Más te vale tener este pájaro en mano: las aves que van a aparecer en los nuevos billetes de euro

El 1 de enero de 2002 no fue una fecha cualquiera para el proyecto europeo: se trata del día en el que se pusieron en circulación los primeros billetes y monedas de euro. Más de dos décadas después, la UE considera que ya ha llegado el momento de darle un lavado de cara a nuestra moneda común.

De hecho, el Banco Central Europeo (BCE) ya está preparando los nuevos diseños de los billetes, que estarán basados en dos temas. El primero es «La cultura europea» y su propósito será recordar el patrimonio cultural común, así como las figuras de europeos célebres por su aportación a las artes y las ciencias.

El segundo tema elegido ha sido «Ríos y aves». Con ello, el BCE quiere destacar que «los ríos y las aves no conocen fronteras. Representan la libertad y la unidad de los pueblos de Europa y simbolizan nuestra conexión con la naturaleza. Europa alberga numerosos ríos y especies de aves que nos inspiran y nos recuerdan nuestra responsabilidad de proteger el medioambiente».

Criterios de selección

El grupo del BCE encargado de definir los motivos de los nuevos billetes (MAG, por sus siglas en inglés) estableció además una serie de criterios para seleccionar las aves que aparecerán en los mismos.

Las especies debían encajar con las distintas etapas de los ecosistemas fluviales representadas en los billetes, desde el nacimiento de los ríos hasta su desembocadura en el mar.

Leyes de protección europeas

También se valoraba su atractivo visual, su carácter migratorio, su presencia en diferentes países europeos y el posible efecto de las medidas y leyes de protección de la UE sobre sus poblaciones.

El grupo analizó además la percepción que cada especie genera en diferentes partes de Europa, tanto positiva como negativa, así como las características folclóricas asociadas a ellas. Otro requisito era que las aves aparecieran representadas en sus hábitats naturales.

Seis especies

Finalmente, el BCE seleccionó seis especies de aves. La secuencia, vinculada a las diferentes cuantías de los billetes —salvo el de 500 euros, que no fue incluido— quedó establecida de la siguiente manera:

Treparriscos (billete de 5 euros).

Martín pescador (10 euros).

Abejaruco europeo (20 euros).

Cigüeña blanca (50 euros).

Avoceta (100 euros)

Alcatraz atlántico (200 euros).

Recorrido del río

La elección de las especies sigue el recorrido natural de un río, desde su nacimiento en las zonas de montaña hasta su desembocadura en el mar. El treparriscos se vincula al manantial y los paisajes rocosos de las zonas altas, mientras que el martín pescador aparece asociado a las cascadas.

Después el río desciende y atraviesa territorios más amplios y llega el momento del abejaruco europeo, cuyo hábitat preferido son los valles, y de la cigüeña blanca, a la que podemos ver en prados, vegas, humedales y campos abiertos.

El recorrido continúa hasta llegar a a las marismas, estuarios y salinas poco profundas, en los que es fácil encontrarnos con una avoceta. Finalmente, el alcatraz atlántico lleva la secuencia más allá de la desembocadura, hasta el entorno marino.

Concurso de diseño

Conocemos las aves, pero todavía no sabemos el diseño definitivo de los billetes. En julio de 2025, el BCE lanzó un concurso abierto a los diseñadores gráficos de toda la UE para dar forma a los diferentes temas.

Finalmente, fueron preseleccionadas diez propuestas de diseño (cinco por tema), sobre las que también ha podido expresar su opinión la propia población europea, a través de una encuesta pública celebrada entre el 23 de julio y el 21 de septiembre de este mismo año.

Casi diez millones de personas de toda Europa y de otros lugares participaron en esta consulta, según el propio BCE. Paralelamente, se está realizando otra encuesta independiente encargada a un instituto demoscópico.

A finales de año

Los resultados de ambas encuestas, junto con las recomendaciones del jurado independiente del concurso de diseño y la evaluación de expertos, servirán de base para la decisión del Consejo de Gobierno del BCE sobre el diseño final de los futuros billetes de euro, que previsiblemente se conocerá a finales de año.

Esto no significa que vayamos a ver los nuevos billetes a comienzos de 2027. En principio, las previsiones indican que se pondrán en circulación a comienzos de la próxima década de manera progresiva y coexistiendo con los billetes tradicionales, que seguirán siendo válidos.

Billetes seguros

Más allá de su nueva apariencia estética, la UE considera que este rediseño era necesario para garantizar que los billetes siguieran siendo seguros. Para ello, las nuevas series incorporarán medidas de seguridad más avanzadas, diseñadas tanto para dificultar su falsificación como para facilitar su autenticación.

Otro de los objetivos es reflejar mejor la identidad y los valores europeos. «Los billetes en euros son un reflejo tangible de la identidad, diversidad y valores europeos compartidos. Unos motivos más cercanos pueden reforzar aún más el vínculo entre los europeos y su moneda», subraya el BCE.

Sostenibilidad e inclusión

El Banco Central Europeo también es consciente del impacto ambiental provocado por la impresión de billetes y muestra su intención de reducirlo progresivamente. «Cada nueva serie de billetes es una oportunidad para optimizar su producción y mejorar su sostenibilidad medioambiental», asegura.

Por último, la autoridad monetaria quiere que estos nuevos billetes promuevan la inclusión y la accesibilidad. La idea es que resulten más fáciles de reconocer y manejar por todas las personas, de modo que se garantice que el efectivo continúe siendo un medio de pago accesible.