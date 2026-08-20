El mayor buque eléctrico del planeta para los nuevos parques eólicos marinos se construye en Vigo

El sector naval se sube a la ola de la electrificación. El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, ha visitado los Astilleros Ría de Vigo para conocer de primera mano el proyecto de buque eléctrico de Bibby Marine, llamado a ser una pieza clave en la construcción de los nuevos parques eólicos marinos.

Se trata del buque de operaciones para la puesta en marcha de proyectos eléctricos, conocido por sus siglas en inglés eCSOV, con la mayor capacidad de almacenamiento eléctrico en baterías del mundo: más de 24 MWh. El barco está actualmente en construcción en las instalaciones viguesas.

El barco eléctrico más potente del mundo

Durante la visita, Galán estuvo acompañado por directivos de Astilleros Ría de Vigo y por representantes de Bibby Marine, que ya ha participado en proyectos eólicos marinos de la compañía. También asistió Manuel Moreu, presidente de Seaplace, la empresa responsable del diseño del nuevo buque.

El transporte marítimo es uno de los puntos clave de la cadena de valor de la eólica marina. Sin barcos capaces de operar en alta mar no hay parques que instalar ni mantener, un eslabón que ahora también se electrifica para reducir su huella.

Una cartera de 3.200 megavatios en el mar

En esta tecnología, Iberdrola cuenta con proyectos operativos en el Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania y Francia, con una inversión total de 13.000 millones de euros y 3.200 MW de capacidad instalada. Se trata de una de las mayores apuestas de la compañía por las renovables.

A esa potencia se suman los proyectos que ya están en construcción: East Anglia 2 y 3, en el Reino Unido, y Windanker, en Alemania, con una capacidad conjunta de 2.700 MW. Estas obras supondrán cerca de 10.000 millones de euros adicionales de inversión.

La compañía dispone además del proyecto East Anglia 1 North, de unos 900 MW, que cuenta con todos los permisos y está en condiciones de presentarse a las próximas subastas británicas. A ello se une una cartera en desarrollo en esos países y en otros, como Australia.

Vigo, referente en construcción naval

A lo largo del recorrido por el astillero, el presidente ejecutivo mostró interés por el desarrollo técnico del buque, su sistema de propulsión y almacenamiento energético, y las capacidades industriales y tecnológicas de Astilleros Ría de Vigo para afrontar proyectos de gran complejidad.

Galán destacó la relevancia de iniciativas como esta, que permiten extender los beneficios de la electrificación al sector naval, clave para el desarrollo industrial y uno de los más importantes en la cadena de suministro de la eólica marina.

El directivo reiteró el compromiso de la eléctrica con la electrificación de la economía como palanca para mejorar la competitividad, fortalecer la autonomía energética y acelerar los objetivos de descarbonización, en un momento de plena transición del modelo energético.

Un buque con propulsión eléctrica y metanol

La visita puso también de manifiesto el papel estratégico que desempeñan empresas como Armon en el entorno marítimo e industrial gallego, con el desarrollo de tecnologías orientadas a la sostenibilidad y la innovación. Vigo se consolida así como referente internacional en la construcción naval de alta especialización.

El nuevo buque eCSOV, diseñado por Seaplace para Bibby Marine, está llamado a convertirse en una referencia mundial en los servicios de apoyo a parques eólicos marinos. Su capacidad de almacenamiento permitirá reducir de forma notable las emisiones asociadas a las operaciones offshore.

El barco cuenta con propulsión eléctrica y motores auxiliares de metanol, además de una capacidad de carga de varios miles de toneladas. Un salto tecnológico que apunta hacia una industria marítima más eficiente y sostenible, y que sitúa a Galicia en el mapa de la descarbonización del mar.