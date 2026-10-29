Detenido un hombre por robar, agredir y amenazar a un sacerdote para exigirle dinero en Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido este jueves en Zaragoza a un hombre por robar, agredir y amenazar a un sacerdote, además de demandarle dinero en su domicilio. Los hechos sucedieron a finales de septiembre, cuando la víctima denunció la sustracción de varios bienes. El arrestado contaba con casi medio centenar de antecedentes policiales.

Dentro de los hurtos realizados por parte del individuo, se encuentran una bandolera con una cartera que incluía documentación personal y las llaves de su inmueble. Al volver de interponer la denuncia, el religioso observó que alguien había accedido a su vivienda, ya que faltaban 180 euros en efectivo y dos teléfonos móviles. Como la puerta no había sido forzada, las autoridades apuntan a que el autor habría entrado con las llaves de la bandolera robada.

El acusado era ya conocido por acudir a la parroquia en la que ejercía el sacerdote. De hecho, una vez fue visto en las inmediaciones de la sacristía justo cuando desaparecieron las pertenencias del sacerdote. Hace tres semanas aproximadamente, el hombre, de forma agresiva, se dirigió de nuevo al lugar religioso y exigió dinero al cura. Ante ello, el párroco se enfrentó a él, preguntándole por la bandolera y las llaves, lo que produjo que el arrestado abandonara el lugar.

Pero apenas tres horas después, por la noche, el individuo se presentó otra vez en el inmueble del sacerdote, llamándole y tapando la mirilla. El agresor atacó al clérigo según abrió la puerta; le trató de ahogar agarrándole del cuello y volvió a amenazarlo, hasta que consiguió llevarse el botín deseado.

Los agentes del Grupo de Robos con Fuerza en domicilios de la Policía Nacional tomaron la investigación. La víctima proporcionó datos de cómo era el asaltante, lo que facilitó la labor de los agentes. Tras localizarlo el 22 de octubre, finalmente, una patrulla de Seguridad Ciudadana detuvo al sospechoso.