El primer satélite europeo de ciberseguridad espacial ya está en órbita con tecnología española

Europa ha puesto en órbita el primer satélite que permite experimentar específicamente con ciberseguridad espacial. CyberCUBE despegó el 7 de julio de 2026 desde la base de Vandenberg en California, a bordo de un Falcon 9 de SpaceX en el marco del viaje que corresponde a la misión compartida Transporter-17.

No es un escudo para proteger solo a todos los satélites europeos, sino que parece un laboratorio volante, flexible y reprogramable, un nuevo entorno de prácticas donde la Agencia Espacial Europea podrá probar nuevas defensas para irlas incorporando a las próximas misiones.

Un laboratorio en órbita

CyberCUBE se encuentra construido con un CubeSat 3U o una clase compacta de nanosatélite, que ha sido desarrollado por la compañía Alén Space, con sede en Nigrán. La compañía gallega ha contribuido con la plataforma de vuelo, los procesadores reprogramables y una carga útil diseñada para monitorizar la ciberseguridad.

El proyecto está liderado por GMV a través de sus equipos de Rumanía y España. El equipo rumano es el responsable del ciclo completo de la misión, mientras el español ha estado centrando sus esfuerzos en los sistemas en tierra y en el centro de control. En tierra, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la ESA será el encargado de llevar a cabo la información de la nave. La agencia inauguró en mayo de 2025 un nuevo centro para vigilar y proteger sistemas que abarcan desde naves en el espacio hasta sistemas de control de misión y las naves de control en tierra.

Ataques puestos a prueba

Los experimentos probarán si se puede detectar y disminuir el acceso no autorizado a la misión mediante sistemas de control de la misma. El centro también vigilará los ordenadores de a bordo y validará los nuevos programas que se incluyan para ser probados, además de monitorizar los sistemas por todo el espacio.

El jamming significa degradar o bloquear una comunicación utilizando interferencias. El spoofing se utiliza para engañar al receptor mediante una señal que es falsa y que parece ser legítima, pero es muy similar a recibir una llamada con un número del cual se ha hecho un spoofing.

Lea también: El primer satélite europeo de ciberseguridad espacial ya está en órbita con tecnología española

CyberCUBE también será útil para validar aplicaciones criptográficas de la criptografía poscuántica, es decir, aquella diseñada para resistir futuros ataques que utilicen ordenadores cuánticos. El instituto estadounidense National Institute of Standards and Technology publicó en 2024 sus primeros estándares definitivos en esta rama, y el satélite permitirá verificar estas técnicas en una situación real de vuelo.

Tecnología gallega en la misión

Alén Space es ahora parte de GMV desde 2023 y ha desarrollado la plataforma 3U que es la que está en órbita. «CyberCUBE es un claro ejemplo de cómo los pequeños satélites pueden ayudar a validar tecnologías críticas en condiciones de uso real», afirmaba Guillermo Lamelas, CEO de la compañía.

El esquema operativo tiene el control de la misión en el centro de la ESA en Redu en Bélgica. La infraestructura FOX del centro ESOC sirve para hacer los enlaces de comunicación y para conectar el satélite con equipos de prueba que están en tierra.

Lo que ocurrirá ahora

El plan anunciado establece que tras las operaciones iniciales y la puesta en marcha, GMV cederá el control operativo a la ESA. La misión está diseñada para funcionar durante al menos un año y para la recolección de datos sobre vulnerabilidades, amenazas y mecanismos de protección.

¿A qué se quiere llegar este día? La meta es disminuir el riesgo de estrenar defensas directamente en las misiones operativas y aumentar las soluciones que se han demostrado que funcionan fuera del laboratorio. Los resultados ayudarán con la definición de futuras estrategias de ciberseguridad del espacio de la ESA.

La nota de prensa oficial sobre el lanzamiento se ha publicado en Alén Space.



