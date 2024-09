La ciudad de San Sebastián de los Reyes, Sanse como lo llaman los que más la conocen, apareció hace unos días con decenas de árboles sin la parte inferior de su corteza arrancada, un hecho que ha llamado la atención de muchos habitantes de la localidad madrileña que se han quedado perplejos ante este «arboricidio», tal y como lo califica un vecino en sus redes sociales.

El vecino en cuestión comenta asombrado e indignado la llamativa aparición de decenas de árboles de plátanos de sombra (Platanus hispanica) comentando «estoy en el parque de la avenida de los Pirineos de San Sebastián de los Reyes y éste es el panorama con el que me acabo de encontrar».

Acción mecánica

En el vídeo se puede comprobar cómo una hilera completa de árboles desprovistos de su corteza en una acción que parece mecánica, todos los cortes prácticamente a la misma altura y con las mismas dimensiones, dejando totalmente desnudos a los troncos.

La misteriosa aparición de este descortezamiento en Sanse no sólo se limita a esta especie de árboles, también otros están afectados, sin saber quién o qué ha provocado este arboricidio. Ayuntamiento, Izquierda Independiente (una formación política local) y vecinos no se ponían de acuerdo acerca de la causa de este misterioso suceso.

¿Conejos o humanos?

Desde fuentes municipales se apuntaba a que este descortezamiento de los árboles pudiera ser provocado por conejos que roen los árboles, dejándoles desprovistos de su protección natural, descartando un arboricidio por la acción humana en Sanse.

Fuentes del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes concretaron a OKGREEN que lamentaban la alarma generada por un supuesto «atentado medioambiental» a los árboles.

Aseguraban desde el consistorio que «hay algo más de 30 árboles cuya corteza (unos 10 centímetros) ha sido arrancada cerca de la base debido a la mordida de conejos silvestres en la Avenida Pirineos».

Aclarar el suceso

Hemos querido saber más acerca de este insólito hecho al conocer que Izquierda Independiente y muchos vecinos no quedaban satisfechos con estas explicaciones del ayuntamiento con estos descortezamientos tan bien y minuciosamente ejecutados.

Para resolver este misterio, nos ponemos en contacto con Pepe Plana, ingeniero agrícola, empresario de jardinería de la empresa Cuida plantas y asesor de la revista Mi jardín, un profesional que también tiene miles de seguidores en Facebook y Youtube.

OKGREEN: ¿Tú has visto los árboles descortezado de Sanse? ¿Cómo están y cuál es tu percepción sobre este descortezamiento?

Pepe Blanes: Hombre, está clarísimo que eso no lo ha podido hacer un animal, porque un animal no entiende de simetrías. Y estos son unos cortes muy simétricos. Un descortezado muy simétrico. Tiene toda la pinta de que lo ha hecho una persona.

Si lo han hecho jardineros, ha tenido que ser una labor cultural. O sea, lo han hecho para, de alguna manera, entre comillas, y no sé si está bien hecho, paro sanear el árbol, si es que el árbol tuviera algún tipo de carcoma ahí abajo o alguna rotura… Y si no ha sido una labor cultural, hubieran sido gamberros.

P.: Ya, pero es que son muchos, son decenas, ¿no?

R.: Sí, son muchos y por eso te digo que tiene que ser seguramente una acción de un servicio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. No tiene otra explicación. ¿Tú te imaginas unos gamberros que se hayan tomado tantas molestias?

P.: Desde OKGREEN hablamos con un jardinero municipal de la localidad y nos aseguró que es obra de conejos.

R.: No, no son conejos, ¡no! Los animales, vuelvo a repetirte, no entienden de simetrías. Únicamente las puestas de los insectos son bastante simétricas. Los vegetales sí entienden mucho de fractal y simetrías, pero los animales no. Entonces, los conejos puede ser que hayan atacado esas bases. una circunstancia que tampoco me cuadra.

Más bien tendrían que haber sido animales tipo ardilla o unos roedores, más roedores que conejos. Los conejos escarban en el suelo y se comen sobre todo las hierbas. Por ejemplo, los dientes de león les encantan a los conejos. Pero roer una corteza, una corteza de plátano ya me parece muy extraño.

P.: Esto que ha pasado, ¿qué efectos tiene en el árbol ahora cuando han sido descortezados así?

R.: El árbol tiene tres partes muy claramente diferenciadas dentro de la corteza. Una es el floema, que es por donde va la savia elaborada, que es por fuera. Otro es el cámbium, que es donde se fabrican las células tanto para fuera del floema como para dentro del silema. Luego está el silema, que es por donde va la savia bruta.

Si se elimina exclusivamente la corteza seguirá funcionando el árbol porque la corteza es sólo un protector. Entonces, desde luego habría que protegerlos, pero el árbol no tendría nada.

Ahora, si esos descortezados han traspasado lo que son los vasos, que hayan llegado al cámbium, que es el órgano con el que el árbol crece hacia afuera y hacia dentro, sí afecta al árbol.

P.: Es decir, que podría morirse…

R.: Podría morir en el caso de que el descortezado hubiera llegado a lo que es la parte sensible del tronco.

P.: Y, ¿en este caso?

R.: No tiene pinta por las fotos que yo he visto, no tiene ninguna pinta. Parece que exactamente han quitado la corteza, que además es lo que se puede quitar fácilmente. O sea, se puede, entre comillas, despegar. La corteza de un árbol se despega relativamente fácil, pero ya el intervenir y quitar más adentro, te hace falta una herramienta seria.

P.: ¿Qué habría que hacer ahora con los árboles así?

R.: Ahora mismo, según están los árboles, habría que gastarse dinero en llevar allí mucha pasta cicatrizante. La pasta cicatrizante, generalmente a base de brea desinfectada para aplicarlas en estas heridas.

De este modo ya no pueden entrar los xilófagos, que son los insectos comedores de madera. Y tampoco entrarían hongos, que también es un peligro. Los hongos ahí pueden atacar fácilmente.

Entonces la pasta cicatrizante sería una de las maneras de combatir este problema. Pero ya te digo, no es barata. Y además, haría falta mucha porque son muchos árboles descortezados.

La otra solución es simple y llanamente que los árboles hagan callo, que los árboles volvieran a hacer la corteza naturalmente.

P.: ¿Cuánto tardarán en volver a tener corteza?

R.: Pues bastantes años, por lo menos tres o cuatro años en hacer una corteza que ya proteja, Así que yo desde luego, si fuera mi árbol, le pondría pasta cicatrizante inmediatamente antes de que lleguen las lluvias.

La opinión del experto nos deja claramente la respuesta y la solución a este misterioso arboricidio de decenas de árboles descortezados, de forma casi homogénea, que no dista mucho de las explicaciones dadas por el Ayuntamiento de Sanse.