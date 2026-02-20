La Xunta de Galicia ha iniciado este viernes el proceso para archivar el proyecto industrial de Altri en los municipios lucenses de Palas de Rei, Antas de Ulla y Monterroso. El detonante es la imposibilidad de la empresa de justificar su conexión a la red eléctrica de transporte, un requisito imprescindible para que el expediente pueda continuar adelante.

La decisión la ha comunicado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante una visita a la empresa Maderas Besteiro, en Lugo. Según ha explicado, la Xunta ha notificado esta semana a Altri que dispone de un plazo de tres meses, como establece la ley, para acreditar la conexión eléctrica prevista en el proyecto. De no conseguirlo, el archivo del expediente será automático.

Sin subestación hasta 2030

Lorenzana ha sido contundente al señalar que la planificación eléctrica del Gobierno central excluye a la zona central de Lugo hasta 2030, lo que deja a la comarca «absolutamente sin conexión». Sin una subestación eléctrica disponible, la Xunta no tiene margen para continuar tramitando el expediente de Altri, y la conselleira ve «difícil» que el proyecto pueda retomarse antes de esa fecha.

La responsable de Economía e Industria recordó que lleva tiempo advirtiendo de esta circunstancia desde que el Ministerio de Transición Ecológica quedó al margen de resolver el problema de conexión.

«Lo llevo avisando desde el principio. Lo más importante en este proyecto es que tenga conexión con una subestación, y no está prevista», afirmó Lorenzana. La Xunta aprobó en marzo de 2025 la declaración de impacto ambiental favorable del proyecto, dejando la decisión energética en manos del Gobierno central, tal y como informó OKdiario.

Un proyecto de 1.500 millones con rechazo social

La planta proyectada por Altri, en asociación con el empresario gallego Manuel García Pardo a través de la sociedad Greenfiber, tenía como objetivo fabricar fibras textiles a base de celulosa. Con una inversión estimada de más de 1.500 millones de euros, sus promotores prometían la creación de hasta 2.500 empleos directos e indirectos en una zona rural de interior de Galicia.

Sin embargo, los colectivos ecologistas y las plataformas vecinales denunciaron desde el primer momento el elevado impacto ambiental de la instalación.

Según los cálculos de la plataforma Ulloa Viva, la macrocelulosa emitiría 8.754 kilos de gases contaminantes al día a través de una chimenea de 75 metros de altura, vertería 60 toneladas diarias de sulfatos al río Ulla y captaría 46 millones de litros de agua en pleno contexto de emergencia climática.

Ulloa Viva: alegría, cautela y cierta rabia

La noticia del archivo ha sido recibida por la plataforma Ulloa Viva —la principal organización vecinal contraria al proyecto de Altri— con una triple sensación, según ha explicado su portavoz, Marta Gontá.

«Alegría» porque la plataforma nació precisamente para que «este proyecto no arrasase con la comarca de A Ulloa y obligase a los vecinos a vivir peor». Pero también «cautela», porque «ya sabemos que durante los últimos cuatro años hubo muchas mentiras» y el equipo jurídico seguirá trabajando hasta que el proyecto quede definitivamente descartado.

La «rabia», sin embargo, proviene del motivo aducido por la Xunta para archivar el expediente. Para Gontá, la falta de subestación eléctrica «no debería ser la excusa»: «Tiene que archivarse porque es malo para las personas, malo para la salud, para el medioambiente y porque empobrece Galicia», sentenció la portavoz. La plataforma considera además que el gobierno gallego «debería pedir perdón» a la ciudadanía por haber tramitado durante años una industria que, a su juicio, nunca debió prosperar.

El apoyo de Yolanda Díaz a la plataforma

La oposición social al proyecto de Altri y la Xunta encontró respaldo institucional en la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Yolanda Díaz, que se desplazó presencialmente hasta Agolada (Pontevedra) para reunirse con representantes de la Plataforma Ulloa Viva.

En ese encuentro, Díaz expresó su rechazo «radical» al proyecto, que calificó de «altamente contaminante», y apeló a la ciudadanía gallega a «salir en defensa» de su entorno para «parar esta barbarie».

La ministra cuestionó además las cifras de empleo prometidas por los promotores —»los 2.500 puestos de trabajo no se los cree nadie»— y criticó la posición de la Xunta, a quien acusó de estar «al lado, como siempre, de una grandísima multinacional». Díaz defendió que Galicia necesita proyectos compatibles con un modelo productivo sostenible, que generen trabajo de calidad y que cuenten con el respaldo de las comunidades donde se instalen.

Reacción de Altri

Greenfiber, la filial de Altri que promueve el proyecto Gama en Palas de Rei, ha respondido a las declaraciones de la conselleira Lorenzana con un comunicado en el que rechaza la decisión de la Xunta y mantiene vivo el proyecto.

La empresa está convencida de que la exclusión de la planificación eléctrica del Gobierno central «tiene un carácter político y no técnico», ya que asegura que el Ministerio nunca aportó una justificación técnica para ese veto. Greenfiber ha presentado alegaciones que, a día de hoy, siguen sin respuesta por parte del Ministerio.

Pese al inicio del proceso de archivo, la compañía asegura que estudia alternativas de conexión a la red eléctrica al margen de la planificación futura de Red Eléctrica Española.

Greenfiber también recuerda que está a la espera de que la Consejería de Medio Ambiente de la propia Xunta resuelva la Autorización Ambiental Integrada (AAI), un trámite pendiente que, subraya, es independiente del problema eléctrico. La empresa entiende que ha actuado «con la máxima diligencia» durante todo el procedimiento, aportando cuanta documentación técnica le ha sido requerida.

En cuanto al expediente de archivo, Greenfiber afirma que está analizando la comunicación recibida de la Xunta y se reserva el derecho a presentar las alegaciones que estime oportunas. La empresa se reafirma en la solidez del proyecto y recuerda que la Unión Europea le ha otorgado el sello STEP, distinción que reconoce el proyecto Gama como estratégico para Europa.

Reacción de Greenpeace

La noticia de que la Xunta de Galicia iniciará el proceso para archivar el proyecto industrial de Altri en Palas de Rei, ha provocado la reacción de la organización ecologista Greenpeace.

La ONG ambiental ha manifestado «hoy su alegría» y ha exigido a la empresa de José Soares de Pina que renuncie oficialmente al mismo. Al mismo tiempo, ha felicitado al enorme movimiento social generado contra la macrocelulosa por su perseverancia y buen hacer frente al que considera el proyecto industrial más lesivo que se ha presentado en Galicia en las últimas décadas».