco más de un año, COOL desvelaba en exclusiva que el esperado Museo de Camilo Sesto seguía lejos de convertirse en una realidad. Aunque la rehabilitación del edificio que iba a albergarlo estaba prácticamente concluida y buena parte del legado artístico del cantante ya se encontraba en Alcoy, el proyecto museístico continuaba encallado entre trámites administrativos, licitaciones pendientes y la ausencia de los elementos necesarios para poner en marcha la exposición permanente. Lo que debía convertirse en uno de los grandes homenajes culturales dedicados a una figura esencial de la música española acumulaba retrasos sin que existiera una fecha clara para su inauguración.

Hoy, aquella situación forma ya parte del pasado. El Museu Camilo Sesto abre oficialmente sus puertas en la ciudad que vio nacer al artista y materializa uno de los proyectos más ambiciosos impulsados en los últimos años por el Ayuntamiento de Alcoy. La apertura supone mucho más que la inauguración de un nuevo espacio cultural: representa la culminación de un deseo expresado por el propio cantante en vida, la consolidación de un legado artístico único y «el cierre de una etapa marcada por años de trabajo, negociaciones, obstáculos administrativos y una enorme expectación por parte de sus seguidores».

Según ha confirmado la Concejalía de Cultura a COOL, el museo nace con vocación internacional y con el objetivo de convertirse en el principal centro de referencia dedicado a la figura de Camilo Sesto. Para ello, el consistorio ha apostado por un modelo expositivo que combina patrimonio histórico, tecnología inmersiva y una visión integral del artista, mostrando tanto al fenómeno musical que conquistó el mercado hispanohablante durante décadas como al hombre que se escondía detrás de uno de los nombres más importantes de la música en español.

La inauguración llega además en un momento especialmente significativo para todo lo relacionado con el universo Camilo Sesto. Durante los últimos años, la actualidad de su entorno familiar ha estado marcada por las constantes preocupaciones en torno a Sheila Devil, heredera universal del artista, cuyos problemas personales han generado titulares de forma recurrente. Sin embargo, lejos de ese foco mediático, el trabajo para preservar y proteger el legado del cantante ha continuado avanzando discretamente hasta desembocar en la apertura del museo que hoy se convierte en realidad.

El proyecto que ha estado años esperando su momento

Cuando COOL investigó el estado de la iniciativa a comienzos de 2025, las perspectivas estaban lejos de ser optimistas. Las obras principales del inmueble ya habían concluido y los fondos vinculados al legado de Camilo Sesto llevaban tiempo preparados para formar parte de la futura exposición, pero el proceso de musealización permanecía pendiente de aspectos fundamentales. Las vitrinas que debían proteger las piezas más valiosas, el mobiliario expositivo, la instalación tecnológica y otros elementos imprescindibles para recibir visitantes seguían sin estar completamente adjudicados.

Aquella situación provocó que la fecha inicialmente prevista para la apertura se fuera posponiendo de forma sucesiva. Incluso dentro del propio Ayuntamiento existía la conciencia de que el proyecto avanzaba con una lentitud que contrastaba con la enorme expectación que despertaba entre los admiradores del artista. No en vano, se trata de uno de los cantantes españoles más internacionales de todos los tiempos, con más de 70 millones de discos vendidos, una carrera de más de cinco décadas y éxitos que siguen formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Finalmente, tras superar los obstáculos técnicos y administrativos que habían ralentizado su desarrollo, el museo abre hoy convertido en una de las mayores apuestas culturales de Alcoy. El espacio ocupa cerca de 300 metros cuadrados y alberga miles de piezas relacionadas con la vida y la carrera del artista alcoyano.

Una inversión cercana al millón de euros y entradas desde 6 euros

La puesta en marcha del Museu Camilo Sesto ha supuesto una inversión global cercana al millón de euros. La rehabilitación del edificio histórico ha superado los 740.000 euros, mientras que la musealización y el desarrollo de los contenidos expositivos han requerido más de 228.000 euros adicionales, financiados en gran parte a través de los fondos europeos Next Generation.

De cara a los visitantes, la entrada general tendrá un precio de 10 euros, mientras que la tarifa reducida será de 8 euros para mayores de 65 años, menores de 35, estudiantes, desempleados, personas con discapacidad y miembros de familias numerosas o monoparentales, entre otros colectivos. Además, los vecinos empadronados en Alcoy podrán acceder por 6 euros, consolidando así un proyecto que aspira a convertirse en uno de los principales atractivos culturales de la ciudad.

Lourdes Ornelas y la protección del legado del cantante

Detrás de la conservación de buena parte del patrimonio que hoy puede contemplarse en el museo se encuentra Lourdes Ornelas. La madre del único hijo de Camilo Sesto ha desempeñado un papel fundamental en la preservación del legado artístico del cantante desde que asumió responsabilidades dentro de la sociedad encargada de gestionar sus bienes y derechos. Además, su implicación adquirió todavía más relevancia tras la salida de Eduardo Guervós, histórico representante y hombre de confianza del artista, que durante años participó activamente en las gestiones relacionadas con el futuro museo. Desde entonces, Ornelas se ha convertido en una de las figuras más importantes en todo lo relacionado con la conservación y organización del patrimonio del cantante.

En conversación con COOL, Lourdes Ornelas explica que la apertura del museo supone un momento especialmente emotivo para quienes han trabajado durante años para preservar la memoria de Camilo Sesto. Ornelas reconoce que está muy contenta por la noticia, ya que considera que este espacio permitirá acercar el legado del cantante a las nuevas generaciones y rendir homenaje a su trayectoria.

Sus palabras llegan además en un momento especialmente delicado para el entorno familiar de Camilo Sesto. Hace apenas unas semanas, Lourdes Ornelas reaparecía públicamente junto a Sheila Devil en una de las escasas imágenes protagonizadas por madre e hija en los últimos meses. La fotografía despertó un enorme interés mediático después de un largo periodo marcado por la preocupación en torno a la heredera del cantante, cuyos problemas de adicción, sus controvertidas apariciones públicas y varios episodios que incluso han requerido la intervención policial han copado titulares de forma recurrente.

En medio de esa complicada situación personal, la apertura del museo supone también una noticia positiva para quienes han trabajado durante años para preservar el legado artístico de Camilo Sesto al margen de las circunstancias que rodean a su familia.