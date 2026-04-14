Los líderes industriales europeos buscan impulsar el hidrógeno limpio que eleve la competitividad industrial y la independencia energética del continente

La European Resilience Alliance for Clean Hydrogen & Derivatives (ERA) se ha presentado hoy oficialmente en el Parlamento Europeo en Bruselas, en un acto inaugurado por Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, y que ha contado con Andrea Wechsler y Nicolás González Casares, miembros del Parlamento Europeo, como coanfitriones. Al acto de presentación de ERA han asistido relevantes responsables políticos y líderes del sector.

Andrea Wechsler añadió: “La transición energética de Europa no se trata solo de descarbonización, sino de construir un sistema energético soberano y resiliente que responda tanto a las necesidades de los ciudadanos como de la industria. La resiliencia debe convertirse en uno de los principios rectores de nuestra política energética, basada en la diversificación, la integración del sistema y marcos de mercado creíbles que transformen la ambición en inversión.”

ERA es una iniciativa paneuropea, liderada por primeros ejecutivos, que reúne a compañías industriales líderes de toda la cadena de valor del hidrógeno limpioi para abordar los retos energéticos de Europa, impulsar la competitividad industrial y garantizar la autonomía estratégica frente a presiones geopolíticas e industriales en rápida evolución.

Entre los miembros fundadores de ERA figuran Enagás, Fluxys, Fortum, Gasgrid Finland, Moeve, Nordion Energi, OGE, RWE, SEFE, Stegra y Thyssenkrupp, en cooperación con Hydrogen Europe, que representan a toda la cadena de valor del hidrógeno limpio en la Unión Europea.

ERA trabajará con dos pilares básicos para traducir las ambiciones climáticas y de competitividad de Europa en proyectos competitivos y realizables. En primer lugar, proporcionará una voz unificada a los responsables políticos a nivel de la UE, nacional y regional para crear las condiciones necesarias para una cadena de valor de la energía sostenible que sea rentable. En segundo lugar, coordinará toda la cadena de valor, desde la producción de energía y las infraestructuras hasta la demanda industrial y las finanzas, para identificar y resolver cuellos de botella.

Libro blanco para tender puentes entre la ambición y la implementación

Coincidiendo con su lanzamiento, ERA ha publicado un libro blanco en el que se diagnostican los cuellos de botella, se ponen a prueba los marcos políticos existentes frente a las realidades industriales y se detallan las barreras financieras y estructurales que frenan el mercado europeo del hidrógeno limpio, junto con recomendaciones políticas concretas para tender puentes entre la ambición y el despliegue.

El libro blanco señala que, a pesar de la gran cantidad de proyectos en curso en la cadena de valor del hidrógeno limpio, menos del 7% han alcanzado una decisión final de inversión (FID). El documento identifica las razones por las que el despliegue de hidrógeno limpio en Europa se está quedando atrás en cuanto a ambición, como la aplicación fragmentada de la normativa de la UE, las complejas normas sobre combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO), los elevados costes de la electricidad, la escasa certeza con respecto a la demanda y la incertidumbre en torno al desarrollo de infraestructuras. Llama a las instituciones europeas y a los Estados miembros a tomar medidas urgentes y coordinadas en los cuatro pilares:

· La demanda debe impulsar la ambición del hidrógeno limpio: Crear una demanda estable y financiable de hidrógeno limpio mediante la transposición inmediata de la Directiva sobre energías renovables (RED III), la aplicación armonizada de normativas como ReFuelEU Aviation y FuelEU Maritime, y la

creación de mercados líderes en sectores difíciles de descarbonizar como la industria, el transporte y la defensa.

· La claridad y la simplificación de los marcos de apoyo al hidrógeno limpio son fundamentales: Pasar de la rigidez normativa al pragmatismo industrial mediante la reducción de los costes de la electricidad, que actualmente suponen el 70% de los costes de producción del hidrógeno, así como el rediseño de las subvenciones de la UE para dar prioridad a los proyectos a gran escala y anclados en la industria, apuntando los escasos recursos allí donde más importan.

· Convertir el capital privado en una palanca para el hidrógeno limpio: Reducir el riesgo de inversión garantizando la solidez de los precios del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) y del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), mediante el uso de los ingresos resultantes para que el hidrógeno limpio sea competitivo, ampliando las disposiciones transitorias para los RFNBO mucho más allá de 2030 para reducir los costes de aceleración, y la introducción de garantías de cartera respaldadas por el Estado.

· Las infraestructuras, salvavidas de un mercado energético europeo integrado: Aumentar la financiación de la red troncal europea del hidrógeno, coordinar la planificación transfronteriza para conectar los centros de producción y demanda con plazos claros, y crear instrumentos de riesgo compartido a escala de la UE para la inversión temprana en infraestructuras.

En la rueda de prensa previa al lanzamiento, Miguel Ángel López Borrego, CEO de Thyssenkrupp AG & Thyssenkrupp Decarbon Technologies, ha declarado: “La vulnerabilidad de Europa es estructural. Su dependencia externa de energía, tecnologías, cadenas de suministro y materiales críticos amenaza su prosperidad a largo plazo y su liderazgo industrial. Al mismo tiempo, Europa debe cumplir sus objetivos climáticos. Por lo tanto, la resiliencia se ha convertido en un imperativo político y económico que exige la adopción de medidas. European Resilience Alliance, estamos tomando la iniciativa, asumiendo responsabilidades y trabajando juntos para reforzar la resiliencia energética y la competitividad industrial de Europa, acelerando al mismo tiempo la descarbonización”.

Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, ha afirmado que: “Un sistema energético europeo apoyado en el hidrógeno limpio ofrece una certeza de precios a largo plazo, independencia energética y un futuro industrial que ya no está ligado a la volatilidad de los ciclos del petróleo y el gas. En un momento de creciente inestabilidad geopolítica y de intensos shocks energéticos, el hidrógeno verde permitiría a Europa descarbonizar los sectores más difíciles de electrificar, reforzar su sistema energético autónomo, garantizar la competitividad a nivel global a largo plazo y situarla en la trayectoria hacia las emisiones netas cero”.

Olli Sipilä, CEO de Gasgrid Finlandia, ha destacado: “El fortalecimiento de la resiliencia industrial y social de Europa debe comenzar inmediatamente. La volatilidad de los combustibles fósiles importados no pueden constituir la columna vertebral de nuestra competitividad industrial en las próximas décadas. La energía verde y sostenible europea representa una gran oportunidad. Tenemos los recursos, ahora debemos lograr que estén disponibles. Las nuevas infraestructuras energéticas son esenciales para hacer posible esta transformación. Una infraestructura troncal de hidrógeno es lo que realmente cambia las reglas del juego, reduce los costes y abre oportunidades de inversión a gran escala”.

Jorgo Chatzimarkakis, CEO de Hydrogen Europe, ha añadido: “Estamos entrando en una nueva era en la que la resiliencia debe convertirse en uno de los principios rectores de Europa. La dependencia genera volatilidad, crisis de precios e inseguridad estratégica. El hidrógeno es un pilar esencial de una Europa resiliente, competitiva y soberana. La European Resilience Alliance marca un paso histórico al reunir a los actores capaces de convertir esta visión en realidad”.