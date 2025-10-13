La compañía McDonald’s ha anunciado su adhesión a Forética para reforzar su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa, un paso «que apuesta firmemente por generar un impacto positivo en la sociedad, da un paso más en su estrategia de alianzas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible».

Luis Quintiliano, presidente de McDonald’s España, ha puesto en valor el compromiso de la compañía con su entorno declarando que «en McDonald’s España creemos firmemente en el poder transformador de las empresas cuando se actúa con responsabilidad».

Quintiliano ha expresado que «nuestro compromiso con el entorno se centra en generar un impacto positivo en el ámbito social, económico y medioambiental contribuyendo al bienestar de las comunidades en las que operamos. Queremos avanzar hacia un modelo de crecimiento sostenible e inclusivo alineado con las expectativas de la sociedad española y Forética es un socio imprescindible para lograrlo».

Compromiso con la sostenibilidad

Por su parte, Germán Granda, director general de Forética, ha afirmado que «la incorporación de McDonald’s como socio de gran empresa en Forética refuerza el compromiso del liderazgo empresarial con la sostenibilidad».

«Su capacidad de influencia, innovación y acción será clave para avanzar hacia una alimentación más sostenible, una cadena de valor responsable y un impacto social positivo», ha añadido Granda.

Desde McDonald’s España se destaca que la compañía «continúa su paso firme para la consecución de los ambiciosos objetivos de sostenibilidad, igualdad e inclusión establecidos en su estrategia».

Neutralidad climática en 2050

Subrayan con datos que están contribuyendo al compromiso global de la corporación de alcanzar la neutralidad climática en 2050. En concreto, desde 2018, ha reducido un 27% las emisiones de efecto de gas invernadero de sus restaurantes; el 100 % de sus oficinas, restaurantes y las Casas Ronald McDonald funcionan con energía renovable, así como el 95 % de los restaurantes de sus franquiciados.

Además, desde el año pasado, los restaurantes alimentados por instalaciones de autoconsumo solar se han duplicado. Así mismo, McDonald’s cuenta con más de 150 puntos de recarga para vehículos eléctricos y está sustituyendo los componentes de plástico en juguetes Happy Meal por otros de origen vegetal.

impacto social

Al mismo tiempo, la equidad y la inclusión son ejes estratégicos de McDonald’s, que se plasman en su Plan de Igualdad con más de 57 medidas avaladas por AENOR.

Iniciativas como su sello Hecho en igualdad, Happy Meal Readers o My Crew son ejemplos de su impacto positivo en material social. Además, la marca colabora con la Fundación Infantil Ronald McDonald, cuya acción solidaria ha apoyado a más de 19.000 familias a través de sus 5 Casas y de las 4 Salas Familiares que tiene en hospitales.