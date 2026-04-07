MSC Cruceros ha recibido el Premio Eco Bling-Bling al ecopostureo por una campaña de greenwashing que mezcla GNL, metano y altos niveles de emisiones de azufre con declaraciones de sostenibilidad que no resisten el escrutinio científico ni el veredicto de los consumidores españoles, según señala Ecologistas en Acción.

La primera edición de los premios Eco Bling-Bling, convocados este martes 7 de abril por Ecologistas en Acción junto con las organizaciones de consumidores ModeOn, Cecu y Unió de Consumidors de Catalunya, tiene ya a su primera ganadora.

MSC Cruceros fue la empresa más votada por un jurado a partir de las nominaciones del público. Activistas ecologistas y miembros de l’Agència pel Clima se desplazaron a la sede de la naviera en Barcelona para comunicar en persona el veredicto popular, que rechaza de forma contundente los mensajes que la compañía difunde en su web: «promover la diversidad de los océanos y contribuir a la protección del planeta». Para las organizaciones convocantes, se trata de «puro ecopostureo».

El GNL en el foco

El eje central de las críticas es el gas natural licuado (GNL), que MSC Cruceros presenta como un avance medioambiental en parte de su flota. Sin embargo, su combustión libera metano, un gas de efecto invernadero hasta 80 veces más potente que el CO₂, según varios informes científicos en los que sustenta la organización ecologista su argumento.

No en vano, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) estima que el metano es responsable del 0,5% del calentamiento global.

El informe Situación del Metano (CH4). ¿Por qué el metano importa?, elaborado por Ecologistas en Acción, advierte que se trata del segundo gas de efecto invernadero más relevante después del CO₂, pese a ser poco conocido por la opinión pública. Para la organización la paradoja resulta llamativa: una naviera que proclama querer proteger los océanos los contamina con las emisiones de un combustible que vende como solución verde.

Ranking de azufre

Para los ecologistas, el greenwashing de MSC Cruceros no se limita al GNL. Los votantes tuvieron muy presentes los datos de 2022, año en el que la compañía encabezó el ranking europeo de navieras con mayores emisiones de óxidos de azufre (SOx). La entidad señala que estos compuestos son especialmente dañinos para la salud cardiovascular y respiratoria de las poblaciones costeras, y contribuyen a la formación de lluvias ácidas que deterioran ecosistemas marinos y terrestres.

La combinación de ambos factores —las emisiones de metano derivadas del GNL y el liderazgo en emisiones de azufre— resultó decisiva para los votantes, que no encontraron coherencia entre los compromisos publicitados y la huella ambiental real de la empresa.

Qué es el greenwashing

El blanqueo ecológico, o greenwashing, se define como una forma de publicidad engañosa mediante la cual una empresa o producto es presentado falsa o exageradamente como respetuoso con el medio ambiente. La investigadora Katherine Cruger enmarca en este concepto todas las estrategias de marketing que emplean términos ambiguos vinculados a la sostenibilidad sin aportar pruebas verificables.

Este tipo de prácticas perjudica la transición ecológica al desorientar al consumidor y minar su capacidad de tomar decisiones de compra informadas. Los promotores del certamen subrayan que los españoles han demostrado ser más exigentes que las instituciones teóricamente encargadas de combatir la publicidad verde engañosa.

La denuncia y las autoridades

La historia de MSC Cruceros y el greenwashing tiene un capítulo institucional especialmente revelador. Ecologistas en Acción denunció ante la Agència Catalana de Consum (ACC) las notas de prensa en las que la naviera aseguraba que el viaje inaugural de su crucero Euribia había tenido cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. La ACC resolvió archivar las actuaciones sin sustentar jurídicamente su conclusión y sin haber invitado a los denunciantes a la reunión de valoración.

El contraste con otros países europeos es notable. Las autoridades de los Países Bajos y del Reino Unido resolvieron denuncias similares a favor de las organizaciones denunciantes y declararon que la naviera incurría en publicidad engañosa. Esta divergencia de criterios llevó a los promotores del certamen a preguntarse, con ironía, si el galardón no debería haber ido también a la propia ACC.

Lo que publica MSC sobre sostenibilidad

La web corporativa del Grupo MSC proclama que su estrategia incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas sus operaciones y que la compañía aspira a ser un «catalizador que acelere la transición hacia cero emisiones».

El Informe de Sostenibilidad 2024, publicado en 2025, reafirma la meta de emisiones netas cero para 2050 y destaca una reducción de 50.000 toneladas de emisiones durante el pasado ejercicio, con mejoras en eficiencia energética y un mayor enfoque en combustibles renovables.

Sin embargo, para las organizaciones convocantes, estos compromisos de largo alcance resultan incompatibles con la publicidad actual de la compañía, que sigue presentando el GNL como un combustible limpio cuando la evidencia científica apunta en dirección contraria.

El primer Premio Eco Bling-Bling queda así en manos de la naviera suiza, como señal de alerta ante un modelo de comunicación que, a juicio de sus promotores, mina la confianza del consumidor y frena la transición ecosocial.