Cómo maquillarse sin máscara de pestañas para conseguir una mirada despierta, la tendencia que Zendaya ha puesto de moda

Cuidar el rostro es fundamental para lucir una imagen fresca, elegante y llena de luminosidad. Zendaya lo hace y no usa máscara de pestañas a la hora de maquillarse. Así la hemos visto durante la promoción de una película donde sus looks de moda y belleza son espectaculares. La piel, las cejas y el contorno de los ojos cumplen un papel clave a la hora de realzar la belleza natural y conseguir un maquillaje armonioso. La mirada, en este sentido, se convierte en una de las grandes protagonistas de cualquier rutina de belleza, ya que puede transmitir expresividad, sofisticación y confianza.

Para conseguir un resultado impecable, no siempre es necesario recurrir a la máscara de pestañas. En los últimos tiempos, las tendencias de maquillaje apuestan por una belleza más natural, ligera y versátil, en la que los rasgos se realzan sin necesidad de sobrecargar el rostro. Dentro de esta corriente, conseguir una mirada perfecta sin máscara de pestañas se posiciona como una alternativa interesante para quienes buscan un acabado elegante, práctico y moderno. La clave está en prestar atención a pequeños detalles que marcan la diferencia, como la preparación de la piel, la definición de las cejas, el uso estratégico de sombras y la elección de productos que aporten luminosidad.

Cómo maquillarse sin máscara de pestañas

Zendaya nos da un claro ejemplo de que no siempre es necesario aplicarse la máscara de pestañas. Según el medio bareMinerals, «esta tendencia celebra el minimalismo y la confianza, demostrando que el maquillaje natural y sin máscara puede ser tan impactante como un maquillaje sofisticado».

Con algunos trucos sencillos, es posible conseguir unos ojos más abiertos, pestañas visualmente definidas y una expresión descansada, sin depender de la máscara de pestañas para completar el maquillaje.

Preparar e hidratar el contorno de ojos

Una mirada luminosa comienza con una buena preparación de la piel. La zona del contorno de los ojos es especialmente delicada y puede presentar signos de sequedad, cansancio o pequeñas líneas de expresión. Por eso, aplicar una crema hidratante adecuada antes del maquillaje ayuda a mejorar el aspecto de la piel y facilita la aplicación de los productos posteriores. Para conseguir un acabado uniforme, conviene utilizar una pequeña cantidad de producto y distribuirla con suaves toques, sin frotar.

También es importante dejar que se absorba antes de aplicar el corrector o las sombras. «Todos estos son el punto de partida perfecto para un look de maquillaje suave y natural», aseguran en bareMinerals.

Definir las cejas para enmarcar la mirada

Las cejas son fundamentales para dar estructura al rostro y destacar los ojos sin necesidad de utilizar máscara de pestañas. Una forma bien definida puede aportar equilibrio, intensidad y una apariencia más pulida al maquillaje.

El primer paso consiste en peinar las cejas siguiendo la dirección natural del vello. Después, se pueden rellenar los espacios vacíos con un lápiz fino o una sombra específica, utilizando trazos ligeros para imitar el pelo.

Utilizar un rizador de pestañas

El rizador es uno de los mejores aliados para conseguir una mirada más abierta sin recurrir a la máscara de pestañas. Al elevarlas desde la raíz, ayuda a que los ojos parezcan más grandes y despiertos, además de aportar definición sin añadir color.

Para utilizarlo correctamente, hay que colocarlo sobre las pestañas limpias y secas, acercándolo a la raíz sin pellizcar la piel. Se presiona suavemente durante unos segundos y se suelta con cuidado.

Delinear los ojos con un lápiz discreto

El delineado permite intensificar la mirada sin necesidad de aplicar máscara de pestañas. Para un maquillaje natural, los tonos marrones, topo o negro suave son excelentes opciones, ya que aportan definición sin crear un efecto demasiado dramático.

Elegir sombras que iluminen los ojos

Las sombras bien elegidas pueden transformar la mirada y aportar profundidad sin sobrecargar el maquillaje. Los tonos beige, champán, rosa suave y marrón claro funcionan especialmente bien para conseguir un aspecto elegante y natural.

Para aplicar esta técnica, conviene utilizar un tono claro sobre el párpado móvil y uno ligeramente más oscuro en la cuenca del ojo, difuminando los bordes para evitar líneas marcadas.

Aplicar un iluminador en puntos estratégicos

«Cuando prescindes de la máscara de pestañas, la clave está en la luminosidad alrededor de los ojos. En lugar de buscar volumen en las pestañas, busca luminosidad», afirman en bareMinerals.

El iluminador puede aportar luz al rostro y hacer que los ojos destaquen sin necesidad de utilizar máscara de pestañas como hace Zendaya.

Aplicado con moderación, crea un efecto fresco y sofisticado que resulta ideal tanto para el día como para ocasiones especiales. Los puntos más favorecedores suelen ser el lagrimal, el arco de la ceja y, si se desea, la parte superior de los pómulos.

Probar un sérum para cuidar las pestañas

Cuando se busca una mirada bonita sin máscara de pestañas, cuidar las pestañas naturales es una parte importante de la rutina de belleza. Un sérum formulado para esta zona puede ayudar a acondicionarlas y mejorar su aspecto, dependiendo de sus ingredientes y de su uso continuado.