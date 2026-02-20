Los residuos de plástico que flotan en mares y ríos o se acumulan en suelos agrícolas no son sólo un problema estético, también los virus que colonizan su superficie podrían estar propagando de manera casi imperceptible la resistencia a los antibióticos a través de la plastosfera.

En un nuevo estudio publicado en la revista Biocontaminant por investigadores de la Academia China de Ciencias, se llama la atención sobre un actor biológico ignorado durante demasiado tiempo. Mientras la comunidad científica ha centrado su mirada en las bacterias que pueblan los biofilms del plástico, los virus presentes en esas mismas comunidades microbianas podrían ser los auténticos mediadores de la expansión de genes de resistencia entre bacterias de distintas especies.

El plástico como ecosistema

Cuando un fragmento de plástico entra en el mar o en el suelo, no tarda en cubrirse de microorganismos. Esta fina capa biológica recibe el nombre de plastisfera y constituye uno de los ecosistemas más densos y dinámicos del planeta en términos microbianos.

Los investigadores ya sabían que la plastisfera era un punto caliente para los genes de resistencia a los antibióticos, pero el papel de los virus en ese proceso permanecía en la sombra.

¿Qué es la plastisfera?

La plastisfera es la comunidad microbiana que se forma de manera espontánea sobre la superficie de los fragmentos de plástico en cuanto estos entran en contacto con el agua o el suelo. En este ecosistema de dimensiones microscópicas conviven bacterias, hongos, algas y virus en una densa red de interacciones que los científicos llevan poco más de una década estudiando en profundidad.

Lo que ya está fuera de toda duda es que la plastisfera concentra una proporción anormalmente elevada de genes de resistencia a los antibióticos, lo que la convierte en uno de los focos más preocupantes de la crisis sanitaria global de las resistencias.

El nuevo estudio subraya que los virus son las entidades biológicas más abundantes de la Tierra y que están presentes de forma masiva en la plastisfera. Lejos de ser meros espectadores, pueden actuar como vehículos de transferencia horizontal de genes, un mecanismo por el que el material genético pasa directamente de un microorganismo a otro sin necesidad de reproducción.

Transferencia de genes

Este intercambio es especialmente preocupante en los biofilms del plástico porque, al estar los microorganismos muy concentrados y en contacto estrecho, los virus tienen más facilidad para mover genes de resistencia a antibióticos de una especie bacteriana a otra. Algunos de esos genes pueden acabar en bacterias patógenas, lo que abre la puerta a infecciones cada vez más difíciles de tratar con los fármacos disponibles.

Los autores destacan además que algunos virus portan genes metabólicos auxiliares que pueden ayudar a las bacterias a sobrevivir en condiciones adversas, como la exposición a contaminantes o a antibióticos.

Este efecto indirecto favorece la proliferación de microbios resistentes incluso cuando el virus no transfiere directamente un gen de resistencia, lo que amplía el alcance del problema más allá de lo que los modelos actuales contemplan.

Diferencias entre hábitats

El estudio revela que el comportamiento de los virus no es idéntico en todos los entornos. En la plastisfera acuática, los virus tienden a adoptar estrategias que favorecen la transferencia genética, lo que aumenta el riesgo de diseminación de resistencias a antibióticos en mares, ríos y humedales. En los suelos, en cambio, los virus parecen actuar con mayor frecuencia como depredadores de bacterias resistentes, limitando su expansión al matar a los huéspedes que las albergan.

Este contraste entre ambientes no simplifica el panorama, sino que lo complica: demuestra que evaluar el riesgo real del plástico en la propagación de resistencias requiere tener en cuenta el contexto ecológico de cada ecosistema. Una política de gestión de residuos plásticos basada únicamente en datos terrestres podría subestimar gravemente los riesgos en entornos acuáticos, donde el problema parece más agudo.

Una salud, un enfoque

Los investigadores reclaman que los futuros estudios midan de forma directa el intercambio de genes entre virus y bacterias en la superficie del plástico y que se afinen los métodos para detectar genes de resistencia codificados por virus. Este conocimiento resulta indispensable para diseñar sistemas de monitoreo ambiental más precisos y para orientar las estrategias de gestión de residuos plásticos.

El equipo apuesta por integrar la ecología viral en el marco de Una Salud, la visión holística que conecta la salud humana, animal y ambiental como un sistema interdependiente.

Sólo desde esa perspectiva global, argumentan, será posible evaluar con rigor las consecuencias a largo plazo de la contaminación por plástico, un material que, como este estudio confirma, sigue deparando sorpresas inquietantes para la salud pública mundial.