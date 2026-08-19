Ford recontrata a trabajadores veteranos tras comprobar que la IA no cumple lo prometido

Ford quiso pensar que simplemente con la inteligencia artificial y con los sistemas automatizados, le valdría para elevar la calidad de los vehículos, y así lo ha reconocido Charles Poon, vicepresidente de ingeniería de hardware, quien ha comentado que “pensamos erróneamente que introducir IA e incorporar los requisitos de diseño produciría un producto de alta calidad”.

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Para poner solución al problema se ha decidido reforzar los equipos con los especialistas más veteranos, que serán los encargados de revisar el diseño, formar a ingenieros más jóvenes y optimizar las herramientas automáticas disponibles, y así evitar que los problemas detectados lleguen a los clientes.

El error de confiar solo en la IA

La IA puede ser una gran herramienta, pero su fiabilidad, a día de hoy, está en entredicho. Ford lo confío todo a las nuevas tecnologías y dejó de lado la experiencia y los datos de los trabajadores que llevan años al frente. El propio Poon reconoce que los trabajadores más veteranos abandonaron la fábrica antes de que su conocimiento y experiencia quedaran plasmadas en los sistemas y en los nuevos trabajadores.

La IA puede identificar posibles errores comparando miles de señales y marcas que el ojo humano no podría encontrar. Pero igual, eso que encuentra es irrelevante, y alguien debe encargarse de decirle que es normal. Es importante transmitir los riesgos y la atención que merece cada cosa, porque puede resultar clave para evitar averías en el futuro. Ahora, se sigue usando la IA, pero son los ingenieros los que tienen la última palabra.

Vuelven los ingenieros veteranos

Ford ha decidido volver a contratar a más de 300 ingenieros que habían abandonado la empresa, los veteranos, y serán los auditores internos y los encargados de dirigir las revisiones semanales obligatorias.

Su trabajo es el de localizar los puntos débiles antes de que se inicie la producción, pero también el de formar a la gente más joven y a la propia IA y sistemas automatizados. Aunque los procesos se someten a pruebas automatizadas, ahora todo pasa por la experiencia de quienes llevan años ejerciendo el trabajo.

La mejora aparece en los datos

Y esta decisión ha tardado muy poco en surgir efecto, así lo señalan los estudios de calidad de J.D. Power de 2026, en donde Ford ocupa el primer puesto de las marcas generalistas, registrando 152 problemas por cada 100 coches, y aunque pueda parecer una cifra alta, son 41 averías menos respecto al año anterior, y 25 problemas menos que la media del resto de marcas.

Estos datos se han extraído de una encuesta realizada a 78.514 compradores tras los primeros 90 días desde que adquirieron el vehículo, a los que hay que sumar los datos de reparaciones de las diferentes marcas, y por eso se puede hacer una valoración de la calidad inicial.

La recuperación aún tiene límites

Ford ha reculado, pero el daño ya está hecho, y como pasa con estos aspectos, ahora toca recuperar la confianza de los clientes, mucho más complicado que perderla. De todos modos, la lección parecen haberla aprendido, por el momento, la IA puede ser una excelente herramienta, pero el valor humano y la experiencia, a día de hoy, no se puede sustituir.



