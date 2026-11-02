El Mediterráneo aún guarda secretos: descubren en Alicante una diminuta cubomedusa nueva para la ciencia

El Mediterráneo, uno de los mares más estudiados del planeta, todavía esconde especies desconocidas para la ciencia. La última es una nueva especie de medusa de apenas unos milímetros, transparente e inofensiva para el ser humano, descubierta en aguas de El Campello, en Alicante.

Investigadores del Laboratorio Marino de la Universidad de Alicante (UA) en Denia, perteneciente al Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio «Ramón Margalef», la han bautizado como Copula lucentia, en referencia a Lucentum, el nombre latino de Alicante.

El hallazgo tiene un valor especial: se trata de la segunda especie de cubomedusa documentada en el Mediterráneo, después de Carybdea marsupialis, descrita por el naturalista sueco Carlos Linneo en 1758. Han hecho falta más de dos siglos y medio para sumar una nueva.

Más de 200 ejemplares

Ahora, ocho años después de las últimas recolecciones, una campaña de muestreo conjunta con el Oceanogràfic de Valencia ha permitido localizar y recoger más de 200 ejemplares en el litoral de El Campello para seguir estudiando esta diminuta medusa.

Algunos de esos animales pueden verse por primera vez en el MedusaLab, el laboratorio del acuario valenciano. Debido a su minúsculo tamaño, se muestran a través de una lupa que permite distinguir sus rasgos y observar de cerca una especie desconocida hasta hace muy poco.

Esta nueva especie de medusa fue identificada a partir de ejemplares recolectados entre 2016 y 2018 y descrita científicamente en 2024 en la revista Marine Biodiversity, gracias a la combinación de estudios morfológicos y análisis genéticos con la colaboración de especialistas internacionales.

Una medusa que «no cuadraba»

Eva Fonfría, investigadora de la Universidad de Alicante y primera autora del estudio, explica que el descubrimiento se produjo durante una campaña de muestreo. «Al principio nos extrañó porque era muy pequeña para la época del año», recuerda.

Además, aquellos ejemplares tenían «algunas características morfológicas que no nos cuadraban», añade la científica. Esas diferencias llevaron al equipo a analizarlos con detalle y a compararlos con otras especies de medusas ya conocidas.

Los resultados confirmaron que pertenecían al género Copula, pero con rasgos lo bastante diferenciados como para considerarlos una especie nueva. «Encontrar una nueva especie en el Mediterráneo, donde ya está todo tan estudiado, es muy importante», destaca Fonfría.

Forma de cubo y cuerpo transparente

Copula lucentia pertenece al grupo de los cubozoos o cubomedusas, que se caracterizan por tener una campana de forma cúbica. Su tamaño oscila entre 1 y 7 milímetros, por lo que su presencia puede pasar fácilmente inadvertida.

Su cuerpo es prácticamente transparente y cuenta con cuatro tentáculos y pequeñas estructuras adhesivas en la parte superior que le permiten fijarse a distintas superficies del fondo marino.

Los ejemplares estudiados se encontraron a menos de metro y medio de profundidad, en un entorno que combina fondos rocosos, arenosos y praderas de fanerógamas, plantas marinas con flor que forman auténticas praderas submarinas en el litoral mediterráneo.

La campana, la clave

Para confirmar su identidad, los investigadores compararon distintas estructuras anatómicas con las de Copula sivickisi, una especie del mismo género conocida en otras regiones del mundo, lejos del Mediterráneo.

Las diferencias observadas en la campana, junto a los resultados de los análisis genéticos, permitieron concluir que los ejemplares de El Campello pertenecen al mismo género, pero son una especie distinta.

Hasta el momento, su presencia sólo se ha documentado en El Campello, lo que convierte esta zona del litoral alicantino en un enclave de interés científico para profundizar en su distribución y en su función dentro de los ecosistemas marinos.

«Un hito» para la ciencia

Para César Bordehore, profesor del Departamento de Ecología de la UA y coordinador del Laboratorio Marino de Denia, el descubrimiento es «un hito». «Que en el Mediterráneo hayamos podido identificar una segunda especie de cubomedusa demuestra que todavía queda mucho por conocer de su biodiversidad», añade.

El investigador subraya también la necesidad de ampliar los estudios sobre los organismos marinos de pequeño tamaño, cuya presencia puede pasar inadvertida pese a su importancia en el funcionamiento del mar.

Y es que todavía existen numerosas incógnitas sobre esta nueva especie de medusa. Su ciclo reproductivo, su papel en la cadena trófica y su capacidad urticante requieren nuevas investigaciones, según los responsables del hallazgo.

Medusas y pesca

Bordehore insiste en que es necesario comprender mejor el papel de los organismos gelatinosos, en especial los más pequeños, como salpas, tintínidos o medusas, porque se alimentan de huevos y larvas de peces y pueden influir de forma significativa en la producción pesquera.

Con ese enfoque, el mismo equipo coordina Sea4Future –Un Mar para el Futuro–, un proyecto del programa europeo Horizon Europe en el que la UA trabaja junto a otros 22 socios de 12 países desde una perspectiva interdisciplinar.

Su objetivo es buscar soluciones para recuperar la producción pesquera en el Mediterráneo y, al mismo tiempo, proteger especies vulnerables como tortugas, delfines o ballenas, una tarea en la que la colaboración con el Oceanogràfic resulta clave.

Un reto en el acuario

El acuario valenciano, uno de los centros de referencia mundial en la recuperación de fauna marina, trabaja ahora para favorecer el desarrollo de los ejemplares y estudiar si es posible completar su ciclo reproductivo en condiciones controladas.

Miguel Candelas, biólogo y responsable de Medusas del Oceanogràfic, explica que los ejemplares recolectados se encuentran todavía en una fase inmadura y que uno de los principales objetivos será conseguir que alcancen la madurez sexual y puedan reproducirse.

«Para nosotros es un reto porque es la primera vez que esta especie se mantiene en un acuario», señala Candelas, quien destaca que la experiencia permitirá ampliar el conocimiento sobre las necesidades biológicas de esta medusa.

Ciencia y acuario, de la mano

La colaboración entre ambas instituciones combina los conocimientos de la Universidad de Alicante en ecología marina, taxonomía y genética con la experiencia del Oceanogràfic en el mantenimiento y la reproducción de organismos gelatinosos.

En este sentido, Bordehore señala que el trabajo conjunto permite afrontar investigaciones que serían difíciles de desarrollar por separado, y que servirá tanto para conocer mejor a Copula lucentia como para impulsar futuros estudios sobre otros organismos marinos.

Mientras tanto, esta nueva especie de medusa con nombre alicantino ya tiene escaparate: quienes visiten el MedusaLab del Oceanogràfic pueden observarla de cerca y comprobar que el Mediterráneo todavía guarda especies por descubrir.