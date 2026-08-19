Roman Yampolskiy, experto en ciberseguridad: «En cinco años hasta el trabajo físico podrá automatizarse»

La inteligencia artificial se está convirtiendo en una amenaza que va mucho más allá de programadores o contables. Las máquinas, los robots humanoides, y muchas tecnologías automatizadas van cada vez más rápido y alcanza a profesiones que parecían tener el futuro asegurado, como fontaneros, conductores y electricistas incluso antes de que finalice esta década.

Automatización total en 5 años

Roman Yampolskiy, profesor de Informática en la Universidad de Louisville, ha participado en el podcast The Diary of a CEO y su mensaje es alarmante: en solo cinco años, cualquier empleo físico podría realizarse por máquinas, incluso se atreve a hablar de un desempleo potencial de 99%.

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Pero, por otro lado, matiza que, aunque existan máquinas y tecnología para que esto pase, no quiere decir que la adopción vaya a ser inmediata. Esta transición dependerá principalmente de las empresas, pero también de los gobiernos y de los propios ciudadanos.

Del software al mundo físico

La inteligencia artificial está avanzando mucho más rápido de lo que nos podemos imaginar, y si un ciudadano normal tiene acceso en la actualidad a cualquier herramienta, lo que aún no ha salido a la luz puede llegar a producir terror. Combinar la IA con cuerpos robóticos es el salto definitivo, ya se han dado a conocer casos, pero se desconoce el momento actual de las grandes empresas informáticas y de desarrollo.

Un software que tenga la capacidad de razonar y que esté acoplado a un robot con extremidades, tendrá la capacidad de usar herramientas, de mover objetos y desenvolverse en entornos humanos sin ningún tipo de problema.

Lo que dicen los datos reales

Declaraciones así generan mucho impacto, pero los organismos globales no son tan alarmistas:

Federación Internacional de Robótica: Afirma que una adopción masiva de robots humanoides es un panorama incierto y que no podrán sustituir al ser humano a corto plazo.

Afirma que una adopción masiva de robots humanoides es un panorama incierto y que no podrán sustituir al ser humano a corto plazo. Organización Internacional del Trabajo (OIT): Sí prevé un cambio en las tareas diarias, pero no el fin de los empleos.

Sí prevé un cambio en las tareas diarias, pero no el fin de los empleos. Foro Económico Mundial: Prevé que se generen más de 78 millones de empleos para 2030, pero también prevé un cambio del 40% en las habilidades laborales.

Prevé que se generen más de 78 millones de empleos para 2030, pero también prevé un cambio del 40% en las habilidades laborales. OCDE: Prevé que la IA automatice tareas al mismo tiempo que generará nuevas profesiones y elevará la productividad.

El factor humano

Yampolskiy sí reconoce que los empleos donde el factor humano sea determinante sí sobrevivirán. Por ejemplo, tardarán varias generaciones hasta que las personas confíen más en una máquina que en su contable de toda la vida, y también preferirán productos artesanales antes que hechos por una máquina.

Su predicción es más un aviso de lo que puede pasar en el futuro, no como algo inevitable.



