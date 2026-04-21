Iberdrola, a través de su filial ScottishPower, ha marcado un nuevo hito en la historia de la energía renovable en el Reino Unido. El Grupo ha instalado la primera turbina del parque eólico marino East Anglia Three, un proyecto que redefine los límites de la ingeniería eólica offshore con palas de 115 metros de longitud, las más grandes fabricadas y ensambladas hasta la fecha en aguas británicas.

Cada una de estas palas supera la longitud de un campo de fútbol profesional. Las 285 palas que equiparán los 95 aerogeneradores del parque eólico marino East Anglia Three han sido fabricadas por Siemens Gamesa y representan un salto tecnológico sin precedentes en el sector de la energía eólica offshore en el Reino Unido.

Los aerogeneradores, de 14 MW de potencia unitaria, alcanzarán una altura aproximada de 300 metros con sus estructuras de cimentación incluidas, una dimensión comparable a la de la Torre Eiffel. Su diámetro de rotor es de 236 metros, cifra que convierte a cada máquina en una de las más grandes del mundo en operación.

Un giro, cuatro días de luz

Cada rotación completa de una de estas turbinas genera electricidad suficiente para cubrir el consumo de un hogar británico durante más de cuatro días. O, dicho de otro modo, para cargar alrededor de 1.700 teléfonos móviles con un solo giro. Son magnitudes que ilustran la escala de un proyecto que cambiará el mapa energético del mar del Norte.

La instalación del primer aerogenerador se ha llevado a cabo con el apoyo del buque autoelevable Wind Osprey, operado por la compañía Cadeler. Próximamente se sumará el Wind Pace, que iniciará así su primera operación en aguas europeas, acelerando el ritmo de montaje del parque.

Iberdrola y Masdar

East Anglia Three es un proyecto desarrollado por Iberdrola en el que Masdar participa desde julio de 2025, en el marco de un acuerdo estratégico que representa una de las mayores alianzas bilaterales del sector de la energía limpia a nivel mundial. Juntos, ambas compañías impulsan uno de los parques eólicos marinos más ambiciosos en construcción en Europa.

Cuando entre en operación a finales de 2026, el parque eólico marino East Anglia Three se convertirá en el mayor del Grupo Iberdrola y uno de los más potentes del mundo, con 1.400 MW de capacidad instalada. Su producción será suficiente para abastecer a más de 1,3 millones de hogares británicos con electricidad limpia de origen local.

Suffolk, frente al mar del Norte

Ubicado en aguas del mar del Norte, frente a la costa del condado de Suffolk, el parque desempeñará un papel clave en la transición energética del Reino Unido hacia un modelo más seguro, autosuficiente y competitivo. La electricidad generada será de producción local, reduciendo la dependencia de combustibles importados y reforzando la seguridad energética del país.

El proyecto cuenta con ingresos estables garantizados a largo plazo gracias a contratos por diferencia a 15 años, indexados al IPC, adjudicados en las subastas AR4 y AR6 del Gobierno británico. A ello se suma un acuerdo de compraventa de energía (PPA) a largo plazo firmado con Amazon en 2024.

Inversión y empleo

Con una inversión total de 4.000 millones de libras (unos 5.000 millones de euros), East Anglia Three es uno de los proyectos de infraestructura energética más relevantes del Reino Unido en la actualidad. Durante su fase de construcción, el proyecto ha respaldado más de 2.300 empleos y, a lo largo de su vida operativa, generará alrededor de 100 puestos de trabajo permanentes en el este de Inglaterra.

Este hito industrial pone de manifiesto el liderazgo de Iberdrola en la transición energética global y la velocidad con la que el Reino Unido avanza hacia sus objetivos de descarbonización, con el parque eólico marino East Anglia Three como uno de sus grandes proyectos tractores.