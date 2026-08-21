Analizan la arena de las playas del desembarco de Normandía: uno de cada 25 granos es metralla

Por Sonia Ramírez
Publicado el: 21 de agosto de 2026 a las 12:51
Síguenos
Fragmentos microscópicos de metralla encontrados entre la arena de una playa del desembarco de Normandía

Más de ochenta años después del desembarco que tuvo lugar el 6 de junio de 1944, Omaha Beach aún conserva diminutos fragmentos metálicos escondidos entre la arena. Una muestra recogida en 1988 contenía un 4% de metralla, lo que corresponde a uno de cada veinticinco granos, pero este dato solo describe un lugar y un momento determinados.

La historia ha dado un nuevo giro tras una investigación publicada el pasado 20 de mayo de 2026, que encontró granos metálicos en las 460 muestras analizadas en las cinco playas del desembarco, pero situó la media de Omaha Beach en un 0,18% del peso de la arena.

Una muestra guardada durante años

Los geólogos Earle McBride, de la Universidad de Texas en Austin, y M. Dane Picard, de la Universidad de Utah, recogieron la arena el 8 de junio de 1988 cerca del monumento de Omaha Beach y la conservaron hasta que pudieron preparar una muestra muy fina que fue estudiada con microscopios de gran aumento en 2011.

El resultado les sorprendió. «Nos quedamos asombrados». Y es que describieron granos angulosos, opacos y magnéticos mezclados con cuarzo, feldespato, restos de conchas y otras partículas naturales.

Metralla entre cuarzo y conchas

La metralla son trozos de metal que salen proyectados al aire cuando explotan bombas, proyectiles u otro tipo de munición. En aquella muestra los fragmentos tenían dimensiones que iban desde unas seis centésimas de milímetro hasta un milímetro, y presentaban bordes irregulares, aunque parte de su superficie ya había sido alisada por el mar.

Los investigadores también recuperaron pequeñas esferas de hierro y de vidrio. Los resultados de su análisis indicaron que las explosiones alcanzaron temperaturas capaces de fundir el metal y recalentar los componentes de la arena, dejando pequeñas gotas que se enfriaron a gran velocidad.

El dato del 4% necesita contexto

También indicaron que no sabían si su muestra era representativa de toda la playa. Las olas y las corrientes pueden concentrar los granos de mayor densidad en lugares específicos, de manera muy similar a una criba natural, y aumentar así temporalmente su proporción.

El nuevo trabajo de Samuel M. Hudson, del Department of Geological Sciences de Brigham Young University, junto con investigadores de Geology in Motion, amplió la búsqueda a Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. El estudio detectó una media de un 0,4% de granos metálicos en peso, frente al 0,18% de Omaha, aunque las técnicas no son equivalentes y los porcentajes no son necesariamente comparables sin tener en cuenta diferentes matices.

Un archivo que el mar mueve

El equipo de 2026 también observó que las partículas se concentran en el área que permanece mojada por las olas tras la bajamar. En algunos casos se encontraron enterradas en la zona estudiada a profundidades de entre 60 y 90 centímetros, lo que constituye un indicio de que las tormentas, las mareas y la acumulación de nueva arena mueven y mezclan las partículas.

McBride y Picard sostienen que la corrosión y el desgaste pueden destruir los fragmentos en «en n siglo. No se trataba de una cuenta atrás que comenzara en 2011, por lo que no existe un dato científico que permita afirmar que permanezcan 85 años.

En la práctica, la playa de Omaha funciona como un archivo geológico de la guerra. El rastro parece reducirse debido a la corrosión, la dispersión y la llegada de nuevos sedimentos, pero el último estudio corrobora que todavía continúa disperso por la costa de Normandía.

El estudio original se publicó en The Sedimentary Record y la investigación más reciente se ha publicado en Quaternary.


Sonia Ramírez

Noticias Relacionadas

Satélite europeo de ciberseguridad espacial en órbita alrededor de la Tierra

El primer satélite europeo de ciberseguridad espacial ya está en órbita con tecnología española

20 de agosto de 2026 a las 12:49
Soldados hombres y mujeres de Dinamarca durante una formación militar junto a la bandera danesa

Con la mirada puesta en Groenlandia, Dinamarca estrena el nuevo servicio militar obligatorio de 11 meses para hombres y mujeres en el mayor cambio de su política de defensa en décadas

17 de agosto de 2026 a las 20:42
Submarino autónomo Lancet del programa CAMP durante su proceso de fabricación en Estados Unidos

Un equipo estadounidense ya corta el metal de un submarino no tripulado de hidrógeno de 8,8 toneladas y casi 12 metros de longitud, mientras sus rivales en el mismo programa siguen en fase de diseño

17 de agosto de 2026 a las 15:36
Avión C295 de búsqueda y rescate del Ejército del Aire y del Espacio español volando sobre la costa

España estrena el primer avión de búsqueda y rescate de un programa mucho más ambicioso que incorporará 4 aeronaves nuevas hasta alcanzar una flota total de 46 unidades del modelo C295

17 de agosto de 2026 a las 09:42
Dron FPV ruso Bumerang equipado con un sistema de transmisión de vídeo por encima de los 6 GHz

Rusia acaba de cambiar la frecuencia de sus drones Bumerang activando la alarma en Ucrania; emiten en una banda de 6 a 7,2 GHz que la mayoría de detectores portátiles no cubre

16 de agosto de 2026 a las 20:42
Recreación del crucero nuclear ruso Almirante Najímov navegando tras su extensa modernización

Rusia se prepara para reactivar su mayor buque de guerra nuclear: el crucero Almirante Najímov volverá al servicio activo antes de que acabe el año tras más de 20 años parado

16 de agosto de 2026 a las 15:31

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps Techy en

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© okdiario.com • Todos los derechos reservados.