Anker abre su Black Friday con rebajas de hasta el 57% en auriculares, cargadores y cámaras

Anker se adelanta al Black Friday con una campaña que reparte rebajas entre sus tres líneas de consumo. Anker aporta cargadores y baterías externas, soundcore suma auriculares y altavoces, y eufy pone sobre la mesa cámaras de vigilancia, un sacaleches y robots de limpieza. Los descuentos van del 15% en los soundcore AeroClip 2 al 57% en los auriculares soundcore P31i. Todos los porcentajes se calculan sobre el precio de referencia que indica la propia marca.

Energía de bolsillo para llegar al final del día

El cargador de 45 W con pantalla inteligente Anker Nano Charger baja de 39,99 a 25,99 euros, un 35% menos. La compañía asegura que es un 47% más pequeño y un 36% más ligero que su cargador original de 30 W, y que su modo Care, certificado por TÜV, reduce la temperatura de carga hasta 12 grados con una doble pulsación.

Para cargar sin cables, la Anker MagGo Power Bank 2 Pro es una batería magnética de 10.000 mAh con carga inalámbrica Qi2.2 de 25 W para iPhone. Cuesta 87,99 euros, un 20% menos, e incorpora refrigeración activa, pantalla inteligente y soporte integrado. Se recarga a sí misma con hasta 45 W.

Quien busque potencia bruta tiene la Anker Zolo de 25.000 mAh y 165 W con tres puertos USB-C, que pasa de 99,99 a 74,99 euros, un 25% menos. Los cargadores GaN de 100 W y 140 W bajan a 39,99 y 59,99 euros, y el cargador inalámbrico Anker Prime 3 en 1 plegable con Qi2.2 de 25 W queda en 99,99 euros.

Dos maneras de aislarse del ruido

Los soundcore Liberty 5 Pro, presentados en mayo, son los auriculares más completos de la campaña y quedan en 139,99 euros tras un 22% de descuento. Su cancelación de ruido Adaptive ANC 4.0 se apoya en THUS, el primer chip de inteligencia artificial propio de Anker, y en diez sensores. La marca asegura que las llamadas se oyen con claridad incluso en entornos ruidosos gracias a su función Whisper Clear. El estuche tiene pantalla táctil y la autonomía declarada es de 6,5 horas por carga con la cancelación activada, hasta 28 horas con el estuche.

La opción compacta son los soundcore P31i, que bajan a 29,99 euros tras un 57% de descuento y son la mayor rebaja de toda la campaña. Incluyen traductor integrado, sonido LDAC, carga rápida, resistencia IP55 y hasta 50 horas de autonomía contando el estuche. soundcore completa su oferta con otros seis productos, entre ellos los Sleep A30, que pasan de 249,99 a 159,99 euros.

Para vigilar la casa y para limpiarla

La cámara eufyCam C37 Edición 4K baja de 139,99 a 89,99 euros, un 36% menos. Graba en 4K, gira y se inclina para seguir con inteligencia artificial a personas, vehículos y mascotas, ofrece visión nocturna en color y se alimenta con una batería y un panel solar independiente.

eufy rebaja otras cuatro cámaras. El kit C35 para exterior e interior queda en 109,99 euros, con un 45% de descuento, y el kit E42 solar baja a 299,99 euros, un 40% menos.

En el apartado de maternidad, el sacaleches calefactable eufy S1 Pro pasa de 299,99 a 209,99 euros, un 30% menos. Usa la tecnología HeatFlow para aplicar calor durante la extracción y, según la marca, aumenta la producción de leche hasta un 30%, una cifra basada en comentarios de más de 300 usuarias. Su estuche de carga le da hasta cinco días de autonomía, según Anker. Ya figuraba con ese precio promocional en su campaña de llegada a España.

La limpieza queda para los robots. El aspirador y fregador eufy HydroJet S2 pasa de 1.499 a 1.099 euros, un 27% menos, y el eufy E35 Omni baja de 999 a 799 euros, un 20% menos.

Un Black Friday que empieza antes de tiempo

El Black Friday cae este año el 27 de noviembre, así que las ofertas de Anker llegan con 17 días de adelanto. Según la compañía, la campaña se prolonga del 10 al 30 de noviembre. Los productos de la campaña se venden en Amazon.es y en la web de Anker.