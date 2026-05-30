El Grupo Lopesan impulsa la recuperación integral y naturalización de la finca agrícola de Veneguera

El Grupo Lopesan continúa impulsando el proyecto de recuperación de la finca agrícola de Veneguera, un enclave del suroeste de Gran Canaria de gran relevancia por su patrimonio agrícola, paisajístico y etnográfico. La planificación trazada se orienta a reactivar los cultivos tradicionales, restaurar las infraestructuras rurales de la zona y optimizar el entorno costero, evaluando con rigor técnico el alcance de cada actuación ejecutada.

De hecho, todas las intervenciones se desarrollan bajo la dirección facultativa correspondiente, dentro del marco administrativo y en total conformidad con la normativa vigente. A través de esta línea de trabajo, se mantiene una colaboración permanente con las administraciones competentes con el fin de garantizar la protección de este entorno único.

Renaturalización de la zona costera

La hoja de ruta técnica abarca la puesta a punto de antiguos almacenes, caminos, pozos, canales hidráulicos y edificaciones vinculadas a la actividad originaria del lugar. En este mismo plan se integran las actuaciones desarrolladas en la playa y la trasplaya de Veneguera, diseñadas para subsanar los efectos de las escorrentías y los arrastres climáticos acumulados, especialmente tras el paso de la borrasca Therese.

La intervención en el litoral se centra en la redistribución de áridos y en la corrección de relieves artificiales ajenos a la morfología original de la cala, logrando así una transición equilibrada entre la costa, el cauce del barranco y los terrenos de cultivo.

El planteamiento del Grupo Lopesan responde exclusivamente a criterios de recuperación paisajística, renaturalización del litoral y mejora de la estabilidad y seguridad del terreno para el disfrute de la ciudadanía. Por tanto, queda descartado cualquier tipo de desarrollo urbanístico o explotación turística en la zona.

Logística de proximidad y sostenibilidad circular

Esta línea de actuación se enmarca en la estrategia de sostenibilidad global de la firma bajo el sello Lopesan for Good, un modelo enfocado en la economía circular, la eficiencia de la cadena de suministro y el impulso del sector primario. El eje de este sistema radica en el aprovechamiento de la producción propia, una fórmula que consolidó resultados destacados en el último ejercicio.

En 2025, la finca agrícola de Veneguera generó un total de 1.224 toneladas de fruta y verdura de kilómetro cero, un volumen que cubrió cerca del 21 % del consumo de productos frescos de los huéspedes alojados en los hoteles de Gran Canaria. Esta logística de proximidad no solo disminuye notablemente la huella de carbono derivada del transporte y asegura la máxima frescura en el plato, sino que reactiva de forma directa el sector primario de la isla. Se devuelve así el dinamismo económico a un terreno de cultivo que deja atrás una prolongada etapa de desuso y falta de mantenimiento.