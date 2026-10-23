Las maquilladoras expertas coinciden: para frenar la caída del pelo de cejas y pestañas a partir de los 40 lo mejor son las «máscaras tubing porque no dejan residuos»

El contorno de ojos es una de las zonas más delicadas y estudiadas para frenar el paso del tiempo. ahora bien, necesitamos remedios y soluciones para acabar también con la caída de cejas y pestañas que están en esta área. Para esto hay máscaras y tratamientos especiales. Los expertos ensalzan las máscaras tubing como las más recomendables para estos usos porque no dejan residuos.

Según Estefanía Ferrer, ingeniera química y CEO de Lico Cosmetics, destaca que cuando hablamos de rejuvenecer la mirada, solemos pensar únicamente en tratar las arrugas del contorno de ojos, pero nos olvidamos de dos elementos fundamentales: las cejas y las pestañas. Y con la edad, debemos tener en cuenta que acaban más frágiles, también se debilitan, pierden densidad y longitud y, en el caso de las cejas, pueden aparecer las canas.

Las máscaras tubing: solución contra la caída del pelo en ceja y pestañas

Para Raquel Linde, experta en maquillaje y Marketing Manager de You Are The Princess, las máscaras tubing son fórmulas que, en lugar de recubrir las pestañas con pigmento como una máscara tradicional, crean pequeños ‘tubos’ flexibles alrededor de cada pestaña.

«Esto permite alargar, definir y separar con precisión, consiguiendo un acabado muy limpio y una mayor resistencia al sudor, las lágrimas o la humedad».

Para conocerlas mejor, la experta nombra que las máscaras tubulares apenas se transfieren al párpado o la ojera, mantienen el resultado intacto durante horas y son especialmente interesantes para personas con ojos sensibles o para quienes buscan un maquillaje que resista el ritmo del día sin retoques.

Beneficios de las máscaras tubing

Facilita el desmaquillado

Además de proporcionar una definición muy natural, su principal diferencia está en el desmaquillado. No necesitan frotar ni utilizar productos específicos, sino que basta con agua tibia y una ligera presión para que los pequeños tubos se desprendan suavemente de las pestañas.

Esto reduce la fricción sobre la zona y ayuda a minimizar la rotura o caída de las pestañas durante la limpieza, explica la experta de You Are The Princess.

Waterproof e intacta

Buster Knight, el maquillador de cabecera de la actriz Millie Bobby Brown, explica las razones por las que esta máscara su favorita. «Las tubing tienen todas las ventajas de una máscara de pestañas waterproof (resistente al agua): no se emborrona, no se mueve y no tengo que preocuparme por ella en la alfombra roja. Además, resulta muy cómoda de llevar para mis clientas y pueden retirarla de una sola pasada».

Variedad de colores

Knight da a conocer que existen diversos tonos para este tipo de máscaras. «Mi favorito es el marrón porque ofrece un resultado más suave y tiene un ligero matiz rojizo que hace que el blanco de los ojos parezca más luminoso y que el color del iris destaque mucho más», revela.

Mayor definición y longitud

Los expertos de Veralab mencionan que las máscaras tubing envuelve cada pestaña individualmente, logrando un acabado más preciso, limpio y sin grumos.

Maquillaje que también trata

Gracias a sus activos, ayuda a fortalecer y mejorar la densidad de las pestañas con el uso continuado.

Cómo se usa

En Veralab recomiendan seguir estos pasos:

Coloca el cepillo en la raíz y muévelo con un ligero movimiento en zigzag desde la raíz hasta las puntas para garantizar una cobertura completa de 360°.

Aplica la punta del cepillo en las pestañas más cortas y en los ángulos interiores para una definición precisa.

Extiende varias capas según el efecto deseado. Una pasada para un look natural, varias pasadas para mayor volumen e intensidad.

Cómo la podemos retirar

Basta con mojar generosamente las pestañas y dejarlas mojadas en agua tibia durante 15-30 segundos. A continuación, con un suave movimiento de los dedos hacia afuera, la máscara se desprende naturalmente en pequeños microtubos gracias a la acción combinada del agua y la fricción.

Una solución pensada para quienes buscan un maquillaje de ojos que resista el ritmo del día sin renunciar al cuidado de las pestañas.

Para marcar diferencia, Lico Cosmetics ha formulado dos nuevos productos que amplían su línea capilar Kerala Essence formulada en colaboración con la farmacéutica y divulgadora Helena Rodero: Brow Density Complex y Lash Density Serum. Un tratamiento integral en dos pasos para cejas y pestañas que rejuvenece la mirada gracias a la bioingeniería aplicada a la cosmética: la tecnología Micro-ARN.

«La innovación está en incorporar Micro-ARN a un tratamiento cosmético específico para cejas y pestañas. Se trata de pequeños reguladores celulares que nos permiten abordar los mecanismos implicados en el crecimiento del pelo, con el objetivo de recuperar densidad y fortalecer el folículo», detalla Helena Rodero.