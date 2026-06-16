Los 10 imprescindibles de belleza que no pueden faltar en tu neceser de playa o piscina este verano

Con la llegada del buen tiempo, los días de piscina se convierten en los protagonistas de nuestra agenda. Sin embargo, la exposición al sol, el cloro y las altas temperaturas pueden pasar factura a la piel y al cabello si no contamos con los productos adecuados. Estas son las diez apuestas beauty que las expertas recomiendan tener preparadas antes del primer chapuzón de la temporada.

Bloody Mary activador del bronceado de Kream

Conseguir un tono dorado uniforme y luminoso empieza mucho antes de tomar el sol. Este activador del bronceado ayuda a preparar la piel, potenciar un bronceado más homogéneo y duradero y mejorar la luminosidad natural del rostro y el cuerpo. Un imprescindible para quienes buscan un acabado radiante desde los primeros días de exposición solar.

The Flashy One 9-In-1 aceite reparador de Fenty Hair

El sol, el cloro y la sal pueden debilitar la fibra capilar. Este aceite multifunción destaca por sus nueve beneficios en un solo producto: nutre, aporta brillo, controla el encrespamiento, suaviza y ayuda a reparar el cabello dañado. El resultado es una melena más fuerte, brillante y disciplinada, incluso después de largas jornadas al aire libre.

Mascarilla Capilar de Fino

Considerada una de las mascarillas más virales del momento, su fórmula proporciona una hidratación intensa, ayuda a reparar el cabello dañado y devuelve la suavidad y elasticidad perdidas. Ideal para recuperar la melena tras los excesos propios del verano.

Photo Reverse protector solar Antimanchas SPF50+ de Esthederm

La protección solar sigue siendo el gesto antiedad más importante. Este tratamiento ofrece protección muy alta SPF50+ y está especialmente formulado para prevenir y corregir manchas pigmentarias. Además de proteger frente a los rayos UV, ayuda a mantener un tono uniforme, convirtiéndose en uno de los mejores aliados para preservar la juventud de la piel durante el verano.

Peine Detox de Moncho Moreno

Mucho más que un simple peine, este accesorio se ha convertido en uno de los favoritos de los expertos capilares para la temporada estival. Gracias a sus púas especialmente diseñadas, ayuda a desenredar el cabello mojado sin romper la fibra capilar, minimizando el daño causado por el cloro, la sal o los tirones después del baño. Además, favorece un peinado más suave y respetuoso con la melena.

Bruma Eau Cellulaire de Esthederm

Cuando las temperaturas suben, mantener la piel hidratada es fundamental. Esta icónica bruma facial aporta una hidratación inmediata, refresca y ayuda a reforzar la función barrera de la piel. Su fórmula, inspirada en el agua presente de forma natural en las células, contribuye a mantener el rostro confortable, luminoso y preparado para afrontar largas jornadas al sol.

Régénérescence Naturelle Roll-On de Leonor Greyl

La noche es el momento perfecto para cuidar el cuero cabelludo. Este tratamiento concentra un potente cóctel de aceites vegetales y esenciales de flores y frutas que ayuda a estimular la circulación, frenar la caída capilar, reforzar el cuero cabelludo y favorecer una mayor densidad del cabello. Un auténtico tratamiento de regeneración mientras descansas.

Berry Fever, Blush Filter de Huda Beauty

Hay productos que solucionan cualquier retoque exprés. Berry Fever aporta un efecto buena cara inmediato, un rubor fresco y favorecedor que revitaliza el rostro en segundos. Es perfecto para esos días de piscina que terminan con una cena, ya que consigue una piel jugosa, luminosa y saludable sin necesidad de un maquillaje elaborado.

Eight hour cream protector labial SPF15 de Elizabeth Arden

Los labios son una de las zonas más vulnerables frente a la radiación solar. Este bálsamo de culto proporciona hidratación intensa, protege frente a la sequedad y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro gracias a su factor de protección solar SPF15. Un básico imprescindible para llevar siempre en el bolso o en la bolsa de piscina.

Sun Shiel-D crema fluida facial de Toskani

Protege tu piel de los daños del sol con Sun Shiel-D SPF 50+, un protector solar con color de alto espectro que va más allá de la protección tradicional. Su fórmula ligera y no comedogénica es perfecta para todo tipo de pieles y además potencia la síntesis de vitamina D, esencial para la salud de tu piel.