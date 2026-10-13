Biomasa, biometano y e-fuels: la receta de Moeve y ENSO para descarbonizar la industria

Moeve y ENSO han sellado una alianza para acelerar la descarbonización industrial mediante el uso de biomasa y gases renovables. El acuerdo busca sustituir de forma progresiva los combustibles fósiles en procesos de alta demanda térmica y abrir la puerta a nuevas moléculas verdes.

Ambas compañías colaborarán para transformar instalaciones industriales que utilizan sistemas de cogeneración basados en combustibles fósiles hacia modelos energéticos más bajos en carbono y competitivos. La iniciativa responde a una visión compartida: la descarbonización es un vector clave de competitividad.

Alternativas industriales

Las dos empresas ofrecerán alternativas a procesos industriales intensivos en energía, en sectores como la química, el papel y cartón o la alimentación y bebidas. Se trata de actividades con una elevada demanda de vapor y energía térmica.

Estas industrias cuentan hoy con sistemas de generación alimentados por carbón, gas natural y otros combustibles fósiles. La alianza pretende que puedan sustituirlos de manera progresiva por alternativas basadas en biomasa avanzada.

Gases renovables y e-fuels

Además de transformar esas instalaciones, la alianza abre nuevas oportunidades en el desarrollo de gases renovables. Entre ellas figura la conversión de plantas de biogás a biometano, una de las líneas de trabajo contempladas.

También se contempla el potencial desarrollo de e-fuels (RFNBO) mediante el uso del CO₂ biogénico generado en las instalaciones de bioenergía. Su captura y valorización abre la posibilidad de convertirlo en una nueva materia prima.

En este ámbito, Moeve podrá participar como potencial offtaker de las nuevas moléculas verdes que se produzcan. De este modo complementará las capacidades de ENSO en generación renovable y captura de carbono biogénico.

Moeve decarbonize

A través de Moeve decarbonize la compañía refuerza su catálogo de soluciones para la industria y otros clientes B2B. Incorpora así la experiencia de ENSO en bioenergía, cogeneración y generación térmica renovable.

ENSO aporta experiencia en esta integración tecnológica en su planta bioeléctrica de Garray (Soria). Fue la primera planta bioeléctrica de España que integró un sistema de captura y valoración de CO₂ alimentario de origen 100% renovable.

El objetivo de ambas compañías es acompañar a las empresas industriales en la transformación de sus sistemas energéticos. Lo harán mediante proyectos destinados a generar ahorro, reducir emisiones y aumentar la seguridad energética, facilitando las inversiones necesarias.

Competitividad y descarbonización

Elías Hernández, consejero delegado de ENSO, ha señalado que «la industria necesita soluciones que le permitan avanzar en su descarbonización aumentando su competitividad», añadiendo que «creemos que ambas cosas pueden y deben formar parte de la misma ecuación».

Hernández ha recalcado que la capacidad de ENSO «para invertir, construir y operar grandes infraestructuras de bioenergía», unida al alcance de Moeve, permitirá “convertir oportunidades de descarbonización en proyectos reales que generen ahorro y valor a largo plazo para nuestros clientes”.

Por su parte, Carlos Aguilera, responsable de desarrollo comercial de Moeve decarbonize, ha destacado que el acuerdo «permite seguir avanzando en el impulso de las moléculas verdes como solución real para la descarbonización de sectores intensivos en energía».

Calor, electricidad y gases renovables

Aguilera ha explicado que, apoyándose en la «sólida trayectoria de ENSO», Moeve ofrecerá «un abanico más amplio de soluciones energéticas» a sus clientes industriales. Combinará calor, electricidad y gases renovables en procesos donde la electrificación no siempre es viable.

La alianza combina la experiencia de ENSO en el desarrollo, financiación, construcción y operación de proyectos de bioenergía con las capacidades de Moeve. La energética aporta el suministro energético y el desarrollo y comercialización de moléculas verdes.

Ambas entidades comparten la visión de que la competitividad y la descarbonización avanzan de la mano. La transformación requiere inversiones relevantes, pero también supone una oportunidad para modernizar los activos industriales y reducir la exposición a la volatilidad de los mercados energéticos.

Coinversión y subastas

El modelo permite abordar proyectos de gran escala y complejidad. Las empresas industriales pueden invertir en eficiencia y sostenibilidad sin comprometer recursos de su actividad principal, e incluso explorar modelos de coinversión en activos que aceleren la transición.

El acuerdo llega en un momento relevante para la cogeneración en España, ante las próximas subastas previstas para esta tecnología. Este nuevo ciclo inversor puede ser una oportunidad para que numerosas industrias renueven sus sistemas de generación.

Con ello podrán avanzar hacia soluciones más eficientes y con una menor huella de carbono. Moeve y ENSO refuerzan así su compromiso con soluciones concretas, financiables y adaptadas a cada instalación, sobre todo donde la alta demanda térmica complica sustituir los fósiles.