Detenido un hombre tras el asesinato a puñaladas de una mujer en una urbanización de Carabanchel

La Policía Nacional detuvo este martes en Madrid al presunto autor del asesinato de una mujer de 52 años, que murió tras ser apuñalada en el distrito de Carabanchel en torno a las 14:45. El arresto se produjo después de que la víctima fuera hallada con múltiples heridas de arma blanca en el portal de una urbanización de la calle Ontanilla.

Tras realizar las diversas gestiones de investigación, la Policía, que investiga la muerte como un posible asesinato por violencia de género, determinó la identidad del presunto responsable e inmediatamente estableció un dispositivo de búsqueda.

La Policía Nacional procedió a la detención del hombre como el presunto autor de un delito de homicidio, después de que fuera localizado en el interior de su vehículo por un indicativo del Grupo Operativo de Respuesta perteneciente a la comisaría del distrito Usera-Villaverde, en la calle Montejo con la calle Ciudad de Frías.

A la llegada al lugar de los servicios sanitarios de Samur Protección Civil y Summa 112, localizaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente en el tórax y abdomen.

Los servicios sanitarios consiguieron revertir la parada y trasladar a la mujer, en estado crítico, al Hospital 12 de Octubre, donde, finalmente, falleció, según han podido confirmar Emergencias y Policía Nacional.

Otro caso de violencia de género

El pasado 17 de octubre, un hombre de 61 años intentó matar a su mujer de 57 años tras apuñalarla en Palma. El arrestado llamó a la Policía Local después de la agresión, convencido de que había acabado con la vida de la víctima. La mujer sobrevivió al ataque, pero sufrió heridas de extrema gravedad y una pérdida severa de sangre. Fue estabilizada en la vivienda por los servicios de emergencias del SAMU 061 y trasladada de urgencia al Hospital Universitario Son Espases, donde fue operada y la ingresaron en la UCI.

Qué hacer en caso de maltrato

Ante un posible caso de maltrato, llama al 016 para recibir asesoramiento confidencial que no deja rastro en la factura. En caso de peligro inminente, telefonea de inmediato al 112 o al 091 para solicitar auxilio policial urgente. Tras una agresión, acude a un centro médico para ser atendida y obtener un parte oficial de lesiones. Por último, resguarda tu documentación y denuncia para activar una orden de protección legal.