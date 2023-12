Tras diez años de cifras que mostraban descensos continuados, la sobrepesca en el Mediterráneo y el mar Negro, el porcentaje de poblaciones sobreexplotadas, ha caído por primera vez por debajo del 60 %.

Así lo refleja el informe The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2023 (El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro 2023 / SoMFi 2023) que sigue mostrando una preocupante situación de la sobrepesca en estos dos puntos del planeta.

El documento revela que esta cifra ha retrocedido un 15 % en el último año, «lo que supone una mejora coherente con la continua reducción de la presión pesquera, que ha menguado un 31 % desde 2012» según sus autores. El informe destaca a su vez que, por primera vez, el estudio de este año incluye también datos sobre el sector de la acuicultura marina de la región.

Los datos demuestran que la explotación excesiva de las poblaciones de peces ha disminuido considerablemente, pero que la sobrepesca en el Mediterráneo y el Mar Negro sigue duplicando el nivel considerado sostenible.

La pesca y la acuicultura en cifras

El informe constituye la publicación más relevante de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) que auspicia la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La CGPM, es un organismo regional de gestión de la pesca responsable de la pesca de captura salvaje y de la acuicultura marina y de aguas salobres en todo el Mediterráneo y el mar Negro.

La pesca y la acuicultura generaron en conjunto casi dos millones de toneladas de productos del mar en 2021, según muestran las cifras del SoMFi 2023. Ambas formas de explotación de las aguas desempeñaron un papel igualmente importante, al producir unos ingresos de más de 20.000 millones de dólares y sustentar 700.000 puestos de trabajo a lo largo de la cadena de valor.

El secretario ejecutivo de la CGPM, Miguel Bernal ha declarado que «hemos trabajado intensamente con los países y sus expertos para recopilar y analizar datos de gran calidad, y esto es lo que convierte al SoMFi en una herramienta clave para apoyar la toma de decisiones y supervisar los avances hacia la consecución de una pesca y una acuicultura sostenibles en el Mediterráneo y el mar Negro».

Especies en recuperación

El informe también refleja que la supervisión constante de la CGPM está dando resultados positivos en el caso de especies comerciales clave, observándose que las poblaciones de merluza europea en el Mediterráneo, rodaballo en el mar Negro y lenguado común en el mar Adriático «mostraron una sorprendente reducción de la sobrepesca, y en algunos casos ya se observan signos de recuperación de la biomasa».

Entre los ejemplos más notables cabe citar la reducción del 77 % en el lenguado común del Adriático, que ya ha alcanzado tasas de explotación sostenibles, así como la reducción del 73 % en el rodaballo del mar Negro.

Bajo las directrices de su Estrategia 2030 y tras incorporar la visión de la FAO sobre la Transformación Azul, la CGPM tiene vigentes 10 planes de gestión plurianuales en los que participan casi 7.000 embarcaciones.

Además, protege especies sensibles y ecosistemas marinos vulnerables, incluidos los corales de aguas profundas, así como hábitats esenciales para los peces, como las zonas de desove y reproducción. Actualmente, ya se han declarado diez zonas de pesca restringida que abarcan más de 1,75 millones de kilómetros cuadrados en el Mediterráneo y el mar Negro.

A lo largo y ancho de la región, las capturas están ampliamente dominadas por especies de pequeños pelágicos, principalmente el boquerón europeo y la sardina europea.

La pesca en el Mediterráneo

En el Mediterráneo, el 90 % de las capturas corresponde a 55 especies, mientras que en el mar Negro bastan cinco especies para representar esa misma proporción. Los niveles globales de producción de la pesca de captura se han mantenido estables en los últimos años, siendo Turquía, el país con los mayores desembarcos, seguida de Italia y Túnez.

Los barcos de pequeña escala constituyen la inmensa mayoría de la flota pesquera y generan más de la mitad del empleo total. Si bien solo representan alrededor del 15 % de las capturas, estos barcos aportan casi el 30 % de los ingresos totales.

Rápido crecimiento de la acuicultura

El SoMFi revela que, a diferencia de la pesca de captura, el sector de la acuicultura marina está creciendo a gran velocidad en la región. Durante la última década, la producción de la acuicultura marina y de aguas salobres casi se ha duplicado, al incrementarse un 91,3 %. Por su parte, los ingresos han aumentado un 74,5 %.

Los tres principales métodos de producción utilizados en la región son las jaulas marinas, los estanques y el cultivo suspendido, mientras que las especies más cultivadas son la dorada, la lubina europea y el mejillón mediterráneo. Turquía, Egipto y Grecia son, por este orden, los tres mayores productores regionales, y en conjunto representan el 71 % del volumen total.

España en el contexto mediterráneo

España es el sexto productor en términos de desembarcos en el Mediterráneo, tanto en volumen de pesca (8,6 % del total, con 57.163 toneladas, media 2020-2021) como en ingresos (10 % del total, con unos 272 millones de euros) y, en el ámbito del Mediterráneo occidental, constituye el segundo mayor productor, después de Argelia.

La flota española cuenta con 1.953 embarcaciones, compuestas en su mayoría por embarcaciones de pequeña escala (50 %), seguidas de arrastreros y arrastreros de vara (32 %).

España también destaca por el volumen de exportaciones e importaciones, tanto en su vertiente atlántica como mediterránea, con un saldo negativo de aproximadamente del 25 %, es decir, un 25 % más de importaciones que de exportaciones, y un valor total del comercio cercano a los 12.000 millones de euros, según datos de la FAO.

La producción acuícola marina y de aguas salobres de España, en la que predominan la lubina europea (33 %), el lenguado senegalés (18,3 %) y el atún rojo atlántico (18 %), superó las 47.000 toneladas en 2021, y su valor ascendió a 414 millones de dólares.

Esta edición especial del SoMFi llega justo un año después del SoMFi anterior. Expone sus conclusiones en un formato conciso y fija el comienzo de un nuevo ciclo bienal de la serie, cuya próxima edición está prevista para 2025.