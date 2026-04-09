Carrefour España y el Forest Stewardship Council (FSC) anunciaron ayer el lanzamiento de la cuarta edición de Comprometidos con nuestros bosques, programa dedicado a impulsar la gestión forestal sostenible y la protección de la biodiversidad. Este año, los tres proyectos seleccionados comparten un mismo objetivo: reforzar la prevención de los incendios forestales.

El anuncio llega tras un 2025 especialmente trágico: más de 400.000 hectáreas ardieron el pasado año en España, que fue el país de la UE con mayor superficie arrasada por el fuego, según el FSC. El 90% de todo el territorio afectado se quemó en unas pocas semanas, durante la oleada de grandes incendios forestales registrada en agosto.

Impedir que vuelva a repetirse la historia en este 2026 es el propósito de la decena de empresas y entidades que se han sumado a los principales impulsores de este programa. Entre ellas se encuentran algunos de los grandes proveedores de Carrefour, como Fundación Coca-Cola, Mondelez España, Diageo, Pernod Ricard, CVNE, El Encinar de Humienta, Bel y Estar Asalvo.

Mejorar el entorno

«Comprometidos con nuestros bosques nace de una convicción muy profunda: que las empresas podemos contribuir a mejorar la sociedad y el entorno en el que vivimos», afirmó durante su intervención Elodie Perthuisot, directora ejecutiva de Carrefour España.

También acudieron Roberto Rubio, presidente de FSC España; Jorge Ybarra, director comercial de Carrefour España y Gonzalo Anguita, director de FSC España. Perthuisot tuvo igualmente palabras de agradecimiento para los clientes y socios de El Club Carrefour, a quienes considera «el verdadero corazón de este proyecto».

«Con su voluntariado y cada vez que entran en nuestras tiendas y eligen vuestras marcas en nuestros lineales —en referencia a los proveedores de la compañía de distribución alimentaria— apoyan también esta iniciativa. Esa implicación personal y dimensión humana es la que convierte a Comprometidos con nuestros bosques en una iniciativa única y pionera en España», según la directora ejecutiva de Carrefour España.

Infraestructuras vivas

Para Roberto Rubio, presidente de FSC España, «los bosques son infraestructuras vivas que regulan el clima, protegen cuencas, albergan biodiversidad y sostienen economías rurales. Gestionarlos bien es una responsabilidad compartida».

«Iniciativas como Comprometidos con nuestros bosques demuestran que la responsabilidad social empresarial, cuando se articula con rigor, deja de ser un ejercicio de imagen para convertirse en un modelo real de colaboración con impacto tangible sobre el territorio y las comunidades que dependen de él», asegura Rubio.

El presidente de FSC también destacó que el papel de esta entidad es aportar «el marco de verificación independiente que garantiza que la inversión privada genera valor ambiental y social medible, mientras Carrefour moviliza toda su cadena de valor para convertir esa voluntad en acción concreta. Juntos estamos construyendo un modelo de financiación forestal que merece ser replicado».

Prevención de incendios

Si en ediciones anteriores el programa se ha centrado más en la recuperación ambiental de espacios asolados por incendios forestales, esta cuarta edición pone el foco en evitar la aparición del fuego. Por ello, este año se desarrollarán tres proyectos orientados a la protección de ecosistemas, la prevención de incendios y la recuperación del suelo.

El proyecto Raño vivo se desarrollará en el Monte Vecinal en Mano Común de Raño, en Irixoa (A Coruña), con el objetivo de implantar un sistema silvopastoral innovador sobre 342 hectáreas.

La finalidad es gestionar el territorio para reducir el riesgo de incendios mediante el pastoreo controlado con cabras y caballos autóctonos de Galicia. La iniciativa está enfocada en la conservación de la biodiversidad, mediante la protección de hábitats de interés comunitario (robledales) y el fomento de razas autóctonas.

Brañas

La segunda iniciativa, denominada Restauración silvopastoral en Brañosera, se realizará en Palencia, en una superficie de 20,64 hectáreas para recuperar las tradicionales brañas (pastizales de alta montaña).

Se plantea recuperar un paisaje mosaico funcional que reduzca la intensidad potencial del fuego en caso de incendio y proteja el patrimonio arqueológico de la zona, un yacimiento mesolítico con elementos de más de cinco milenios de antigüedad.

Además, se priorizará la provisión de servicios de los ecosistemas como la regulación de los recursos hídricos, el almacenamiento de carbono en el suelo y la recuperación de la biodiversidad asociada a hábitats de pradera de alta montaña.

Pastoreo

En cuanto al proyecto Regenera Alcudia, se llevará a cabo en las dehesas del Valle de Alcudia (Ciudad Real), donde se aplicará la gestión adaptativa del pastoreo en 200 hectáreas para revertir la degradación silenciosa del suelo.

Su objetivo estratégico es mejorar la estructura y la actividad biológica del suelo como base fundamental de la resiliencia climática en dehesas, mediante su protección y la regeneración de pastos.

Empresas

Durante la presentación de Comprometidos con nuestros bosques también se pudo escuchar la voz de las empresas y entidades que apoyan la iniciativa. Una de las principales novedades este año es la adhesión de la Fundación Coca-Cola.

Ana Callol, miembro del patronato de dicha entidad, explicó que han decidido sumarse porque aprecian este «triángulo mágico» en el que se unen compañías, consumidores y entidades expertas, que además son capaces de «aterrizar el proyecto a nivel local para generar un impacto real y evitar que se quede en el mundo de las ideas».

Limpiar los bosques

Por su parte, Jaime Yartu San Millán, CEO en El Encinar de Humienta, empresa cárnica especializada en vacuno, afirmó que «las vacas en ganado extensivo son el principal bombero que existe hoy en el mundo. No tener vacas significa que no limpiamos los bosques y eso genera mucho combustible para los incendios».

Finalmente, María Urrutia Ybarra, directora de marketing y miembro del consejo de administración de CVNE, remarcó el trabajo de la compañía vitivinícola para reducir la huella de carbono e impulsar la viticultura regenerativa.

«Somos una empresa familiar con 147 años de historia y para nosotros es muy importante el futuro y el legado que dejaremos a las futuras generaciones», concluyó la responsable de la marca.