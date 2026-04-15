10 ideas de manicura para la Feria de Sevilla 2026

La primavera es la estación ideal para renovar nuestra imagen y resaltar la belleza natural en cada detalle, y las uñas se convierten en protagonistas indiscutibles de cualquier look cuidado y moderno. Una manicura bien pensada no solo complementa el estilo personal, sino que también expresa creatividad, frescura y actitud. En esta época del año, las ideas de manicura para la Feria de Sevilla 2026 rompen esquemas. Por lo que vale la pena dedicar tiempo al cuidado y diseño de las uñas permite acompañar la energía positiva del entorno.

Durante esta temporada, las tendencias de manicura se llenan de color, texturas y diseños que reflejan la alegría de los días cálidos y soleados. Alba Jiménez, influencer de moda, asegura que «vamos a estar viendo muchos tonos pasteles, va a predominar el azul bebé o baby blue». Tonos pastel como lavanda, verde menta y rosa suave conviven con colores vivos como coral, fucsia y amarillo, creando combinaciones versátiles y elegantes. Como alternativas, aparecen estampados abstractos, detalles metálicos y nail art personalizado.

Las ideas de manicura para la Feria de Sevilla 2026

Estas manicuras combinan perfectamente con looks ligeros, vestidos fluidos, denim claro y outfits monocromáticos. Para mantenerlas impecables, es fundamental hidratar cutículas, usar productos de calidad y aplicar top coat regularmente.

Además se recomienda evitar el contacto con agua y utilizar guantes para prolongar la duración del esmalte y el diseño.

Uñas en tonos pasteles

Se caracterizan por su suavidad visual y acabado delicado. Los colores pastel no saturan la uña, lo que los hace perfectos para un estilo limpio y fresco. Funcionan muy bien tanto en uñas cortas como largas, y pueden llevarse en acabado brillante o mate.

La influencer Alicia Revilla asegura que además del baby blue, el color tendencia será el amarillo mantequilla.

Diseños con flores

Pueden ir desde pequeñas flores minimalistas hasta diseños más elaborados con múltiples colores y detalles. Se aplican sobre bases neutras o pastel, y pueden ocupar una sola uña como acento o repetirse en todas. Las margaritas, flores silvestres y motivos botánicos son los más populares.

Francesitas reinventadas

La manicura francesa clásica evoluciona con puntas de colores intensos, tonos neón, acabados metalizados o incluso diseños asimétricos. La base sigue siendo natural o nude, pero la punta se convierte en protagonista.

María Guzman, influencer fashion, beauty and lifestyle, afirma que esta francesa es mucho más fina, súper elegante. También se ven versiones dobles (doble línea), diagonales o con efectos degradé.

Efecto aura o degradé

Este estilo se basa en la transición suave entre colores, creando un efecto difuminado que parece irradiar desde el centro de la uña. Se utilizan esponjas o aerógrafos para lograr ese acabado etéreo.

Uñas cromadas

Destacan por su acabado metálico tipo espejo, que puede variar entre plateado, dorado, rosado o tonos fantasía. Son ideales para quienes buscan un look audaz y futurista. Según María Guzman, destaca este efecto en colores naturales.

Minimalismo a rayas

Este estilo apuesta por la simplicidad y la precisión. Se basa en bases neutras (nude, blanco o transparente) con detalles como líneas finas, puntos o formas geométricas.

Su principal característica es la elegancia discreta, ideal para quienes prefieren un look limpio pero con un toque moderno. Además, es fácil de adaptar a diferentes largos y formas de uñas.

Uñas aguamarina, el color tendencia del verano

Según Semilac, una de estas tendencias estivales es el tono aguamarina, un color muy popular que ya hemos visto en las pasarelas y se convertirá en uno de los tonos más demandados en los salones de uñas.

Minimalismo

Para Vitry, se llevan las uñas minimalistas. Las manicuras con las uñas cortas o con una ligera forma almendrada, en tonos naturales, lechosos con acabado opaco o traslúcido, pero muy cuidadas, ganan la batalla de las tendencias en primavera y en la Feria de Abril.

Uñas foil

La manicura con foil se puede hacer en casa, fácil de aplicar y en muy poco tiempo. Hablamos de diseños de quita y pon con adhesivos que se dejan secar al aire, a diferencia de las manicuras Press On que requieren mayormente de curación en lámpara, así lo explican desde la firma Entity, que incluye un kit (Foil It) para hacértelas tú misma con todo tipo de láminas espectaculares, imposibles de lograr con nail art a mano alzada.

Diseños alternativos

Nail art abstracto con combinaciones de colores inesperadas

Detalles con foil o aplicaciones metálicas

Estilo “mix & match” (cada uña con un diseño distinto)

Stickers y decals para diseños rápidos

Texturas mate combinadas con brillo

Looks para combinar las ideas de manicura para la Feria de Sevilla 2026