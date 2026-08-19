Aravind Srinivas, CEO de Perplexity: «El empleo de oficina de 9 a 5 no fue una evolución natural del trabajo»

Aravind Srinivas, director ejecutivo y cofundador de Perplexity AI, ha suscitado un debate al asegurar que Microsoft diseñó la figura del trabajador del conocimiento moderno con el afán de vender más programas de oficina. También llegó a asociarlo con el aprendizaje de Word y Excel en las escuelas y en las empresas.

La frase es ciertamente provocadora, pero no acredita ni demuestra que Microsoft fuera la creadora del trabajo de oficina. Esta dinámica laboral se había asentado décadas antes de la existencia de la compañía, aunque es innegable que sí ayudó a que el ordenador se convirtiera en una pieza habitual e indispensable del trabajo administrativo.

Qué dijo realmente Srinivas

Srinivas hizo esta consideración en el episodio 2521 de The Joe Rogan Experience, publicado el pasado 1 de julio. Mientras hablaba sobre inteligencia artificial y empleo, aseguró que “Microsoft construyó este concepto del trabajador del conocimiento porque quería vender más software de Office”.

Más adelante asoció aquella idea a la aspiración de Bill Gates de “poner un PC en cada escritorio”. El argumento del que se vale es que el hecho de aprender a usar Excel, Word y herramientas de correo acabó por convertirse en una puerta de entrada a múltiples trabajos. Contrapuso también esta forma de entender la informática con la de Steve Jobs, al que le atribuye una visión que giraba más en torno a hacer atractiva la informática y convertir los ordenadores personales en productos casi irresistibles.

Un concepto anterior a Microsoft

El Instituto Drucker ha querido recordar que la expresión «trabajo del conocimiento» fue acuñada por Peter Drucker en 1959. Teniendo en cuenta que Microsoft nació en 1975, este concepto ya llevaba más de diez años circulando.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU tiene documentado que las mujeres ya representaban más de la mitad de todos los trabajadores administrativos en el año 1915. Los ordenadores personales no estaban entre los objetos de venta en aquellos tiempos.

En la práctica, el entorno moderno por el que se rigen la mayoría de las oficinas no es el resultado de una campaña concreta que lo cambiara todo: fue el fruto de décadas de cambios industriales, educativos y laborales.

Lo que ha logrado Microsoft

Microsoft sí reconocía que su primera gran visión fue poner “un ordenador en cada escritorio y en cada hogar”. En su cronología oficial se asegura que la primera versión de Microsoft Office llegó en junio de 1989, cuando el trabajo administrativo ya estaba plenamente asentado.

Pero esto no quita valor a su impacto: tanto Windows como Word y Excel fueron clave a la hora de unificar ciertas tareas, archivos y habilidades de las empresas de todo el planeta.

Sin embargo, la entrevista no presenta documentos ni evidencias que muestren la existencia de un plan de Bill Gates basado en la invención del trabajador de oficina. Srinivas presenta una interpretación muy crítica de cómo una estrategia comercial consolidó una manera de trabajar que ya existía.

El origen del trabajo digital

Las transformaciones laborales de las últimas décadas responden a dinámicas económicas muy anteriores a la irrupción del software comercial.

Por eso la conclusión más correcta es otra. Microsoft no ha creado el trabajo de oficina como lo conocemos, pero sí hizo avanzar su digitalización con el PC como eje de muchas de las tareas cotidianas.

Srinivas ha querido usar esta historia para explicar de manera razonable que la IA podría terminar por hacerse cargo de una parte del trabajo en un corto periodo de tiempo y de forma progresiva. Pero se trata de una hipótesis de futuro y no de una prueba sobre el origen del empleo moderno.



