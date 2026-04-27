El lado más íntimo de Irene, la hermana pequeña Sara Carbonero: psicóloga y madre de dos hijos

El 2026 no está siendo un buen año para Sara Carbonero. En el mes de enero, la periodista fue ingresada de manera repentina en un hospital de Lanzarote tras sufrir un fuerte dolor abdominal por el que tuvo que ser intervenida de manera urgente. Su estado de salud acaparó una gran atención mediática hasta que trascendió que estaba evolucionando favorablemente. Pero ahora, la comunicadora ha vuelto a situarse en el foco mediático tras salir a la luz el último varapalo personal al que ha tenido que enfrentarse: el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo.

Como era de esperarse, en medio de este complicado momento, todas las miradas se han centrado en la periodista y en su entorno más cercano, donde su hermana Irene (36) también ha obtenido un gran protagonismo. Y es que, a pesar de que siempre ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano, las recientes fotografías que ha protagonizado Irene junto a su pareja— en pleno duelo por la pérdida de su madre— han despertado un creciente interés por conocer su lado más personal.

Patricio Martínez, el gran apoyo de Irene

El pasado sábado, 25 de abril, la familia Carbonero se reunió para hacer una misa en honor a Goyi Arévalo en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en Corral de Almaguer. Pero un día antes, Irene fue fotografiada junto a su marido, Patricio Martínez, disfrutando de un paseo junto a sus dos hijos en Madrid, su lugar de residencia. Esta escena ha dejado más que claro que el refugio más sólido de Irene en estos complicados momentos es su pareja, con la que mantiene una relación de la que pocos datos se conocen.

Según lo publicado, ambos estudiaron psicología, ella en la Universidad Complutense de Madrid y él en la Universidad de Jaén. Sin embargo, este último trabaja actualmente en una agencia de viajes de lujo. Por su parte, tal y como se puede ver en LinkedIn, Irene culminó su formación con un máster en Psicología Clínica y de la Salud y otro curso en Dirección de personas y desarrollo organizativo, enfocado más en la rama de Recursos Humanos. A día de hoy, es responsable de selección de personal en el grupo PRISMA, centrado en el sector de automoción.

Es muy probable que se conocieran en algún punto de su formación, pero lo cierto es que ninguno de los dos ha llegado a hablar públicamente de ello. No obstante, se sabe que en 2022 dieron la bienvenida a su primer hijo en común y, en 2024, hicieron lo mismo con su segundo retoño.

Muy unida a su hermana Sara

Aunque Irene tiene sus redes sociales en modo privado, Sara ha utilizado de vez en cuando su perfil oficial de Instagram para compartir fotografías de su hermana y deshacerse en halagos hacia ella.

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«Nunca te has quejado de nada, siempre al pie del cañón con una palabra positiva y un buen gesto, aun cuando la espalda se resentía de las noches de sofá en el hospital, o cuando el mismo día que empezabas un nuevo trabajo llena de ilusión, me operaron y tuviste que cambiar tus planes», escribía la periodista el pasado julio de 2020, dejando claro que su hermana siempre había estado presente en los momentos más complicados de la familia.