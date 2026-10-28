Irene Montero admite en ‘La Revuelta’ que «bastante gente» sabía cómo era Errejón antes de ser acusado de agresión sexual

Este martes 27 de octubre, Gabriel Rufián e Irene Montero han acudido a La Revuelta de TVE para hacer campaña electoral en la televisión que pagamos todos. Ambos políticos han atacado a la oposición sin pudor y también han asegurado que quieren «nacionalizar» empresas, subir el salario mínimo a 1800 euros, bajar las horas de trabajo y la necesidad de que partidos nacionalistas como Bildu o Esquerda Republicana controlen el Gobierno. Y, por si fuera poco, Montero ha dado un discurso sobre cómo hacer sexo oral.

Regalos envenenados

«!Venimos a agasajarte!», han dicho los dos con regalos para Broncano. El independentista catalán ha comenzado dándole al humorista una botella de aceite de Jerez y luego un maletín. «Por si cambias de trabajo y un día eres diputado del PSOE», le dijo Rajoy.

Montero le ha entregado a Broncano un regalo: curioso: «Unas rodilleras para Abascal o Feijóo, dicen muchas veces que yo las uso mucho, pero, al final, los que están arrodillados a Netanyahu y a Trump son ellos».

El catalán no ha dudado en insultar en la televisión pública al líder de la oposición: «Feijóo no viene a La Revuelta ni de coña. Tiene menos gracia que un vaso de agua».

Rufián también le ha entregado a Broncano una foto de Pablo Casado para que se la entregue a Feijóo cuando «pierda las elecciones». «No era mal tipo», ha dicho el catalán sobre el exdirigente del PP.

Montero le ha regalado a Broncano una correa rosa para el perro de juguete que le dio la semana pasada Pedro Sánchez al presentador: «Si quieres que baje los precios de los alquileres, hay que ponerle correa», ha dicho la pareja de Pablo Iglesias.

El control de Bildu

«Si nos descuidamos, en estas elecciones sólo se presenta el PSOE. Vas contra la extrema derecha y lo que haces es cargarte la izquierda», ha comentado Montero cuando le ha preguntado Broncano sobre las luchas de egos que han sufrido las organizaciones de extrema izquierda las últimas semanas.

Rufián ha aclarado que: «Yo quiero repetir el actual Gobierno, Quiero que gobierne el PSOE, pero controlado por formaciones como Podemos, Esquerda Republicana, Bildu, Frente Amplio y Sumar».

Montero ha aclarado que: Nosotras (podemos) éramos muy críticas con Sumar y con su incapacidad para llevar a cabo algo en esta legislatura, pero intentamos ponernos de acuerdo y al final ha habido una cosa que no nos ha permitido ponernos de acuerdo, que es, fundamentalmente, el pacto con el PSOE con el que yo no estoy de acuerdo.

«Yo quiero que le vaya bien al PSOE, pero yo no trabajo para el PSOE», ha dicho Rufián, además de añadir que: «Hay que someter al perro (Pedro Sánchez)».

Montero: «Hay que nacionalizar las grandes empresas»

Un invitado del público de La Revuelta ha preguntado qué harían los dos políticos para que les vote un anarquista. Montero ha respondido: «Expropiar y nacionalizar empresas estratégicas. Para que un empresario multimillonario se lleve la recaudación de las empresas energéticas, las nacionalizamos y repartimos el dinero.» «Prohibir la especulación», ha contestado Rufián.

«Yo no me he leído el programa de VOX, ha confesado Broncano cuando les ha preguntado a sus invitados si les gusta alguna propuesta del partido dirigido por Santiago Abascal, a lo que Rufián y Montero han contestado que no.

Rufián y Montero demuestran su incapacidad para estar de acuerdo

«La inmigración preocupa a la gente porque hay políticos que le dicen a la gente que eso es un problema. Si te das cuenta, aquí (en Madrid) se han acogido a 350.000 ucranianos, 250.000 venezolanos que están comprando el barrio de Salamanca, y aquí nadie ha dicho nada. Aquí no hay ningún tipo de problema de convivencia. A lo mejor, lo que hay es un poquito de racismo», ha confesado Irene Montero, negando la invasión reciente en Ceuta.

Broncano ha querido insistir en si tenían alguna propuesta sobre la inmigración que no cayera en el «racismo», pero que se ocupara de la inquietud de mucha gente, pero Montero ha continuado diciendo que el problema era de los que ganan mucho dinero y de los que echan las culpas a los que están peor que ellos.

Cuando Rufián ha querido decir que todo se trata de inclusión, de que todos cumplan unas «obligaciones», Montero se ha mostrado en desacuerdo y ha vuelto a decir que el problema son los inmigrantes con dinero «los fondos buitre» y los que nos quitan la vivienda (según ella). Se notaba, por tanto, que los dos socios de la ultraizquierda no están sincronizados».

Montero: «Cataluña tiene derecho a decidir su independencia»

«Yo espero que Cataluña no se vaya de España, pero tienen derecho a decidir», ha dicho Montero ante la confirmación de Ruifán de que sigue siendo independentista aunque se presente a las elecciones generales.

Propuestas económicas

«Hay que subir el salario mínimo a 1800 euros mensuales y rebajar las horas laborales para que puedas estar con tu gente!», ha propuesto Irene Montero.»La izquierda no puede robar», ha dicho Rufián cuando le han preguntado por las propuestas económicas de su partido. La pareja de Pablo Iglesias ha terminado con una sentencia: «El PSOE nunca se va a atrever a nacionalizar empresas. Nosotros sí».

Montero sobre Errejón

Uno de los grandes momentos de la entrevista ha surgido cuando Broncano ha sacado el nombre de Íñigo Errejón, ex podemita y acusado por acoso sexual. «A,mí, algunas cosas me han sorprendido mucho», ha dicho Riufián, mientras que Montero ha sentenciado: «Lo sabía mucha gente y ahí estaba. Esto lo hemos criticado mucho las feministas: tíos con poder que tienen impunidad. Y esto es la cultura de la violación».

Montero: «Es difícil que te coman bien el coño»

«Es muy difícil encontrar a un tío que te coma bien el coño. Hacerlo bien cuesta. No hay que definir el sexo por penetración», ha respondido Montero ante la pregunta clásica de La Revuelta de cuántas relaciones sexuales ha tenido el último mes. «En campaña, mis prioridades son comer, dormir y follar», ha incluido la política.