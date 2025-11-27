Mares Circulares ha anunciado los ganadores de la octava edición de sus premios a estudios científicos y proyectos empresariales. El programa de protección marina impulsado por Coca-Cola ha reconocido dos iniciativas innovadoras que abordan desafíos críticos para los océanos: la regeneración de aguas portuarias y el monitoreo de especies invasoras mediante tecnología satelital.

Los galardones han recaído en Cicero, desarrollado por Garau Ingenieros de Islas Baleares, y en el estudio Plataforma satelital para la detección y monitorización de arribazones del alga invasora Rugulopteryx okamurae, presentado por el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC).

Innovación para el futuro

Las dos iniciativas premiadas representan enfoques complementarios para abordar desafíos marinos críticos. Mientras Cicero se centra en la restauración de ecosistemas portuarios mediante procesos biológicos naturales, la plataforma satelital del ICMAN-CSIC proporciona herramientas de monitoreo avanzado para gestionar especies invasoras que amenazan la biodiversidad mediterránea.

Ambos proyectos ejemplifican cómo la combinación de innovación tecnológica, conocimiento científico y compromiso con la sostenibilidad puede generar soluciones efectivas para la conservación marina.

Reactores biológicos para puertos

El proyecto Cicero propone un sistema pionero para mejorar la calidad del agua en áreas portuarias mediante reactores biológicos. Esta tecnología favorece el desarrollo de bacterias capaces de eliminar el exceso de nutrientes responsables de enverdecer y enturbiar el agua. La solución actúa sin productos químicos y sin desplazar la contaminación a otras zonas.

La iniciativa se apoya en procesos naturales que permiten restaurar el ecosistema, reducir la contaminación de forma sostenible y mejorar la biodiversidad en puertos. Carlos Garau, responsable del proyecto, ha destacado que «Cicero demuestra que es posible recuperar los ecosistemas portuarios aplicando tecnología respetuosa con el entorno». El proyecto se desarrolla con el apoyo del programa Ports 4.0.

Vigilancia satelital del alga asiática

La plataforma desarrollada por el ICMAN-CSIC busca detectar, monitorizar y cuantificar los arribazones del alga invasora Rugulopteryx okamurae mediante imágenes satelitales. Esta herramienta web de acceso abierto utiliza algoritmos avanzados para fortalecer la capacidad de respuesta ante impactos ambientales y socioeconómicos derivados de esta especie.

La llegada masiva de esta alga asiática supone una de las principales amenazas sobre los ecosistemas de Posidonia oceanica. Afecta gravemente a la biodiversidad, la actividad pesquera y el turismo en zonas costeras del litoral atlántico y mediterráneo andaluz. La plataforma permitirá monitorizar este fenómeno en tiempo casi real, pudiendo ampliarse posteriormente a otras regiones.

Sara Haro, responsable del estudio, ha señalado que «gracias a este premio podremos consolidar un sistema de observación costera que ayude a anticipar impactos y mejorar la gestión ambiental en nuestras costas». La herramienta combina ciencia abierta, teledetección y tecnología digital para facilitar la toma de decisiones sobre gestión costera eficaz y resiliente.

Selección por expertos

Los proyectos ganadores han sido seleccionados por un jurado compuesto por expertos de universidades y entidades públicas, coordinado por Chelonia. La dotación económica de 10.000 euros para cada iniciativa busca impulsar soluciones transformadoras que contribuyan a la protección de los océanos y la promoción de modelos de economía circular.

Carmen Gómez-Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, ha afirmado en la entrega de estos premios que «con Mares Circulares queremos no sólo reducir el impacto de los residuos en nuestros mares, sino también impulsar la innovación y el conocimiento científico». La responsable ha destacado que cada edición demuestra cómo surgen nuevas soluciones que acercan el objetivo de ecosistemas marinos más saludables.

Balance de siete años

Desde 2018, Mares Circulares ha trabajado activamente en la protección de ecosistemas marinos en España y Portugal, logrando recoger más de 3.016 toneladas de residuos, incluyendo 31 toneladas de PET. Este esfuerzo ha sido posible gracias a la participación de más de 60.733 voluntarios que han realizado limpiezas en playas, entornos acuáticos y reservas marinas.

En términos educativos y científicos, el programa ha premiado a 19 estudios y 11 start-ups, además de formar a más de 100.000 personas mediante cursos de sensibilización y jornadas científico-técnicas en más de 230 municipios. Esta labor pedagógica resulta fundamental para crear conciencia sobre la importancia de preservar los entornos acuáticos y fomentar prácticas sostenibles.

Red de colaboración

El programa ha colaborado hasta la fecha con más de 1.700 entidades, demostrando año tras año cómo la acción colectiva puede marcar la diferencia en la protección de entornos acuáticos. Esta red incluye la participación de asociaciones Chelonia, Vertidos Cero, la Fundación Ecomar, la Liga para a Protecção da Natureza (LPN) y la Fundación Aula del Mar Mediterráneo.

Mares Circulares cuenta también con el respaldo de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El programa está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente con el ODS 12 sobre producción y consumo responsables, el ODS 13 de acción por el clima, el ODS 14 de vida submarina y el ODS 17 sobre generación de alianzas.

Salud de los océanos

La octava edición de estos premios refuerza el papel de Mares Circulares como catalizador de iniciativas transformadoras que contribuyen a la salud de los océanos y la preservación de su biodiversidad para las generaciones futuras.

Desde su creación en 2018, Mares Circulares ha impulsado la protección y conservación de entornos acuáticos, promoviendo la economía circular y la preservación de la biodiversidad. El programa ha reconocido hasta la fecha 18 estudios científicos y 10 iniciativas empresariales que contribuyen a mitigar el problema de la basura marina y proteger los ecosistemas.