Golpe a la combustión: los turismos eléctricos puros crecen un 82% en octubre mientras el mercado sube sólo un 1,8%

Los coches eléctricos puros le están comiendo terreno a la combustión a toda velocidad. En octubre, las matriculaciones de turismos 100% eléctricos se dispararon un 82%, mientras los modelos sin enchufe retrocedían cerca de un 10% en un mercado que apenas creció un 1,8%.

Según los datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM), el pasado mes se matricularon 17.082 turismos 100% eléctricos, frente a los unos 9.400 de octubre de 2025.

Si se suman todos los segmentos, desde motos y furgonetas hasta camiones y autobuses, las matriculaciones de vehículos eléctricos puros alcanzaron las 19.484 unidades en octubre, un 71,7% más que hace un año. En lo que va de 2026 acumulan 140.222, un 40,8% más.

Un mercado que apenas crece

El contraste con el conjunto del mercado es llamativo. Según ANFAC, FACONAUTO y GANVAM, en octubre se vendieron 98.487 turismos nuevos, sólo un 1,8% más que en el mismo mes de 2025, en un mes con dos días hábiles menos por el festivo del 12 de octubre.

Con esas cifras, más del 17% de los turismos matriculados en octubre fue 100% eléctrico, es decir, uno de cada seis coches nuevos. Hace sólo un año, esa proporción no llegaba al 10% de las ventas totales del mercado español.

La otra cara de la moneda son los coches de combustión. Descontando los 31.044 turismos enchufables que contabilizan las patronales, los modelos sin enchufe (gasolina, diésel e híbridos convencionales) rondaron las 67.400 unidades, alrededor de un 10% menos que hace un año.

Por delante de los enchufables

Los coches eléctricos puros también adelantan a los híbridos enchufables. En octubre se matricularon 14.321 turismos híbridos enchufables, un 14,6% más, casi 2.800 unidades menos que los 100% eléctricos, que crecen a un ritmo más de cinco veces superior.

En el balance del año, los 140.222 eléctricos puros de todo tipo matriculados hasta octubre superan ya a los 137.927 híbridos enchufables. En turismos, sin embargo, los enchufables conservan la delantera en el acumulado, con 129.583 unidades frente a 121.189.

Entre ambas tecnologías, los vehículos electrificados sumaron 34.664 matriculaciones en octubre, un 40,2% más, y acumulan 278.149 en el año. Según AEDIVE y GANVAM, casi el 32% de los turismos vendidos el mes pasado fue un modelo con enchufe.

El híbrido sigue mandando

Eso sí, los eléctricos puros todavía están lejos de liderar el mercado. Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, recuerda que «ya no es novedad decir que el híbrido convencional es el rey absoluto» entre los turismos más vendidos.

Aun así, el avance de los coches eléctricos ya se nota en el aire. Las emisiones medias de los turismos vendidos en octubre bajaron hasta los 91,8 gramos de CO2 por kilómetro, un 8,5% menos, y en el acumulado del año caen por primera vez por debajo de los 100 gramos.

García lo atribuye directamente al cambio de tecnología: «En este dato es clave el incremento paulatino de la electrificación en la venta de nuevos modelos que continúa al alza», señala el portavoz de la patronal de fabricantes.

Los particulares tiran de las ventas

El empuje llega, sobre todo, de los hogares. Los particulares firmaron el 70,5% de las compras de eléctricos puros en octubre, en un mes en el que el canal de empresas retrocedió un 3,3% en el conjunto del mercado de turismos.

AEDIVE y GANVAM sitúan además el tirón de los coches eléctricos en un contexto de fuerte incremento del precio de los combustibles, en el que los electrificados se consolidan como «uno de los principales vectores de crecimiento de las matriculaciones».

Tania Puche, directora de comunicación de GANVAM, lo explica así: «Por propulsiones, continúa el cambio progresivo en la composición de la demanda y los modelos con enchufe concentran un tercio del total, poniendo de manifiesto la eficacia de las ayudas a la compra».

Furgonetas y motos

Las furgonetas eléctricas también van a contracorriente. Se matricularon 1.031 furgonetas 100% eléctricas en octubre, un 24,5% más, mientras el conjunto de vehículos comerciales ligeros cayó un 2,1%, hasta 16.318. En el año suman 8.528 unidades.

En las dos ruedas, las motocicletas eléctricas crecieron un 26,5%, con 806 unidades, y acumulan 6.234 en 2026. Los ciclomotores, en cambio, cayeron un 28,6%, hasta 182, mientras los cuadriciclos subieron un 51% y los quads y triciclos casi triplicaron sus ventas.

En el transporte pesado, los autobuses y autocares eléctricos crecieron un 43,8%, con 69 unidades, aunque en el acumulado retroceden un 3%. Los camiones eléctricos siguen siendo residuales: sólo 3 industriales medios y 6 pesados se matricularon en octubre.

Menos ritmo que en septiembre

Pese al fuerte crecimiento interanual, octubre no alcanzó el dato de septiembre, cuando se matricularon 19.842 eléctricos puros, 17.907 de ellos turismos. Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, admite que «durante octubre hemos notado cierta ralentización».

Morales explica que el impulso del Plan Auto+ tras la apertura de su aplicación informática en septiembre «ha perdido fuerza», lo que ha restado impacto en los electrificados, y añade que «el presupuesto destinado a las ayudas de este año se va agotando».

El programa cuenta con 400 millones de euros para 2026 y ofrece a los particulares hasta 4.500 euros por turismo. A mediados de octubre ya se había solicitado el 71% de los fondos, y todavía no hay una dotación aprobada para 2027.

Ayudas más allá de las urnas

Por eso, desde FACONAUTO consideran «fundamental tener visibilidad sobre la continuidad de las ayudas al vehículo electrificado en 2027, si no queremos perder el efecto positivo que han tenido sobre este mercado».

AEDIVE y GANVAM van un paso más allá y reclaman incentivos plurianuales que no dependan de los ciclos electorales. García, de ANFAC, recuerda que el sector encara «un final de año con periodo electoral», aunque prevé superar 1,2 millones de turismos vendidos en 2026.

Puche, de GANVAM, lo resume con una advertencia: «Es importante que los incentivos tengan continuidad y no dependan de los ciclos electorales para evitar que la incertidumbre administrativa termine trasladándose a las decisiones de compra».