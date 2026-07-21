Inditex aporta 6,5 millones de euros para proteger dos millones de hectáreas de bosque amazónico

Detrás de los 6,5 millones de euros que Inditex destinará a la protección de la Amazonía no hay una partida extraordinaria de la compañía: el dinero procede del cobro de bolsas y sobres de papel que implantó en 2021 la compañía de Amancio Ortega.

Lo que en su día fue una medida para frenar el plástico de un solo uso se convierte ahora en una aportación con fuerte carga ambiental: el grupo textil destinará esos fondos, entre 2026 y 2028, a Conservación Internacional para proteger el bosque amazónico.

El acuerdo entre ambas organizaciones contribuirá a proteger más de dos millones de hectáreas de selva amazónica repartidas en seis países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Surinam.

Seis países, una misma selva

Entre los territorios beneficiados figuran las tierras indígenas de Cué-Cué y Marabitanas, en Brasil, y el territorio de la Nacionalidad Achuar, en Ecuador. En Bolivia, la inversión respaldará el área protegida de Santos Mercado, Gran Manupare y Alto Beni, mientras que en Colombia alcanzará los resguardos indígenas de Camaritagua y Curare-Los Ingleses.

El plan incluye además nuevas iniciativas de conservación en Perú y Surinam, con especial atención a los territorios gestionados por comunidades y pueblos indígenas.

Comunidades indígenas, protagonistas

La medida del cobro de bolsas y sobres, vigente desde 2021, buscaba en su origen fomentar entre los clientes el uso de alternativas reutilizables y reducir el consumo de papel y plástico de un solo uso.

Con esta nueva aportación, Inditex refuerza además su relación con Conservación Internacional, con quien ya colabora desde 2023 en el Regenerative Fund For Nature. Ese fondo, dotado con 15 millones de euros, impulsa prácticas de agricultura y ganadería regenerativas en distintos puntos del planeta.

Un compromiso que se repite

La Amazonía no es un ecosistema cualquiera: alberga cerca del 13% de todas las especies conocidas en la Tierra, según los datos que maneja la propia Inditex. Sus bosques guardan, además, vastas reservas de carbono que, de liberarse a la atmósfera, equivaldrían a entre 15 y 20 años de emisiones globales de CO2.

La selva genera también los llamados ríos voladores, corrientes de humedad que llevan lluvia a buena parte de Sudamérica y sostienen los cultivos, el agua dulce y los medios de vida de cientos de millones de personas.

El pulmón hídrico del planeta

La amenaza sobre este territorio es real: la tala ya ha eliminado en torno al 15% de la superficie forestal de la selva amazónica. Los científicos calculan que, si la deforestación llega a alcanzar entre el 20% y el 25% de la superficie total, se cruzaría un punto de inflexión con consecuencias irreversibles para el clima y la biodiversidad.

El director ejecutivo de Conservación Internacional, Sebastian Troëng, subrayó que la Amazonía «es el bosque tropical más extenso e importante del planeta» y remarcó que la alianza permitirá avanzar en su protección junto a los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Un ecosistema al límite

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, afirmó que participar en este proyecto supone «contribuir a la protección de un territorio de enorme importancia para la biodiversidad».

El directivo recordó también que cuidar la biodiversidad es clave para mantener el equilibrio de los ecosistemas y hacer frente a los desafíos derivados del cambio climático.

Esta alianza se suma a otros proyectos que Inditex desarrolla con Conservación Internacional, como Mountains to Mangroves, centrado en restaurar la biodiversidad del Himalaya oriental en Bangladés, Bután y Nepal, una región que alberga a más de mil millones de personas.