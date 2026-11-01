Manuel Bahíllo: «No hay dron ni inteligencia artificial que pueda limpiar millones de hectáreas como hace la trashumancia»

El rebaño que el pasado domingo cruzó el centro de Madrid ya está de vuelta en el campo. Las 1.250 ovejas y 160 cabras de la XXXIII Fiesta de la Trashumancia salieron de la Casa de Campo por el arroyo Meaques, camino de Pozuelo, el encinar de Boadilla y Valdemorillo, donde pasarán el invierno.

Manuel Bahíllo, secretario general de la Fundación Trashumancia y Naturaleza, que nos atiende al teléfono a pie de rebaño, hace un balance «muy positivo» de una edición con «más gente que nunca». Y con un contexto favorable: días antes, la Comunidad de Madrid declaró la trashumancia Bien de Interés Cultural.

El martes llegó otro paso. El Consejo de Ministros aprobó la Red Nacional de Vías Pecuarias, que protege más de 11.390 kilómetros de cañadas que atraviesan varias comunidades. Un desarrollo que la Ley de Vías Pecuarias de 1995 anunciaba y que llevaba más de tres décadas esperando.

Oficio vivo

Bahíllo cifra en más de 500 los pastores trashumantes que quedan en España. Recuerda que antes eran miles y que la trashumancia larga entre Extremadura y León ya sólo la han hecho este año dos rebaños. Pero insiste en que hay otras muy vivas.

La segureña sube casi 70.000 ovejas a la sierra de Cazorla, y unas 30.000 vacas avileñas viajan de Badajoz a Gredos. En Aragón, los rebaños suben del valle del Ebro al Pirineo. Para Bahíllo, España es «por suerte, un reservorio de trashumancia» en Europa.

El problema, explica, no es tanto el dinero como la forma de vida. Con el precio actual del cordero muchas explotaciones extensivas son rentables, pero los pastores no tienen fines de semana ni horarios. Propone cuadrillas de pastores auxiliares, apoyadas por los gobiernos, como ya existen en otros países.

Menos fuego

Tras el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, Bahíllo lo resume así: si los animales no retiran la materia vegetal que se seca en el campo, España seguirá ardiendo. Y advierte de que sólo con desbrozadoras la gestión no es rentable.

Pide pagar por esa labor a quien la hace. Los collares GPS y el registro obligatorio de movimientos del ganado permitirían saber qué rebaños limpian el monte. Ese pago, defiende, saldría mucho más barato que los helicópteros, los bomberos y la madera quemada.

También mira a los ayuntamientos. Con casas cada vez más metidas en el monte, plantea rebaños municipales o contratados para limpiar las zonas periurbanas. Y al consumidor le pide comprar a ganaderos locales para que el precio justo llegue a quien produce. Esto es lo que nos contó.

OKGREEN: Más de 1.400 ovejas y cabras cruzaron Madrid el domingo. ¿Cómo ha transcurrido esta edición?

JOSÉ MANUEL BAHÍLLO: Muy bien. Más gente que nunca, más impacto divulgativo y reivindicativo que nunca. Ha sido una maravilla, lo hemos pasado muy bien y no ha habido ningún problema con los animales, que hay que mirar mucho por ellos, porque son los protagonistas de todo esto.

El balance es muy positivo, porque además unos días antes la Comunidad de Madrid declaró la trashumancia Bien de Interés Cultural, y el martes el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar el desarrollo de la Red Nacional de Vías Pecuarias.

Que dos organismos de esta importancia den pasos tan pedidos justo antes y después de la fiesta te da una idea del impacto que tiene en la sociedad. Hay que mejorar mucho, mucho, mucho, pero se van dando pasitos.

P.: ¿Dónde está ahora ese rebaño y hacia dónde va?

R.: Vamos a entrar en Pozuelo en un momento. Estamos justo fuera de la Casa de Campo, en la salida del arroyo Meaques, y en breve salimos hacia donde dormiremos hoy, en el encinar de Boadilla, justo encima del campo de golf de Majadahonda. Después seguiremos un par de días más hacia Valdemorillo y toda esa zona, que es donde pasan ellas el invierno.

P.: Dices que quedan más de 500 pastores trashumantes. ¿Es una cifra que da esperanza o que preocupa?

R.: Es una cifra que preocupa, porque antes eran muchos miles. En España hay muchas trashumancias, pero todo el mundo se queda con la imagen de la trashumancia larga de los extremeños a León, y de esa este año solo han quedado dos rebaños.

Hay otras mucho más vivas. Hay que hablar de la trashumancia segureña, que sube casi 70.000 ovejas a toda la sierra de Cazorla; de la de las vacas avileñas, que suben 30.000 animales de Badajoz a Gredos; o de la de Aragón, que sube del valle del Ebro a los altos Pirineos. Somos, por suerte, un reservorio de trashumancia en Europa.

Pero lo que tenemos que pensar, sobre todo, es que hemos gestionado los paisajes de España con millones de cabezas de ganado durante toda nuestra historia, y ahora estamos abandonando el campo de tal manera que ya no hay quien lo gestione. Solo quedan las desbrozadoras, y eso no es rentable.

Si los animales no sacan toda la materia vegetal que se produce y se seca en el campo, pasa lo que ha ocurrido este año, lo que ocurrió el anterior y lo que volverá a ocurrir el que viene. Si no se ayuda a los pastores y a los ganaderos, arderá España como está pasando todos los años.

