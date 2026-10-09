El sector del agua exige planificar sus infraestructuras más allá de los ciclos electorales

El sector del agua reclama que la planificación de las infraestructuras trascienda los ciclos electorales y se piense a largo plazo. Así lo ha defendido la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) en una jornada en Madrid dedicada a la financiación del agua y a las inversiones que exige la seguridad hídrica de España.

El encuentro, titulado Financiando el Agua del Futuro: Planes, Herramientas y Modelos de Inversión, ha reunido a Administraciones públicas, empresas, entidades financieras y usuarios. Su objetivo ha sido analizar las barreras y las nuevas fórmulas necesarias para impulsar las inversiones hídricas.

Los participantes han coincidido en que España cuenta con tecnología, conocimiento y experiencia empresarial para afrontar buena parte de los retos del agua. El desafío, han explicado, es crear las condiciones que transformen esa capacidad en proyectos ejecutables.

Infraestructuras de país

La presidenta de AEDyR, Belén Gutiérrez, ha sido tajante: «Las infraestructuras de agua son infraestructuras de país y deben trascender los ciclos electorales». Una postura con la que ha coincidido la mayoría de los participantes en las distintas mesas de debate.

Gutiérrez ha reclamado una planificación con visión de largo plazo que dé continuidad a las decisiones. «España cuenta con la capacidad técnica, el conocimiento y las empresas necesarias para afrontar las inversiones que requiere el agua, pero necesitamos planificación, un marco estable y proyectos bien estructurados», ha señalado.

Además, ha subrayado la necesidad de avanzar hacia un pacto nacional por el agua basado en el diálogo entre administraciones, fuerzas políticas, usuarios y profesionales del sector.

Competir también en financiación

La jornada ha sido inaugurada por el director general de Inteligencia Económica y Comercial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Juan Luis Gimeno Chocarro. Ha puesto en valor la capacidad del sector español para integrar toda la cadena de valor, del diseño a la operación y el mantenimiento.

Gimeno Chocarro ha destacado la especialización de las empresas en desalación, reutilización, depuración avanzada, eficiencia de redes y digitalización. Pero ha advertido de que la tecnología no basta: los proyectos exigen grandes volúmenes de capital, largos periodos de maduración y estructuras financieras capaces de gestionar riesgos.

Los instrumentos públicos, ha defendido, deben complementar y no sustituir a la financiación privada. Ha citado el FIEM, CESCE, COFIDES y Global Gateway. «Si no somos capaces de competir en la parte financiera, difícilmente vamos a poder abordar grandes proyectos», ha señalado.

Proyectos maduros y trámites ágiles

La primera mesa, moderada por Jon Beristáin, vicepresidente de AEDyR, ha analizado el marco actual de la financiación. Su conclusión: el reto no es sólo disponer de dinero, sino contar con proyectos maduros y un marco regulatorio que permita ejecutarlos.

María Moreno, de SEOPAN, ha señalado el déficit de inversión. David Vila, de ATL Ter-Llobregat, ha identificado la tramitación administrativa como uno de los principales cuellos de botella, y Gracia Ballesteros, de ACUAMED, ha advertido de los largos plazos ambientales y sectoriales.

Eduardo Orteu, de Gómez-Acebo & Pombo, ha apuntado a la complejidad competencial y a las dificultades para estructurar la colaboración público-privada. La mesa ha pedido una mejor recuperación de costes y valorar el coste de no ejecutar las infraestructuras necesarias.

Colaboración público-privada y exportación

En el bloque sobre la colaboración público-privada han participado ACCIONA, Almar Water Solutions, Aqualia y GS Inima. Han destacado que los modelos necesitan contratos de largo plazo, demanda real y seguridad jurídica, además de una cartera de proyectos maduros.

Esa colaboración, han explicado, no consiste en trasladar todos los riesgos al sector privado, sino en asignar cada uno al agente que mejor pueda gestionarlo, con análisis previos de viabilidad que den certidumbre a inversores y entidades financieras.

La mesa sobre internacionalización ha reunido a representantes del Ministerio de Economía, ICO, CESCE, ICEX y COFIDES. Han presentado un amplio ecosistema de instrumentos públicos para financiar, cubrir riesgos y facilitar avales a las empresas españolas en mercados exteriores.

Lo que piden los financiadores

Los ponentes han coincidido en acudir a estos mecanismos con antelación, incluso antes de una licitación. El principal reto, han señalado, no es la falta de herramientas, sino mejorar su conocimiento y acceso, sobre todo entre las pymes.

Los representantes de BBVA, CaixaBank y Grupo Santander han explicado que la viabilidad técnica no garantiza por sí sola la financiación. La bancabilidad depende de ingresos estables y previsibles, la solvencia del promotor, la estructura contractual, la gestión de riesgos y la seguridad jurídica.

Han defendido que su participación desde las primeras fases ayuda a estructurar mejor los proyectos y han señalado el potencial de la financiación sostenible para ampliar las fuentes de capital disponibles para el sector.

La demanda como motor

La última mesa ha reunido a Fernando Costa (FENACORE), Alejandro Bernardo (JEALSA), Jesús Maza (DAQUAS) y Domingo Zarzo (Water Positive). Desde la agricultura, la industria y el agua urbana, han coincidido en que la demanda debe actuar como motor de nuevas inversiones.

Costa ha puesto como ejemplo la inversión de los regantes para usar agua desalada; Bernardo, fórmulas en las que el proveedor financia y opera las infraestructuras; y Maza, la actualización de las tarifas y la colaboración público-privada en el ciclo urbano. Zarzo ha presentado Water Positive como vía para convertir la reducción de la huella hídrica en nuevas actuaciones de mejora de los recursos.

La mesa ha advertido de que los plazos administrativos, la falta de madurez de algunos proyectos y la complejidad regulatoria pueden impedir que las inversiones lleguen a tiempo.

La jornada ha concluido con una llamada a conectar planificación, administraciones, empresas, entidades financieras y usuarios. Gutiérrez ha cerrado: «La seguridad hídrica no se construye cuando llega la próxima sequía, ahí ya sabemos que vamos tarde. Se construye antes, planificando, invirtiendo».