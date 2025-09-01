Un nuevo plan Renove impulsado por Iberdrola hará que puedas ahorrar más de un 70% en climatización al pasarte a la aerotermia. La compañía energética comienza en septiembre con un nuevo programa de actualización para facilitar a sus clientes el cambio de una caldera de combustión a la aerotermia.

Con esta estrategia, Iberdrola pretende así «impulsar la electrificación de la climatización y mejorar su eficiencia que al mismo tiempo que beneficia la transición hacia una economía libre de emisiones».

El plan de la empresa, vigente desde hoy uno de septiembre hasta el uno de noviembre, integra una ayuda directa de hasta 3.700 euros, sumando su descuento Renove al de los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Combustión por aerotermia

El sistema CAE transforma el ahorro energético logrado tras llevar a cabo una actuación de mejora de eficiencia energética, en este caso por cambiar una caldera de combustión por una de aerotermia, en dinero, que Iberdrola ofrece como descuento directo en el contrato de aerotermia

Además, la compañía añade a la ecuación una financiación sin intereses, 800 euros de bonificación a través del programa Mi Iberdrola, canjeables en el contrato de la luz, y los certificados de eficiencia energética necesarios para las deducciones fiscales, que pueden alcanzar los 9.000 euros adicionales. Con todas estas acciones, ahorra en la instalación de aerotermia con el plan de la compañía, pudiendo superar el 70% respecto a la inversión inicial.

Aerotermia, una fuente renovable

La aerotermia, frente a la caldera de gasoil, al ser una fuente de energía renovable, elimina la dependencia a los combustibles fósiles y así evita la combustión y sus emisiones asociadas, al mismo tiempo que logra ahorrar hasta un 70% en la energía para calefacción en el caso de disponer de suelo radiante y de hasta un 40% si son radiadores. Estos ahorros se plasman en las actuaciones que ha desarrollado la compañía.

De este modo, como ejemplo, un piso de 90 metros cuadrados en Burgos que anteriormente contaba con una caldera de gas, tras la instalación de la aerotermia por Iberdrola, consigue ahorrar 460 euros al año.

Inversión y deducciones fiscales

Para ello, la inversión requerida habría sido de 11.862 euros, pero con los descuentos del plan Renove y los CAE comprados por la compañía, la cuantía se reduce 3.700 euros, hasta los 8.162 euros, que pueden pagarse en 24 meses sin intereses con una cuota mensual de 340 euros. Además, a través de Mi Iberdrola, el cliente recibe 800 euros canjeables en el contrato de electricidad.

En el caso de las viviendas unifamiliares, además de los descuentos directos facilitados por la energética existen diversas ayudas públicas materializadas a través de deducciones fiscales que permiten desgravarse hasta el 60% de la inversión inicial, hasta un máximo de 9.000 euros divididos en tres años, es decir, 3.000 euros al año. Para facilitar el acceso a estas deducciones, Iberdrola regala a sus clientes los certificados de eficiencia energética previo y posterior a la actuación.

Ejemplos de ahorro con aerotermia

Así, pasando de una caldera de gasoil a una aerotermia en un unifamiliar adosado en Madrid de 170 metros cuadrados, el ahorro llega a los 1.100 euros al año con una inversión que supondría 13.700 euros, pero que tras las ayudas del programa de Iberdrola no llega a los 10.000 euros y que tras las deducciones se reduce hasta los 4.000 euros.

Mientras que, en una vivienda unifamiliar aislada de 240 m² en Ávila equipada anteriormente con una caldera de gas, el ahorro es cercano a 1.190 euros anuales, tras invertir poco más de 5.000 euros, un 70% menos frente al importe inicial de 16.300 euros antes de ayudas y deducciones. En ambos casos habría que sumar la bonificación otorgada por Iberdrola de 800 euros.

Adicionalmente, el ahorro en la factura que procede de la aerotermia se puede maximizar en el caso de combinar esta tecnología con autoconsumo. Además, la energía no empleada para la aerotermia puede destinarse a cubrir las necesidades de consumo eléctrico del hogar, lo que se traduce en un mayor ahorro.

Impulso a la transición energética

El 40% de las emisiones que se producen en Europa provienen de calefacción en los hogares con combustibles fósiles. Los sistemas de aerotermia son bombas de calor que extraen la energía del aire mediante un ciclo termodinámico para aportar calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua caliente todo el año.

Se trata de la forma más sostenible y rentable de climatización, ya que es hasta cuatro veces más eficiente que la caldera de gasoil, única solución para muchas zonas de España donde históricamente no han tenido acceso al gas.

Productos personalizados

En su apuesta por la aceleración de la transición energética y el desarrollo de nuevos productos que permitan mejorar la eficiencia y el ahorro energético, Iberdrola España cuenta con una solución a medida con productos personalizados en función de las características de cada vivienda para conseguir el mayor confort, ahorro y eficiencia.

Además de aerotermia, la compañía plantea otras soluciones complementarias como el aislamiento de fachadas y cubiertas, una medida que puede rebajar en hasta un 30% el gasto energético doméstico destinado a calefacción y refrigeración.

O como la instalación de paneles solares para que el cliente pueda generar su propia electricidad 100% renovable, que puede suponer para las familias un ahorro en la factura anual del hasta el 70%.