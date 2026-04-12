Mar Gómez tiene claro que el tiempo no espera y por eso ha reflejado en el índice de su último libro un reloj, con las luces y las sombras a las que se enfrenta la humanidad al cambio climático. Doctora cum laude en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, directora de Meteorología en eltiempo.es es una de las divulgadoras científicas más reconocidas de España.

Con una larga trayectoria en medios de comunicación españoles, Mar Gómez acaba de lanzar El tictac climático (Oberon), su tercer libro para público adulto y cuarto en total, tras adentrarse también en la divulgación infantil.

La obra, de 312 páginas, llegó a las librerías el 1 de abril con un mensaje que Mar Gómez repite sin ambages: el cambio climático no es una amenaza futura, es una realidad presente que avanza sin pausa. OKGREEN la recibió en el plató de OKDIARIO para repasar, capítulo a capítulo, lo que está ocurriendo en el planeta.

Un reloj para entender la crisis climática

La estructura del libro nace de una metáfora tan sencilla como poderosa: un reloj. Cada capítulo representa una hora, desde la medianoche —donde se acumulan las consecuencias más duras del calentamiento global— hasta el amanecer, donde emergen las soluciones. «Me pareció importante representarlo así porque el cambio climático no se detiene, como el tiempo», explicó la autora durante la entrevista.

Entre la oscuridad y la luz, el libro recorre olas de calor, incendios, deshielo, sequías, pérdida de biodiversidad e inundaciones. Pero también la geoingeniería, las energías renovables y el papel de la ciudadanía. «No es un libro catastrofista ni alarmista. Está basado en la ciencia y plantea el debate sobre las soluciones que queremos abordar de cara al futuro», subrayó Mar Gómez.

Dos siglos que han cambiado el planeta

Una de las preguntas más recurrentes que recibe Mar Gómez es también una de las más utilizadas por el negacionismo: ¿no ha cambiado siempre el clima? Su respuesta es tajante y didáctica. La Tierra ha pasado por glaciaciones, calentamientos y periodos más óptimos, pero todos esos ciclos se desarrollaron a lo largo de miles o millones de años. «Este cambio climático se ha producido en apenas dos siglos, que es un tiempo muy, muy cortito en la escala de la Tierra», afirma en la entrevista.

La causa también marca la diferencia. Los cambios anteriores respondían a fenómenos naturales: erupciones volcánicas, impactos de meteoritos. El actual tiene nombre propio: origen antropogénico. Somos nosotros. «Nos tenemos que mirar a nosotros mismos», explica la divulgadora con rotundidad.

Soluciones frente a problemas

Durante la entrevista surgió un ejemplo que resume bien el choque entre la percepción ciudadana y la evidencia científica. Un agricultor que cultiva en ecológico y acepta que existe el cambio climático, pero no cree que encender su tractor tenga un efecto directo en el planeta.

Mar Gómez no descartó su razonamiento, sino que lo amplió: hay industrias que contaminan mucho más que ese tractor, y no se puede pedir a la gente que cambie sin proporcionarle ayudas para hacerlo. «Eso depende de nuestros gobiernos», señaló.

El problema de comunicación, añadió, tiene varias capas. La ciencia acumula décadas de evidencia, pero el debate se ha politizado. Y cuando algo se convierte en arma ideológica, la sociedad se fragmenta. «Esto no va de una ideología. Va de que puedes verte afectado por una inundación muy grave o por incendios que pueden afectar a tu hogar», insistió Mar Gómez.

Calor e inundaciones: principales amenazas para España

Según la autora, para nuestro país, las amenazas más urgentes son dos. El calor extremo: olas de calor más largas, más intensas y más severas que en décadas anteriores, con un verano que ya dura aproximadamente cinco semanas más que en los años setenta. Y las inundaciones, que son, según la divulgadora, «el fenómeno que más fallecidos y desastres causa en nuestro país» y que se están intensificando por el aumento de vapor de agua en la atmósfera.

«A lo mejor hace veinte años se podía trabajar en la calle a las 11 o las 12», dijo Mar Gómez. «Quizás ahora no se puede hacer eso. Hay que tomar medidas de prevención.» La adaptación, subrayó, es tan necesaria como la mitigación.

El debate de la geoingeniería como solución

El libro dedica un capítulo completo a la geoingeniería, la modificación deliberada del clima a gran escala: siembra de nubes, inyección estratosférica de aerosoles, captura de carbono. Mar Gómez la explica con rigor científico, pero deja clara su posición: no está a favor. «Creo que es un parche ante un problema que tenemos y que lo que puede hacer es que sigamos emitiendo mientras intentamos solucionarlo», advirtió.

Su argumento más contundente es experiencial: la propia intervención humana en la atmósfera que ha causado el problema debería hacernos reflexionar antes de meter más mano en ella. La geoingeniería puede tener un papel puntual en escenarios muy concretos, concedió, pero no es la solución de fondo.

No hay que perder la esperanza

Mar Gómez cerró la entrevista con un mensaje de optimismo fundamentado. Recordó el agujero de la capa de ozono: cuando la ciencia lo detectó, la sociedad actuó, se prohibieron los clorofluorocarbonos y el agujero se redujo. El cambio climático, dijo, exige la misma determinación. «Podemos decidir cuánto queremos que el planeta se caliente y cuánto no. Esas diferencias pequeñitas de grados son muy importantes.»

Su gesto sostenible del día a día es la economía circular: comprar de segunda mano, alargar la vida de los productos, consumir sólo lo necesario. Y su recomendación de lectura es universal. «Los políticos deberían leerlo todos, porque al final es la base científica de lo que hay detrás del cambio climático. Y ellos son los que toman las decisiones para nuestro futuro», concluyó Mar Gómez.