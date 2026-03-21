La Comunidad de Madrid va a invertir un 30% más en el cuidado y la preservación de sus 283 árboles singulares, un patrimonio natural único que incluye ejemplares con más de mil años de historia. El anuncio llega con motivo del Día Mundial de los Bosques, que se celebra este 21 de marzo.

El presupuesto destinado a la asistencia técnica especializada pasa de 33.844 euros en 2025 a 43.102 euros para los próximos doce meses. Este incremento permitirá ampliar las actuaciones que hasta ahora se limitaban al seguimiento puntual de los árboles singulares inscritos en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora.

Evaluación técnica avanzada

Los trabajos incluirán una evaluación precisa, mecánica y fisiológica de cada ejemplar mediante herramientas específicas de arboricultura y simulaciones digitales. Se construirán además plataformas elevadoras para facilitar podas y labores de sujeción, y se mejorará el suelo para estimular la regeneración de estos árboles singulares.

El objetivo es asegurar su estabilidad y adecuado estado sanitario, alargando su vida lo máximo posible. Hasta ahora los técnicos intervenían sólo cuando era estrictamente necesario, por lo que el nuevo contrato amplía ese modelo con actuaciones preventivas y proactivas.

Casi 100 especies

El Catálogo de Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid agrupa cerca de 100 especies diferentes, todas identificadas en el terreno mediante señales de piedra numeradas. Los ejemplares más destacados cuentan además con un cartel informativo sobre sus características e historia.

El árbol singular más antiguo de la región es el tejo del arroyo de Barahondillo, en Rascafría, con más de 1.000 años. En altura destaca el Plátano de la Trinidad del Jardín del Príncipe de Aranjuez, con 47,5 metros, seguido de la Secuoya Gigante de la Casita del Príncipe de El Escorial, con 41,5, y del Ahuehuete de los Chinescos, también en Aranjuez, con 41 metros.

Los más robustos

En perímetro de tronco, los campeones son la secuoya de El Escorial, con 9,2 metros; el Roble Viejo de El Chaparral, en Montejo de la Sierra, con 9,15; y el Plátano Mellizo del Jardín del Príncipe de Aranjuez, con 8,21 metros.

La Comunidad de Madrid recuerda que la colaboración ciudadana es clave para conservar estos ejemplares. Por ello recomienda no acercarse a ellos, evitar abrazarlos, no llevarse ramas y no hacer fuego en sus inmediaciones.

El banco que los respalda

El respaldo científico a los árboles singulares lo ofrece el Banco de Germoplasma de Flora Silvestre (Biformad), ubicado en el vivero forestal del Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) de Arganda del Rey. Su misión es conservar y garantizar la diversidad genética vegetal de la región.

El banco recoge semillas y muestras de plantas forestales y especies arbóreas cuyo hábitat se ve amenazado por causas climáticas, humanas o por la presión de plagas y enfermedades. En la actualidad conserva 774 muestras de 282 especies, de las que 178 cuentan con algún tipo de protección, entre ellas 114 árboles singulares.

Seguro frente a la extinción

Si alguna de estas poblaciones desapareciera, el Biformad permitiría reintroducirlas en el medio natural. Se trata, en definitiva, de una garantía científica frente a la extinción de un patrimonio vivo que la Comunidad de Madrid se ha comprometido a preservar para las generaciones futuras