Un asfalto muy oscuro, puede comportarse como una plancha bajo el sol, así lo evidencian las pruebas de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, que demostró que las superficies habituales pueden llegar a los 67 grados, mientras que los pavimentos fríos, logran una temperatura de entre seis y nueve grados más baja.

Se han hecho varios estudios al respecto, una lo publican medios marroquíes, y hablan de una solución que podría estar debajo de nuestros pies, realizado en Marrakech y Agadir en el que habrían logrado descender la temperatura entre 10 y 15 grados, aunque no hay datos oficiales. Quien, si aporta datos oficiales en un proyecto español llamado LIFE HEATLAND.

Dos formas de enfriar la calle

Como decimos, existen los pavimentos fríos, pero hay varios tipos, una que refleja la radiación solar con colores y materiales más claros, y otros que retienen agua y se lleve parte del calor al evaporarse. La temperatura que se puede reducir va a depender del clima de cada región, del diseño y del propio mantenimiento, y en el caso de los pavimentos permeables, de que haya de forma regular humedad cerca de la superficie.

Murcia ya tiene resultados

El llamado LIFE HEATLAND ha sido llevado a cabo por el Centro Tecnológico de la Construcción de la Región de Murcia junto a CHM Obras e Infraestructuras y otros socios. El coordinador del ensayo corrió a cargo de Francisco Moral y para llevarlo a cabo, usó cuatro torres capaces de registrar seis millones y medio de datos cada quince minutos, y recogió dichos datos durante tres años.

Lea también: El asfalto frío que ensaya Marruecos contra las islas de calor y en el que también trabaja España

El nuevo asfalto está compuesto de de piedra caliza triturada, un aglutinante transparente y pigmentos minerales, para que el pavimento sea más claro y permita que el sol refleje con más intensidad. El balance oficial demuestra un descenso de la temperatura de entre 7 y 11 grados. Este material casi triplica la redacción solar que se reflejaba respecto al asfalto convencional. También mejoró la visibilidad por la noche y redujo el ruido generado por el tráfico en tres decibelios.

Qué está haciendo Marruecos

Según algunos reportes, en Marrakech y Agadir están instalando pavimento poroso que permiten que el agua se filtre y esto reduce el agua que pueda quedar estancada por fuertes lluvias, y por otro lado, cuando se evapora, enfría la temperatura del asfalto. Pero esta información indica también que no existen una confirmación oficial que avalen estos resultados.

Existe un programa oficial llamado Marrakech Ciudad Sostenible, creado en el año 2023, que consta de un Fondo para el Medio Ambiente Mundial y que cuenta con 9,5 millones de dólares para llevar a cabo trabajos al respecto, pero en la ficha técnica se habla de un proyecto de biodiversidad, movilidad y soluciones basadas en la naturaleza, no de que se vaya a cambiar el asfalto para reducir la temperatura.

El agua es el punto débil

Un estudio llevado a cabo por Hui Li, John Harvey y David Jones, del Centro de Investigación de Pavimentos de la Universidad de California en Davis, demuestra que la humedad reduce la temperatura del asfalto entre uno y dos grados, pero al mismo tiempo, avisa de que la temperatura podría aumentar cuando está completamente seco. Por eso, el pavimento permeable solo podría valer para localizaciones concretas, no como una solución global para todos los lugares. Además de que tiene que haber agua habitualmente, también es importante una limpieza constante para que los poros siempre están bien abiertos y pueda entrar el agua sin problemas.

El trabajo oficial sobre el caso español se ha publicado en el portal LIFE de la Comisión Europea y en Climate-ADAPT de la Agencia Europea de Medio Ambiente.



