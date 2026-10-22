Un maquillador sobre el maquillaje a partir de los 45: «Uno de los errores más habituales es utilizar un delineado negro demasiado grueso, especialmente en la línea inferior del ojo»

El delineado negro ha sido durante décadas uno de los recursos más populares para definir la mirada. Sin embargo, a partir de los 40 o 50 años, algunas personas descubren que el trazo grueso que antes les gustaba ahora les resulta demasiado dominante. Esto no significa que el negro esté prohibido ni que exista una edad a partir de la cual deje de favorecer.

El efecto depende de la forma del ojo, la textura del párpado, la cantidad de producto y el estilo que se quiera conseguir. Un pequeño ajuste puede cambiar el resultado sin renunciar al eyeliner. Ahora bien, con el paso de los años, el contorno de los ojos puede mostrar líneas finas, cambios en la firmeza del párpado o una mayor sensación de sequedad. Un trazo muy ancho, especialmente si rodea todo el ojo, puede crear un contraste intenso, reducir visualmente el espacio del párpado móvil y acentuar las sombras que ya existen. En una publicación sobre el eyeliner marrón, @miacosmeticsparis recoge la recomendación de una maquilladora de suavizar el contraste con tonos menos duros que el negro y elegir acabados mates para definir sin reflejos excesivos. La idea consiste en adaptar la técnica a las características del rostro y priorizar un acabado equilibrado.

Los errores más habituales es utilizar un delineado negro demasiado grueso

Cada persona puede seguir llevando un delineado marcado si le gusta; basta con ajustar el grosor, la ubicación y la intensidad para que acompañe la mirada en lugar de dominarla.

Ahora bien, el delineado negro muy grueso no se recomienda a los 40 o 50 años, pues una línea negra ancha atrae mucho protagonismo visual. Si ocupa gran parte del párpado o rodea el ojo, puede hacerlo parecer más pequeño, sobre todo si queda poco párpado móvil a la vista.

También puede acentuar las ojeras. El resultado depende del contraste natural, la forma del ojo y el estilo buscado.

En lugar de dibujar una banda gruesa, prueba un trazo fino junto a las pestañas superiores. Rellena pequeños huecos y termina con una ligera elevación en el extremo exterior. Así defines la mirada sin cubrir demasiado el párpado. Si queda rígido, difumina suavemente el borde con un pincel pequeño.

También conviene observar el párpado inferior: una línea negra continua puede intensificar el contorno y empequeñecer visualmente el ojo. Si quieres definirlo, usa sombra marrón difuminada solo en el extremo exterior, con suavidad.

Qué colores pueden sustituir al negro

El marrón chocolate, el topo, el ciruela oscuro y el azul marino ofrecen definición con un contraste distinto. Algunas tendencias destacan el marrón como opción versátil para distintas edades, porque armoniza con la piel, los ojos y el cabello sin perder intensidad.

El verde oliva y el musgo son fáciles de llevar durante el día porque se acercan a los tonos tierra. El verde bosque resulta más intenso y puede sustituir al negro en un maquillaje de noche. El esmeralda, en cambio, aporta un acabado más llamativo.

Aun así, los tonos suaves no son mejores para todo el mundo: el negro funciona si buscas un maquillaje gráfico.

Elegir una textura fácil de aplicar

Los lápices cremosos y los delineadores en gel facilitan un trazo controlado y permiten difuminarlo antes de que se fije. Las fórmulas líquidas negras dan precisión, pero pueden ser más difíciles de corregir en párpados con pliegues. Para diario, basta un lápiz suave y un pincel fino. Comprueba que el producto no se transfiera ni irrite.

No hace falta renunciar a los looks intensos. Un delineado negro grueso puede formar parte de un maquillaje de noche o de un estilo muy definido. Una línea más ancha en el tercio exterior y una sombra difuminada pueden resultar más equilibradas que un círculo oscuro alrededor del ojo. La comodidad y el gusto personal son determinantes.

Aplicación y cuidado de los ojos

Para evitar molestias, utiliza cosméticos específicos para los ojos, no compartas el eyeliner y retíralo antes de dormir. La American Academy of Ophthalmology recomienda aplicarlo por fuera de la línea de las pestañas y mantener limpios los aplicadores, porque un uso incorrecto puede irritar los ojos o favorecer infecciones. Si aparece escozor o enrojecimiento, deja de usarlo y consulta a un profesional.

A partir de los 40 o 50 años, no hace falta seguir reglas rígidas: conviene ajustar el maquillaje a lo que cada persona desea destacar. Reducir el grosor, probar un marrón profundo o difuminar el borde son opciones, pero el eyeliner negro sigue siendo válido. El mejor delineado es el que resulta cómodo y se adapta a la forma del ojo, sin que la edad dicte prohibiciones.