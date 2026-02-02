Iberdrola y Norges Bank Investment Management han alcanzado los 1.500 megavatios (MW) de capacidad renovable en operación a través de su alianza estratégica a largo plazo en la Península Ibérica.

Esta nueva incorporación incluye las plantas fotovoltaicas de Caparacena (330 MW) en Granada y Ciudad Rodrigo (316 MW) en Salamanca, ambas en funcionamiento desde finales de 2025. La energética española mantiene una participación mayoritaria del 51% en estos activos, mientras que el fondo soberano noruego conserva el 49% restante.

Las dos instalaciones solares representan una inversión conjunta de 200 millones de euros y consolidan la sociedad de coinversión de más de 2.000 millones entre ambas compañías. La planta granadina de Caparacena se ubica en los municipios de Ventas de Huelma y Cacín, mientras que la instalación salmantina de Ciudad Rodrigo ocupa 439 hectáreas entre los parajes de Valdecarros y la sierra de Torralba.

Capacidad de suministro verde

Caparacena y Ciudad Rodrigo ya producen energía limpia para abastecer a más de 800.000 personas al año en las regiones de Granada y Salamanca. Las instalaciones contribuyen a evitar la emisión de 85.000 toneladas de CO₂ anuales a la atmósfera, equivalente a retirar decenas de miles de vehículos de las carreteras españolas. La planta de Ciudad Rodrigo cuenta con más de 460.000 módulos fotovoltaicos, mientras que Caparacena integra cerca de 750.000 paneles solares.

Con estas aportaciones, Iberdrola y Norges Bank refuerzan su empresa conjunta creada en 2023 para acelerar la electrificación en España y Portugal. Las compañías esperan aportar próximamente activos que se encuentran en fase avanzada de construcción, centrándose inicialmente en la Península Ibérica pero con potencial de expansión a otras zonas geográficas. La alianza ya alcanza el 60% de su objetivo final de 2.500 MW renovables.

Norges Bank, socio estratégico de Iberdrola

Norges Bank Investment Management gestiona el fondo soberano noruego con activos por valor de 1,7 billones de euros y participaciones en más de 9.000 empresas de todo el mundo.

El fondo posee una media del 1,5% de todas las empresas cotizadas a nivel mundial y del 2,5% en Europa. Es uno de los mayores accionistas de Iberdrola desde hace más de siete años, con una participación cercana al 3%.

Aprovechando esta larga relación, Norges Bank se ha asociado con la eléctrica española para realizar su primera inversión directa en activos renovables en la Península Ibérica. Esta alianza reúne a dos líderes en su sector: Iberdrola, la mayor utility de Europa por capitalización bursátil, y uno de los mayores fondos soberanos del mundo. Juntos, conforman una asociación estratégica que podría expandirse a nuevas oportunidades renovables en otros mercados internacionales.

Compromiso con la descarbonización

La construcción de ambas plantas ha tenido una fuerte implicación de proveedores locales y ha generado hasta 800 puestos de trabajo durante los periodos punta de construcción. La compañía ha priorizado empresas de ingeniería, construcción y suministros de las provincias afectadas para maximizar el impacto económico regional de los proyectos solares.

Iberdrola suma cerca de 45.000 MW de capacidad renovable en operación a nivel mundial y lidera la transición energética en España. La empresa cuenta con casi 20.000 MW renovables en el país y prevé seguir ampliando su cartera con nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos. En Castilla y León, la compañía opera 6.297 MW de capacidad renovable, convirtiéndola en la comunidad autónoma con mayor presencia de la energética.