P.:¿Cuál es ahora mismo el mayor enemigo de la trashumancia: las cañadas, el agua, la edad de los pastores?

R.: Yo creo que es conseguir que haya ganaderos. Ahora mismo, con el precio de los corderos, la mayoría de las explotaciones en extensivo están siendo rentables, aunque hay casos y casos. Lo que pasa es que no tienen condiciones de vida: no tienen fines de semana ni horario.

A cualquier joven, aunque pueda ganar 3.000 euros al mes, no le resulta atractivo si no tiene fines de semana. Hay que buscar un sistema que ya está implantado en otros países, con cuadrillas de pastores auxiliares y cooperativas ayudadas por los gobiernos, que cubren las bajas.

Como dice un amigo pastor, Santiago León, un pastor se puede morir, pero no se puede poner enfermo. Eso no puede ser. No puede ser que haya un colectivo que siga viviendo como hace 500 años.

P.:¿Qué se puede hacer, entonces, para que la trashumancia siga viva?

R.: Hacen falta políticas públicas que piensen en la gestión del territorio y en el mundo rural de una manera integral. En los pueblos donde se pierden las ganaderías se quedan cuatro casas de turismo rural y poco más. Y a nivel particular, siempre pongo el ejemplo de la Plataforma por la Ganadería Extensiva, que tiene una web donde se puede comprar directamente.

También se puede comprar en carnicerías locales que compran a los ganaderos de la zona. Si todos vamos a los mismos sitios a comprar productos estándar, metidos en su bandeja de plástico y que vienen de vete a saber dónde, y encima el ganadero tiene tres intermediarios que se llevan sus comisiones, el valor real no le llega. Es muy necesario establecer un sistema para que cobren de forma justa lo que tengan que cobrar.

P.: En pleno siglo XXI, cuando hablamos de inteligencia artificial y de realidad virtual, ¿por qué sigue siendo necesaria la trashumancia?

R.: Por la gestión del territorio. Si no lo gestionamos y se deja a su libre albedrío, no hay dron ni inteligencia artificial que pueda segar millones de hectáreas. Es una necesidad. Al fin y al cabo, el herbívoro doméstico hace lo que antiguamente hacían en los ecosistemas naturales los animales salvajes, que migraban cuando una zona se secaba: comían intensamente un lugar y, según cambiaba la comida, iban detrás de ella, subiendo y bajando.

La trashumancia hace exactamente lo mismo. Es una manera sostenible, ambiental, probada durante miles de años, y va a desaparecer si no hacemos algo. Y creo que hay un espacio gigante para que la gente pueda llegar al campo y establecerse de nuevo.

P.: Tras el peor incendio de la historia de Madrid, ¿se entiende por fin que un rebaño también es prevención?

R.: Yo creo que la gente de la calle lo sabe perfectamente. Es algo muy curioso: cada vez que ocurre, en redes sociales y en las radios todo el mundo habla de prevención y de los ganados, pero al final eso no se traduce en una realidad para los ganaderos extensivos y trashumantes. Digo trashumantes, y no todos los extensivos, porque hay quien se considera extensivo por estar en una finca, pero le echa de comer constantemente al ganado y machaca la finca. Para mí eso no es ganadería extensiva. La extensiva es la que aprovecha los recursos, se mueve y gestiona el territorio.

Hay que establecer un sistema, y ahora mismo, con los collares y con la obligación de tener registrados los movimientos del ganado, sería muy fácil saber quién hace esa labor y pagarle por esos servicios ecosistémicos, por su trabajo de gestión del monte.

Si no lo hacen ellos, hay que pagar a cuadrillas gigantescas, algo imposible, o después pagar millones y millones en helicópteros, bomberos, daños y madera quemada. No entiendo muy bien por qué los responsables de las políticas públicas no se ponen las pilas, porque es de sentido común.

P.: El pasado jueves la Autónoma acogió el debate sobre pastoreo periurbano, con experiencias como la de Valdebebas. ¿Volveremos a ver rebaños en los entornos de los pueblos y en los parques de nuestros municipios?

R.: Que el fuego se acerque a los pueblos como se ha acercado, y que la gente meta muchas veces las casas en medio de los montes, tiene que hacer que los ayuntamientos se pongan las pilas y gestionen todas esas zonas periurbanas. La manera más fácil, más barata y más ecológica, sin duda, es con rebaños: de ganaderos a los que pague el ayuntamiento o incluso rebaños municipales propios.

Un pastor de Aranda de Duero me contaba, muy gracioso, que tenía un rebaño bastante grande que desbrozaba y se comía todo alrededor del pueblo. Pero era un trabajo duro y le volvían loco con la carretera y los polígonos: que no entres por aquí, que no entres por allá. El hombre se cansó, vendió el rebaño y el ayuntamiento lo contrató como jardinero. «Ahora voy con la desbrozadora y limpio un trocito; antes limpiaba hectáreas y hectáreas», decía.

Los ayuntamientos tienen que ponerse las pilas si quieren tener limpios sus terrenos. Solo hay dos opciones: o contratan a cien personas con desbrozadoras o tienen un par de rebaños.

P.: Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista mientras diriges el rebaño.

R.: Gracias a vosotros por divulgar. A ver si entre todos conseguimos que cambien los parámetros de gestión de nuestros territorios, para que se siga haciendo lo que toda la vida se ha hecho.