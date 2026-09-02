El planeta está a punto de superar los 1,5°C de calentamiento aunque la ONU lo ve reversible

El planeta se acerca al umbral fijado por el Acuerdo de París hace una década. El calentamiento global está a punto de superar los 1,5 °C y podría hacerlo en la próxima década, según las proyecciones más recientes.

Aun así, el organismo de la ONU sostiene que la superación de ese umbral todavía podría revertirse antes de que acabe el siglo, aunque solo si los recortes de emisiones empiezan de inmediato y son mucho más profundos que los actuales.

Así lo recoge el decimosexto Informe sobre la Brecha de Emisiones, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en noviembre de 2025, que dedica un capítulo entero a analizar si aún es posible regresar a 1,5°C tras rebasarlo.

El año más cálido de la historia

2024 fue, con datos de la Organización Meteorológica Mundial, el año más cálido registrado, a 1,55 °C sobre los niveles preindustriales. Ese dato no equivale, todavía, a haber superado el objetivo de París, que se mide en promedios de varias décadas.

La tendencia, eso sí, es clara: la temperatura global sube en torno a 0,27 °C por década por causas humanas. A ese ritmo, el umbral de 1,5 °C como media de largo plazo se alcanzaría dentro de la próxima década.

El presupuesto de carbono que queda para no rebasar 1,5 °C se ha reducido a 130.000 millones de toneladas de CO2 con un 50% de probabilidad, y a solo 80.000 millones con un 66%. Al ritmo actual de emisiones, unos 40.000 millones de toneladas al año, ese margen se agotará antes de 2030.

El mejor escenario, insuficiente

Con las políticas climáticas actualmente en vigor, el planeta se encamina a un calentamiento de 2,8 °C a lo largo del siglo, con un 66% de probabilidad, según el modelo climático que emplea el informe.

Si todos los países cumplieran sus compromisos no vinculantes (NDC), la cifra bajaría a 2,5 °C; si además se cumplieran los compromisos condicionados a financiación internacional, a 2,3 °C.

Incluso en el escenario más favorable —cumplimiento íntegro de los compromisos condicionados y de las promesas de neutralidad de carbono a largo plazo—, el calentamiento se situaría en 1,9 °C, con un rango de entre 1,8 °C y 2,3 °C.

La vía de emergencia hacia 1,5 °C

Este año, por primera vez, el informe modela también qué pasaría si desde 2025 se aplicaran recortes de emisiones drásticos e inmediatos, tras años de políticas insuficientes: una suerte de frenazo de última hora.

En ese escenario de «acción de mitigación rápida desde 2025», la temperatura llegaría a tocar un máximo de entre 1,6 °C y 1,8 °C, con un 50% de probabilidad, antes de volver a bajar hasta 1,5 °C en 2100.

Con un 66% de probabilidad, ese mismo escenario eleva el pico hasta entre 1,7 °C y 1,9 °C. En ambos casos se trata de una superación temporal, y no de un fracaso definitivo del objetivo de París.

Volver atrás, cada vez más difícil

El propio informe reconoce que ese margen se estrecha con cada año de retraso: los recortes que antes bastaban para un rebasamiento limitado, de apenas una décima de grado, ya no son suficientes.

La probabilidad de que el calentamiento se mantenga por debajo de 1,5 °C durante todo el siglo es prácticamente nula con las políticas actuales, y sube sólo al 21% si se cumplen todos los compromisos condicionados y las metas de cero emisiones netas.

Una reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia reafirmó el 1,5 °C como el objetivo «primario» del Acuerdo de París, el mismo límite que el informe da ya casi por superado a corto plazo.

Diez años después de París

Las proyecciones han mejorado desde la firma del acuerdo, en 2015: entonces, con las políticas de la época, el planeta se encaminaba a casi 4 °C; hoy la cifra ronda los 3 °C.

Esa mejora demuestra que la acción climática funciona, aunque a un ritmo muy inferior al necesario: las emisiones deberían caer un 55% de aquí a 2035 respecto a los niveles de 2019 para encarrilar la vía hacia 1,5°C.

Cada décima cuenta

Cada fracción adicional de grado por encima de 1,5 °C intensifica los fenómenos extremos, la pérdida de ecosistemas y los daños económicos, advierte el informe, y golpea con más fuerza a los países más vulnerables.

El mensaje del PNUMA, diez años después de París, es el mismo de cada edición: técnicamente aún es posible volver a 1,5 °C antes de que acabe el siglo, pero la ventana para lograrlo sin un rebasamiento severo se cierra cada año que pasa.