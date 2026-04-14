Iberdrola alcanza 400 MW de capacidad de generación en Italia con una nueva planta solar fotovoltaica en Lacio

Iberdrola ha llegado a un acuerdo para adquirir una planta solar fotovoltaica con una potencia instalada de 42 MW, situada en Lacio (Italia), al promotor local CCE Holding, una empresa internacional dedicada a las energías renovables con sede en Austria. La instalación, que entró en funcionamiento hace menos de seis meses, cuenta con contratos de compra de energía a largo plazo que garantizan unos flujos de caja estables.

La planta formará parte del Complejo Etrusco de la empresa, que alcanzará una capacidad total de 174 MW gracias a esta nueva instalación, junto con Montalto di Castro (23 MW), Tarquinia (33 MW), Montefiascone (7 MW), Limes 15 (33 MW), Limes 10 (18 MW) y Tuscania (18 MW).

Esta instalación se suma también a Fenix, un proyecto fotovoltaico de 243 MW, el mayor hasta la fecha en Italia, lo que eleva la capacidad de generación de Iberdrola en el país a 400 MW. La operación, que sigue sujeta a las condiciones habituales de cierre, refuerza el compromiso de Iberdrola con la expansión de la generación de energía renovable en Italia.

La adquisición se ajusta plenamente al Plan Estratégico 2025-2028 del Grupo, que prevé inversiones totales de hasta 58.000 millones de euros, de los cuales 21.000 millones se destinarán a proyectos de generación con contratos a largo plazo en países con una sólida calificación crediticia y marcos normativos estables, predecibles y atractivos. Esta estrategia también se refleja en operaciones recientes, como la adquisición del parque eólico Ararat de 242 MW en Australia o la incorporación de 650 MW de energía solar a la empresa conjunta con Norges.