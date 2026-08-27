Iberdrola impulsa la aerotermia con una innovadora app de realidad aumentada para hogares

Iberdrola ha dado un paso de gigante en el mercado energético al lanzar una nueva funcionalidad basada en tecnología de realidad aumentada, diseñada específicamente para acelerar el despliegue de la aerotermia en los hogares actuales.

Esta novedosa solución tecnológica busca acercar los sistemas más eficientes a los usuarios, resolviendo de manera interactiva una de las preguntas que mayores dudas y reticencias provocan a la hora de decantarse por la aerotermia: su ubicación definitiva.

Para ayudar a los clientes a resolver esta importante duda de una forma extremadamente sencilla y altamente visual, la compañía energética ha desarrollado y puesto a disposición del público esta nueva funcionalidad de realidad aumentada.

Visualización en 3D

El funcionamiento es muy intuitivo, ya que, gracias a esta innovadora herramienta, y tras escanear un simple código QR que se encuentra disponible en la página web oficial de Iberdrola clientes, el acceso es inmediato para el usuario.

Una vez dentro de la plataforma virtual, cualquier persona interesada puede visualizar de manera realista y en tres dimensiones cómo quedarían instaladas exactamente las diferentes unidades de aerotermia en los espacios de su propia vivienda.

La avanzada solución digital permite visualizar con enorme precisión las dimensiones reales de las máquinas, así como evaluar su ubicación más idónea tanto dentro como fuera del hogar, facilitando enormemente todo el proceso de planificación espacial.

Decisión garantizada

Gracias a esta proyección interactiva y a la comprobación in situ de los espacios requeridos, el usuario puede tomar la decisión de instalación con una mayor confianza, disipando cualquier tipo de incertidumbre sobre el resultado estético final.

Esta claridad visual aporta una seguridad inestimable al consumidor, quien hasta ahora podía sentirse abrumado por la falta de información espacial o por el temor a que los voluminosos dispositivos rompieran la funcionalidad habitual de su preciada casa.

Además de esta espectacular nueva funcionalidad virtual, la compañía eléctrica dispone de diferentes y variadas herramientas complementarias diseñadas estratégicamente para impulsar de manera definitiva la climatización eficiente con aerotermia en todo tipo de residencias.

Soluciones innovadoras

Así, trabajando en estrecha colaboración con diferentes fabricantes y los mejores proveedores del sector, Iberdrola cuenta en su catálogo con las últimas soluciones del mercado, pensadas específicamente para adaptarse a cada tipo y tamaño de vivienda.

Esta versatilidad técnica es clave, ya que la empresa ha contemplado opciones plenamente viables incluso para aquellas residencias que cuentan con un espacio mucho más reducido, democratizando así el acceso a esta demandada tecnología sostenible y altamente eficiente.

Por ejemplo, la amplia oferta incluye unidades interiores de diseño tan compacto que permiten situarlas discretamente bajo la encimera de la cocina, optimizando el espacio al máximo sin renunciar en ningún momento al necesario confort térmico del hogar.

Equipos monobloc

Otra de las alternativas destacadas que ofrece la compañía son los avanzados equipos monobloc, unos sistemas verdaderamente inteligentes que integran directamente en la unidad exterior absolutamente todos los componentes mecánicos necesarios para su correcto funcionamiento.

Esta ingeniosa configuración técnica relega a la unidad interior única y exclusivamente a la función de un pequeño depósito de agua caliente, liberando una gran cantidad de espacio útil dentro de la vivienda y facilitando su integración estética.

Más allá de las evidentes ventajas técnicas y espaciales ya mencionadas, Iberdrola ha querido hacer mucho más accesible económicamente la adopción de la aerotermia, diseñando un plan integral que elimina las barreras financieras tradicionales para sus clientes.

Ahorros importantes

Para lograr este importante objetivo económico y facilitar el acceso a diversas ayudas y subvenciones, Iberdrola gestiona de forma proactiva todos los recursos financieros y administrativos que se encuentren disponibles en cada momento dentro del mercado energético.

Como parte fundamental de esta excelente estrategia de ahorro, la compañía se encarga de ir descontando directamente del precio inicial de la instalación el importe económico relacionado con los valiosos Certificados de Ahorro Energético (conocidos como CAE).

Con la aplicación directa de todos estos beneficios medioambientales y las bonificaciones tramitadas ágilmente por la empresa, el precio final de la instalación con la compañía energética puede reducirse de manera drástica y espectacular hasta en un 80%.