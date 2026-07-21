Estos protectores solares protegen tu piel y también cuidan de los océanos y la biodiversidad marina

Siempre apetece darse un buen chapuzón cuando llega el verano, más aún si lo hace con temperaturas tan extremas como las que estamos sufriendo este año, incluso antes de que comenzara la época estival. Pero que el calor no nos confunda: los protectores solares siempre deben acompañarnos cuando vamos a la piscina o a la playa en busca de alivio.

Estas cremas nos defienden frente a las quemaduras, el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel, entre otros posibles riesgos para la salud causados por una excesiva exposición al sol sin protección. Un mal hábito que también aumenta la probabilidad de sufrir insolaciones, golpes de calor, dermatitis, edemas, calambres y lesiones oculares.

Pero que nunca debamos prescindir de los protectores solares no quiere decir que estos productos cosméticos estén totalmente libres de ciertos componentes químicos que pueden impactar de forma negativa sobre nuestra salud y sobre la conservación del medio marino y su rica biodiversidad.

Filtros y conservantes

Entre las sustancias que podemos encontrar en los protectores solares figuran compuestos químicos como la oxibenzona, el octinoxato o el butilparabeno. Los dos primeros se utilizan como filtros ultravioleta, mientras que el butilparabeno actúa como conservante.

Ninguna de estas sustancias está prohibida de forma general en la Unión Europea, aunque su uso está sujeto a límites de concentración y ha sido objeto de revisión por parte de las autoridades comunitarias.

De hecho, en los últimos años, diversos organismos científicos europeos han evaluado su seguridad ante las dudas existentes sobre su posible actividad como disruptores endocrinos. Como consecuencia, se ha limitado todavía más la concentración máxima permitida para algunos de estos compuestos y numerosas marcas han reformulado sus productos para sustituirlos por alternativas menos controvertidas.

Disruptores endocrinos

Recordamos que los disruptores endocrinos son sustancias químicas capaces de alterar el funcionamiento normal del sistema hormonal.

La exposición continuada a este tipo de compuestos se ha relacionado en diversas investigaciones científicas con alteraciones reproductivas, trastornos metabólicos, problemas del desarrollo y un mayor riesgo de padecer determinadas enfermedades hormonodependientes.

Aunque estas sustancias están presentes en numerosos productos de uso cotidiano, siempre sujetos a un nivel de concentración muy restringido que en teoría garantiza su inocuidad, algunos expertos recomiendan evitar toda exposición siempre que sea posible, especialmente durante etapas sensibles como el embarazo o la infancia.

Beneficios y riesgos

Eso no significa, en ningún caso, que debamos dejar de utilizar protector solar. Los beneficios de la fotoprotección superan ampliamente cualquier riesgo potencial asociado a los ingredientes autorizados.

La clave está en elegir fórmulas eficaces que permitan minimizar la exposición a sustancias controvertidas sin comprometer la protección frente a la radiación ultravioleta.

Daños en los corales

Además de los posibles riesgos para nuestra salud, diversos estudios científicos han relacionado determinados compuestos químicos presentes en las cremas solares con efectos negativos sobre la fauna y los ecosistemas marinos, especialmente en zonas costeras con una elevada presión turística.

Los corales son uno de los organismos más vulnerables en este sentido. La exposición a la oxibenzona y el octinoxato se ha asociado con procesos de blanqueamiento, alteraciones en la reproducción, daños en el ADN de las larvas y problemas en el crecimiento y desarrollo de estos ecosistemas, fundamentales para la biodiversidad marina.

Al margen de los corales, diversas especies de peces, moluscos, algas y otros organismos acuáticos también pueden verse expuestos a estos compuestos, que podrían alterar su sistema hormonal y su comportamiento.

Prohibiciones y restricciones

La preocupación por el impacto ambiental de algunos filtros solares ha llevado a varios destinos turísticos a tomar medidas. El archipiélago de Palaos, en el Pacífico, prohibió en 2020 la importación y venta de protectores solares que contuvieran una decena de ingredientes considerados perjudiciales para los corales y otros organismos marinos.

Hawái siguió un camino similar y en 2021 prohibió la venta de protectores solares con oxibenzona y octinoxato, dos de las sustancias más señaladas por su posible impacto sobre los arrecifes. En algunas zonas de México, como en espacios protegidos de Quintana Roo, se exige el uso de protectores biodegradables para reducir la presión sobre arrecifes y ecosistemas costeros.

En Tailandia, las autoridades prohibieron en varios parques nacionales marinos el uso de protectores solares que contengan oxibenzona, octinoxato, 4-metilbencilideno alcanfor y butilparabeno. Costa Rica, por su parte, no ha aprobado prohibiciones similares, pero sí se promueve el uso de protectores reef-safe, es decir, respetuosos con los arrecifes.

Listado de ingredientes

Ante este escenario, los expertos recomiendan revisar el listado de ingredientes o INCI antes de comprar un protector solar para comprobar si existen sustancias controvertidas por su posible actividad como disruptores endocrinos y por su potencial impacto sobre determinados ecosistemas marinos.

La noticia positiva es que cada vez existen más alternativas basadas en ingredientes ecológicos y filtros minerales, como el óxido de zinc o el dióxido de titanio, que muchas marcas utilizan para ofrecer protección frente a la radiación ultravioleta sin recurrir a compuestos químicos potencialmente problemáticos.

Opciones recomendadas

Entre las opciones que destacan por este tipo de formulaciones se encuentran: