Analizan la arena de las playas del desembarco de Normandía: uno de cada 25 granos es metralla

Más de ochenta años después del desembarco que tuvo lugar el 6 de junio de 1944, Omaha Beach aún conserva diminutos fragmentos metálicos escondidos entre la arena. Una muestra recogida en 1988 contenía un 4% de metralla, lo que corresponde a uno de cada veinticinco granos, pero este dato solo describe un lugar y un momento determinados.

La historia ha dado un nuevo giro tras una investigación publicada el pasado 20 de mayo de 2026, que encontró granos metálicos en las 460 muestras analizadas en las cinco playas del desembarco, pero situó la media de Omaha Beach en un 0,18% del peso de la arena.

Una muestra guardada durante años

Los geólogos Earle McBride, de la Universidad de Texas en Austin, y M. Dane Picard, de la Universidad de Utah, recogieron la arena el 8 de junio de 1988 cerca del monumento de Omaha Beach y la conservaron hasta que pudieron preparar una muestra muy fina que fue estudiada con microscopios de gran aumento en 2011.

El resultado les sorprendió. «Nos quedamos asombrados». Y es que describieron granos angulosos, opacos y magnéticos mezclados con cuarzo, feldespato, restos de conchas y otras partículas naturales.

Metralla entre cuarzo y conchas

La metralla son trozos de metal que salen proyectados al aire cuando explotan bombas, proyectiles u otro tipo de munición. En aquella muestra los fragmentos tenían dimensiones que iban desde unas seis centésimas de milímetro hasta un milímetro, y presentaban bordes irregulares, aunque parte de su superficie ya había sido alisada por el mar.

Los investigadores también recuperaron pequeñas esferas de hierro y de vidrio. Los resultados de su análisis indicaron que las explosiones alcanzaron temperaturas capaces de fundir el metal y recalentar los componentes de la arena, dejando pequeñas gotas que se enfriaron a gran velocidad.

El dato del 4% necesita contexto

También indicaron que no sabían si su muestra era representativa de toda la playa. Las olas y las corrientes pueden concentrar los granos de mayor densidad en lugares específicos, de manera muy similar a una criba natural, y aumentar así temporalmente su proporción.

El nuevo trabajo de Samuel M. Hudson, del Department of Geological Sciences de Brigham Young University, junto con investigadores de Geology in Motion, amplió la búsqueda a Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. El estudio detectó una media de un 0,4% de granos metálicos en peso, frente al 0,18% de Omaha, aunque las técnicas no son equivalentes y los porcentajes no son necesariamente comparables sin tener en cuenta diferentes matices.

Un archivo que el mar mueve

El equipo de 2026 también observó que las partículas se concentran en el área que permanece mojada por las olas tras la bajamar. En algunos casos se encontraron enterradas en la zona estudiada a profundidades de entre 60 y 90 centímetros, lo que constituye un indicio de que las tormentas, las mareas y la acumulación de nueva arena mueven y mezclan las partículas.

McBride y Picard sostienen que la corrosión y el desgaste pueden destruir los fragmentos en «en n siglo. No se trataba de una cuenta atrás que comenzara en 2011, por lo que no existe un dato científico que permita afirmar que permanezcan 85 años.

Lea también: El asfalto frío que ensaya Marruecos contra las islas de calor y en el que también trabaja España

En la práctica, la playa de Omaha funciona como un archivo geológico de la guerra. El rastro parece reducirse debido a la corrosión, la dispersión y la llegada de nuevos sedimentos, pero el último estudio corrobora que todavía continúa disperso por la costa de Normandía.

El estudio original se publicó en The Sedimentary Record y la investigación más reciente se ha publicado en Quaternary.



