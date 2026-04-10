La energía nuclear debe formar parte de la respuesta al cambio climático. Con esa premisa, el prestigioso economista y académico británico Nicholas Stern, autor del célebre Informe Stern sobre la economía del cambio climático, se reunió este viernes en Madrid con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para abordar la urgencia de la crisis climática global.

«Todos los recursos no fósiles»

Lord Stern fue categórico: «El desafío que representan el medioambiente y el clima es inmenso». La gravedad del problema, afirmó, obliga a movilizar todos los recursos no fósiles disponibles sin excepción. La energía nuclear, insistió, «tendrá un papel importante en todo el mundo y en Europa».

El economista reconoció que las energías renovables «serán más económicas» y que, con buenas redes y sistemas de almacenamiento eficientes, tendrán un papel «aún más relevante». Sin embargo, dejó claro que la magnitud del cambio climático no permite descartar ninguna alternativa libre de emisiones de carbono.

Seguridad energética

En su encuentro con Aagesen, Stern amplió el marco del debate más allá del clima. Los países deben atender simultáneamente el medioambiente y la biodiversidad, el crecimiento económico y el nivel de vida, y la seguridad energética. Esta última adquiere especial relevancia en un contexto marcado, apuntó, por «las consecuencias de la guerra en Irán».

Los tres objetivos —clima, bienestar y seguridad— apuntan, a juicio del experto, en la misma dirección: acelerar la descarbonización. «Sea cual sea el aspecto que analicemos, debemos invertir en energías renovables, invertir en la transición, invertir en la nueva economía», subrayó. La coherencia entre estos frentes es, concluyó, «la clave».

Elogio al Ejecutivo

Stern valoró positivamente la trayectoria del Gobierno español en materia de transición energética. Según el economista, el Ejecutivo ha demostrado «cómo la transición hacia las energías renovables reduce el coste de la electricidad para todos». A ello añadió que esta política contribuye a «un mundo más seguro desde el punto de vista climático» y refuerza la seguridad energética ante posibles crisis.

La conversación con Aagesen giró también en torno al último libro del académico: La historia del crecimiento del siglo XXI. La economía y las oportunidades de la acción climática, disponible gratuitamente en descarga digital. La obra profundiza en las implicaciones económicas de la crisis climática y en las oportunidades de una acción decidida.

La moratoria nuclear española

La postura de Stern contrasta con la política oficial de España, donde el Gobierno mantiene la moratoria nuclear y prevé el cierre progresivo de todas las centrales.

Aagesen, impulsora de las renovables, no reconoce abiertamente la energía nuclear como fuente renovable ni como solución climática equiparable. La visita del economista reabre el debate sobre si España puede permitirse prescindir de la energía nuclear en su lucha contra el cambio climático.