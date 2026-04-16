Victoria Beckham ha roto su silencio sobre el distanciamiento con su hijo Brooklyn. Fiel a su elegancia y discreción, la ex integrante de las Spice Girls ha tratado de dejar en el mejor lugar a su primogénito, pese a las duras palabras del modelo. Es más, pese a las provocaciones o las duras palabras de su primer comunicado -en el que destapó el conflicto del clan- no le ha reprochado su distante actitud ni su decisión de posicionarse con su mujer, Nicola Peltz.

Tras varios meses de rumores y especulaciones en los que los Beckham han guardado el silencio por proteger a Brooklyn, ahora la mujer del deportista ha decidido poner palabras a lo que siente tras la decisión de su primogénito. Lejos de reprocharle su decisión o su comunicado -lleno de contradicciones-, la diseñadora ha entonado en cierta medida el mea culpa y de ser humilde a la hora de calificarse como madre. «Siempre hemos intentado ser los mejores padres. Todo lo que hemos hecho ha sido proteger a nuestros hijos y quererlos. Eso es todo lo que quiero decir al respecto», ha zanjado en The Wall Street Journal.

Estas palabras llegan solo meses después de que Victoria decidiera acercar posturas con Brooklyn, con el que siempre ha tenido debilidad. La diseñadora, así como su marido, aprovecharon el 27 cumpleaños de su vástago, que tuvo lugar el pasado mes de marzo, para dedicarle unas palabras públicas -junto a un carrete de imágenes cargadas de emotividad-. Por lo tanto, y aunque ahora Victoria se haya pronunciado directamente sobre la situación familiar, no es la primera vez que se refiere al modelo y emprendedor.

Así fue el comunicado con el que Brooklyn Beckham declaró la guerra a sus padres

Estas palabras han llegado tan solo tres meses después de que Brooklyn Beckham contara toda su verdad sobre el conflicto que mantiene con sus padres. Para ello, el joven lanzó un comunicado en sus redes sociales en el que explicaba que no tenía intención de reconciliarse con ellos, así como también detallaba las razones por las que había decidido poner tierra de por medio, sacando a la luz varios episodios de confrontación que parece que no está dispuesto a perdonar. «Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde mi boda y no han parado», sentenciaba, señalando que la que fue vocalista de las Spice Girls había llegado a cancelar la confección del vestido de novia de su nuera en el último momento con la intención de estropear el enlace. Al mismo tiempo, Brooklyn también criticó duramente la inapropiada forma en la que su madre bailó durante el convite delante de todos. «Nunca me he sentido más incómodo o humillado en mi vida», decía.

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Además de su matrimonio con Nicola, el primogénito de los Beckham también hacía hincapié en que sus padres «le habían controlado la mayor parte de su vida» y que, como consecuencia, «creció con una ansiedad abrumadora».